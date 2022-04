Döbbenetes: ennyit keres egy fizikai munkás ma Magyarországon

Az idei első negyedévben a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére gyakorlatilag elérte az 1500 forintos szintet – derül ki a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó elemzéséből. A jelenlegi 1499 forintos átlagórabér 10,4 százalékkal haladja meg a 2021 hasonló időszakában tapasztalt 1358 forintos értéket. A felsőbb kategóriákban is felgyorsult a bérnövekedés üteme: több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú hazai vállalat mintegy 500 középvezetője esetében 2021 első negyedévéhez képest 7,3 százalékos bérnövekedést tapasztaltak.

A régiók szerinti statisztikák azt mutatják, hogy már csak a Dél-Dunántúlon fordul elő 1400 forint alatti átlagos fizikai órabér, ugyanakkor az Észak-Alföld mellett ebben a régióban volt a legnagyobb, 16 százalékot meghaladó az éves szintű növekedés, vagyis a legalacsonyabb béreket fizető országrészekben zajlik a felzárkózás az országos átlaghoz. Az átlag felett található a Közép-dunántúli régió 1600 forintot közelítő mutatója. és a mezőnyből továbbra is Budapest és Közép-Magyarország emelkedik ki 1900 forint körüli értékével.

Továbbra is kétszámjegyű bárnövekedést tapasztalhatunk a fizikai munkakörökben, a bérek gyors ütemű változását a munkaerőhiány mellett az első negyedévben a minimálbér közel 20 százalékos emelése is hajtotta. Ez a növekedési ütem várhatóan az egész évre jellemző lesz. A koronavírus kitörésekor tapasztalható rövid megtorpanástól eltekintve a fizikai órabérek növekedésének éves mértéke immár hosszú évek óta 10 százalék körül alakult. Az idei helyzet mégis komolyan eltér a korábbi évekétől: egy olyan kedvezőtlen inflációs forgatókönyv mellett, amelyben a pénzromlás mértéke kétszámjegyű, akár az is előfordulhat, hogy a 10 százalék körüli nominális béremelkedés ellenére a reálbérek csökkennek.

– mutat rá Hamrák Viktor, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatója. A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 700 ezer és 1 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottak esetében az éves béremelkedés mértéke 2022 első negyedévében átlagosan 7,3 százalékos volt.

A középvezetői szegmensben a járványidőszak első évében gyakorlatilag megállt az átlagbérek emelkedése, tavaly ilyenkor mindössze 1,5 százalékos éves szintű bérnövekedést mutattunk ki az érintett körben. Most azonban régen látott ütemben zajlanak a béremelések jelenlegi inflációs környezetben arra számítunk, hogy a bérnövekedés 2022 további részében is legalább ezen a 7-8 százalékos szinten marad

– mutat rá Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere. Az országos szinten már több mint 60 ezer főt foglalkoztató szolgáltatóközpontok (SSC-k) középvezetői esetében a fenti szellemi foglalkozású középvezetői átlagot jóval meghaladó, 10,1 százalékos béremelést hajtottak végre az elmúlt év során. A korábbinál szélesebb megrendelői körben merül fel egyes feladatok kiszervezésének igénye, emiatt ezen a területen jelentős verseny alakult ki a megfelelő végzettséggel és nyelvtudással rendelkező munkavállalók iránt, ami a kínált bérek szintjében is megmutatkozik.