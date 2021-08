Köztisztviselői bértábla 2021 kalkulátor: Ezek a köztisztviselői bértábla összegei 2021 évében

Magyarországon a köztisztviselők egy egységes illetményalap után kapják a fizetésüket, amelynek az összege 2008 óta változatlan. Cikkünkben bemutatjuk, hogy néz ki a köztisztviselői bértábla 2021 aktuális illetmény-értékeivel, illetve mit mutat a köztisztviselői bértábla 2021 kalkulátor.

Kik a köztisztviselők, miben különbözik ez a kifejezés a közalkalmazottól és a közszolgálati tisztviselőtől? Milyen illetményeket tartalmaz a köztisztviselői bértábla és milyen osztályozás vonatkozik a köztisztviselők fizetésére? Tudd meg, hogy néz ki a közalkalmazotti bértábla 2021 évében, milyen szorzószámok vonatkoznak a köztisztviselőkre életkoruk alapján!

Kik a köztisztviselők?

Gyakran övezi félreértés a különféle közalkalmazotti, közszolgálati státuszok jelentését – nemhiába, hisz a laikusok számára első hallásra ugyanazzal az értelmezéssel bírnak, azonban ez a valóságban egyáltalán nem így van, sőt, más-más illetményalap és bérezési rendszer tartozik ezekhez a pozíciókhoz.

A közalkalmazottak az állami oktatási intézmények alkalmazottai (tanárok és nem-tanárok egyaránt), az állami szociális- és egészségügyi intézmények dolgozói, illetve az önkormányzatok dolgozói. 2019 évével bezárólag ebbe a kategóriába tartoztak az állami kulturális intézmények dolgozói is (például a múzeumok, könyvtárak alkalmazottai), ám ők már más rendszerbe kerültek át. A közalkalmazottak a közalkalmazotti bértábla alapján kapják a bérüket.

A közalkalmazottakkal szemben a köztisztviselők is az államtól kapják a fizetésüket, ellenben az ő munkájukat más törvények szabályozzák. Magyarországon köztisztviselőknek számítanak a törvényben meghatározott közigazgatási szervek ügyintézői, akik az állampolgárok hivatalos ügyintézéséhez járulnak hozzá az aktuális magyar jogszabályok, ügyviteli szabályok betartásával. Hivatalos megfogalmazásban a köztisztviselő nem más, mint az állami vagy önkormányzati hatalmat megszemélyesítő tisztviselő, vagyis a közalkalmazottal szemben már hatalmat gyakorol. A köztisztviselők a köztisztviselői bértábla 2021 illetményalapja, besorolásai és kategóriái alapján kapják a fizetésüket.

Megkülönböztetjük továbbá a közszolgálati tisztviselőket is, akik közhatalmi tevékenységet végeznek (hivatalok, minisztériumok dolgozói), például pénzbírságot szabnak ki szabálytalanság esetén. Rájuk egy, a köztisztviselői bértábla logikai menetén alapuló illetményezési rendszer vonatkozik, apró eltérésekkel, más besorolási fokozatokkal.

A köztisztviselői bértábla illetményalapja

A köztisztviselői bértábla illetményalapja 2008-ig növekvő tendenciát mutatott, azonban 2008 óta, 2021 évével bezárólag változatlan a köztisztviselői bértábla illetményalapja, ami 38.650 Ft.

Köztisztviselői bértábla 2021 kalkulátor

Habár elsőre alacsonynak tűnik a köztisztviselői bértábla illetményalapja, ez a dolgozó életkora és besorolási fokozata alapján különböző szorzószámokkal értelmezendő, ami különféle más anyagi juttatásokkal is kiegészül, például a személyi illetményalap emelése, ami az egyén teljesítménye alapján kerül meghatározásra (20%-kal csökkenthető, 50%-ig növelhető, ezt befolyásolhatja a végzettség is). Más összegek vonatkoznak a vezetőkre is, ahol az illetményalap 7-8-szorosa is megilletheti a dolgozót, különféle pótlékokkal egyetemben (25-30%-os emelés). Mindemellett egy tisztviselő kérhet nyelvtudási pótlékot is, amennyiben olyan pozíciót tölt be, ahol idegen nyelvi tudás szükséges.

Köztisztviselői bértábla 2021