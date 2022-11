30 ezres napi bérért keresnek embert a legnagyobb budapesti karácsonyi vásárba: végzettség nem kell

Megindult a toborzás a legnagyobb, Vörösmarty téri karácsonyi vásárba Budapesten. A szóban forgó állás a pultos, a napi bér 30 ezer forint, ezért azonban 14-15 órát kell majd dolgoznia a leendő jelentkezőnek. Az órabér így 2 000 forint környékére jön ki, ami gyakorlatilag egy átlagos diákmelós bérnek számít 2022-ben.

Szeptember 27-én robbant a hír, hogy Budapest idén nem fog központi karácsonyi vásárt rendezni a Vörösmarty téren. Ezt Faix Csaba, a Budapest Brand vezetője közölte, indoklása pedig az volt, hogy az V. kerület döntése miatt nem rendezi meg a Főváros nonprofit cége a vásárt. Ez viszont nem jelentette automatikusan azt, hogy nem is lesz karácsonyi vásár a megszokott helyen.

Alig telt el ugyanis pár nap, szeptember 30-án már arról írtunk a Pénzcentrumon, hogy az Advent Bazilika esemény szervezői kaptak az idei esztendőre elvi hozzájárulást a Vörösmarty téri vásár szervezésére. Ezzel pedig gyakorlatilag eldőlt, hogy idén is meg fogják tartani a főváros legnagyobb vásárát.

30 ezres napi bér

Bár arról egyelőre nincs hír pontosan mikor veszi kezdetét 2022 telén a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, de az már biztos, hogy különböző csatornákon elindult a toborzás. A Pénzcentrum pedig már el is fogott egy hirdetést, ami pultos állásra keres jelentkezőket a leendő Vörösmarty téri karácsonyi vásárban.

A pultos állásért napi 30 000 forintot fizetnének a hirdetés szerint, ami mellé járna személyzeti étkeztetés és egyenruha is. Az állás betöltéséhez végzettség nem kell, viszont elvárják, hogy a jelentkező pontos és megbízható legyen, és társalgási szinten tudjon angolul. Utóbbira nyilván azért van szükség, mert a vásárba látogató tömeg javarésze, legalábbis akik költenek rendesen, külföldi.

A 30 000 forintos napi bérért persze dolgozni is kell, nem is keveset. Hétfőtől csütörtökig 8 órától 22 óráig tart a munkaidő, pénteken, szombaton és vasárnap viszont 8 órától 23 óráig kell a helyszínen tartózkodni. Előbbi 14 órás munkanapot, utóbbi 15 órás munkanapot jelent. Arról nem szól a hirdetés, hogy a hosszabb munkaidőért több pénz vagy valamilyen más bónusz járna. Úgyhogy, ha csak a hirdetés szerint számolunk, akkor

hétfőtől – csütörtökig 2 143 forintos órabérrel,

pénteken, szombaton és vasárnap pedig 2 000 forintos órabérrel számolhatunk.

Ha viszont azt vesszük, hogy maga a vásár valószínűleg csak pár hétig fog tartani, és a hirdetés is heti 4-5 nappal számol, akkor nagyon sok munkával, de két hét alatt például 10 munkanappal 300 000 ezer forintot is be lehet zsebelni. Igaz, ezért reggel nyolctól este tízig vagy tizenegyig a pultban kell lenni és kiszolgálni a vásárlókat.

Sok vagy kevés ez a fizu?

Hogy nagyjából elhelyezhessük a koordinátarendszeren ezt a bért, először is fontos tudni, hogy a minimálbér óránként bruttó 1 150 forinttól ketyeg és már diákmelók esetében nagyon hamar elérhető a bruttó 2 000 forintot is. A mi hirdetésünkben persze nincs leírva, hogy bruttó vagy nettó összegről van-e szó, de vélhetően egy ilyen, gyakorlatilag napi kifizetésre szóló hirdetésben a várhatóan kézhez kapott összeg szerepel.

Ami a 2022-es diákmelós órabéreket figyelembe véve, amik idén nyáron 1 500 forint körül mozogtak, átlagosnak, annál valamelyest jobbnak mondható. Igaz, körülményeit tekintve, hogy télen egy fabódéban meglehetősen sokat kell állni az amúgy hidegben, nem a legegyszerűbb pénzkereseti lehetőség.

Horrorárak a karácsonyi vásáron

2021-ben egyébként az akkor még központi karácsonyi vásár a Vörösmarty téren november 19-én, pénteken rajtolt (egy hasonló kezdés 2 hét múlva lenne esedékes). Nagy poént nem lövünk le azzal, hogy az árak igencsak nyugatiasak voltak már tavaly is, mutatjuk is az akkori listánkat:

Gesztenye: 1300-1500 forint

Rétes: 800 forint

Forró tea: 600 forint

Forró csoki: 990- 1250 forint

Forralt bor 900 forint

Ásványvíz: 500 forint

Pálinka: 1500 forint 4 cl

Rumos tea: 1200 forint

Sör: 900 forint (4dl)

Bor: 900 forint (1,5 dl)

Lángos: 1000-2500 forint

Kürtőskalács: 1500–1900 forint

Grillkolbász kenyérrel: 2500 forint

Grillezett sertéstarja körettel: 3500 forint

Marhapörkölt rozscipóban: 3300 forint

Gulyásleves rozscipóban: 3300 forint

Sztékburgonya, krokett, grillzöldség: 1000 forint

Savanyúság: 800 forint

Kemencében sült csülök: 4900 forint

Libamáj: 5400 forint

Az árakat látva nem meglepő, hogy a karácsonyi vásáron, ami évek óta amúgyis Budapest egyik legnagyobb téli turistavonzójaként van eladva, a legtöbbet vásárlók a külföldiek, akik a magyar fővárosba látogatnak. Nem árulunk el nagy titkot akkor, hogy az idei vásáron a fenti listánál valószínűleg jóval borsosabb árakra készülhetnek majd a Vörösmarty térre kilátogatók.

Ha csak az éves átlagos 20 százalékos inflációval számolunk, már az is elég lenne például ahhoz, hogy a forralt bor decije vagy éppen 4 deci sör is bekacsintson 1 000 forint fölé, de például a grillkolbászért némi kenyérrel már több mint 3 ezer forintot is elkérhetnének. Persze ez egyelőre még csak spekuláció, de az biztos, hogy mivel az élelmiszerek jóval nagyobb mértékben drágulnak, mint az átlagos drágulás, ezért várhatóan a nemsokára nyitó Vörösmarty téri vásárban a fenti listában szereplő áraknál még borsosabb árakra készülhetnek a vásárlók.

Az ide látogató nyugati turistáknak viszont valóságos kánaán lehet az idei vásár, hiszen bár az infláció magas, a forint mostanság rekordgyenge, szóval egy osztrák vagy német turista gyakorlatilag kiskirályként járhatja a főváros vásárjait forralt borozgatva, kolbászozgatva.