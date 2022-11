Így lehet keresni futárként mellékállásban: van, aki teljes munkaidőben nem keres meg ennyit

Októberben megfordult a KATA megszüntetése óta jellemző trend: több futárpartner szerződött a foodpandával, mint ahányan lemorzsolódtak. A futárok 90 százaléka az átalányadózást választja, amely főállás mellett különösen kedvező vállalkozási forma számukra. A munkaidő kötetlensége és a teljesítményarányos, óránként átlagosan 3000 forintot kitevő díjazás teszik leginkább vonzó lehetőséggé a futárkodást, amelyet a foodpanda összesítése szerint a legkülönfélébb szakmák művelői választanak: tűzoltó, festőművész, de még X-faktor előadó is akadt már a cég futárpartnerei között.

Van, aki hétköznaponként négy órát futárkodik, de olyan is akad, aki csak egy hétvégi napot vállal be a főállása mellett. Minden második foodpanda futár főállása mellett végzi az ételkiszállító tevékenységet, így nagyon értékeli, hogy rugalmasan állíthatja össze a műszakjait.

Tanártól a fotósig

A fizikai munkát végzők szívesen választják ezt a plusz kereseti lehetőséget, de mellettük jócskán akadnak a futárok között szellemi foglalkozásúak is. Az eredeti szakmák, főállások palettája igen széles és színes: a bringás, motoros és autós kiszállítók között vannak tanárok, rendőrök, tűzoltók, katonák, targoncakezelők, de edzőterem-tulajdonosok és fotósok is. A legextrémebb hivatásnak eddig a festőművész és a felnőttfilmes számított, de megfordult már a futárok között X-faktor énekes is.

Ahogy a munkaidőt, úgy a munkavégzés területét is maguk a partnerek határozhatják meg, sokan a lakhelyük környékén szeretnek dolgozni, de a választást nagyban befolyásolja a futárkodáshoz használt jármű fajtája is.

250 ezer havonta

Egy jól teljesítő, részidős foodpandás futárpartner a főtevékenységként futárkodó kollégáihoz hasonlóan több mint 3000 forintos óradíjat is el tud érni, így heti 20 óra munkával több mint 250 ezer forint extra bevételre tehet szert a főállása mellett. A másodállású futárok jellemzően az átalányadózást választják, amellyel évi 2 millió forint bevételig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük futárbevételeik után, hiszen járulékaikról az a munkahely gondoskodik, ahol főállásban dolgoznak.

Hatalmas szabadság

Bár azonos időn belül motorral lehet a legtöbb rendelést teljesíteni és így a legtöbb bevételre szert tenni, a részidős futárok közül sokan használnak kerékpárt vagy autót. „A munkaidő kötetlensége, illetve a főnök nélküli munkavégzés tartoznak a fő motivációk közé - a kedvező díjazáson túl” - mondta el Juhász István, a foodpanda ügyvezető igazgatója.