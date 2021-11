Minimálbér emelés 2022: nagyot nő a GYED, az álláskeresési járadék összege is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Most már biztos: a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik januártól. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindenre lehet hatással az emelés, hiszen több juttatás is a minimálbér összegéhez igazodik, így azok is nőnek majd januártól.

Habár a miniszterelnök már a nyáron beszélt a minimálbér jelentős mértékű emeléséről, hosszas egyeztetések után végül csak tegnap lett biztos: a minimálbér 200 ezer forintra, a garantált bérminimum 260 ezer forintra emelkedik januártól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A foglalkoztatók megfelelő ellentételezését éves szinten több mint 660 milliárd forint összértékű adócsökkentés szolgálhatja, a megtakarítást a hazai vállalkozások bérfejlesztésre fordíthatják. A szociális partnerek a napokban véglegesítik a megállapodás-tervezetet, és november közepéig alá is írhatják.

Jó tudni, hogy ez a jelentős, közel 20 százalékos emelkedés, sok szempontból változást hozhat a magyar családok életébe. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mi mindenre lehet hatással az emelés, mivel több juttatás is a minimálbér összegéhez igazodik, így azok is nőnek majd januártól. A nagyszülői GYED által a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A nagyszülői GYED összege legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2022-ben tehát ez bruttó 280 ezer forint lesz várhatóan. Kevesen tudják, de aki dolgozik és bizonyos betegségekben szenved, az a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű adókedvezményre jogosult a 335/2009-es kormányrendelet értelmében. A kedvezmény a laktózintolerancia, a cukorbetegség egyes esetei, vagy a cöliákia esetén is jár, így mindent egybevetve akár az ország lakosságának 35 százaléka is érintett lehet. Nem kevés pénzről van szó: havonta a minimálbér 5 százalékával megegyező összegű kedvezményről, 10 ezer forintról, tehát éves szinten 2022-ben évi szinten 120 ezer forintról volt szó. A GYED a szülő korábbi jövedelmének 70 százaléka, de maximális összege a minimálbérhez igazodik: plafonja a minimálbér kétszeresének 70 százaléka: azaz 2022-től ez 280 ezer forintot jelent bruttóban. A gyed mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni. Testvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (csecsemőgondozás díj - csed -, gyermekgondozási segély - gyes) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Az ellátásra a csecsemőgondozási díj után jogosult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a második életévét, illetve ikrek esetén a hároméves kort. Gyermekgondozási díjat, azaz a diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények hallgatói is igényelhetnek. Január elseje óta az az anya, aki diplomás gyedben részesül, és az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül gyermeket vállal, ismét jogosult lesz a diplomás gyedre. A diplomás GYED összege az alapképzésben részt vett hallgatóknál a minimálbér 70 százaléka, azaz 140 ezer forint lesz januártól. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 39 646 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 7,28%), de nem sokkal marad el ettől a Sberbank 40 150 forintos törlesztőt (THM 7,66%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért - a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett - munkaerő-piaci járulék alapjahavi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor járadék számításának alapja a fentiek szerint [1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 26. § (1) és (3)-(4) szerint] számított összeg 60 százaléka - számol be a ProfitLine.hu. A kormány 2019-től bővített járulékkedvezmény-rendszerrel ösztönzi a piaci cégeket megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. Ez azt jelenti, hogy ilyen munkaviszony esetén a járulékot a minimálbér kétszereséig elengedi az állam. Jelenleg mintegy 150 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik Magyarországon, ez nemzetgazdasági szempontból is meghatározó szám és a munkaerőpiacon még legalább ennyi ember van, akit munkához lehetne segíteni

Címlapkép: Getty Images

