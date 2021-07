Új világ formálódik a magyar munkahelyeken: a dolgozók kétharmada ebből nem enged

A pandémia harmadik hullámát követően egyre több cég dönt a vegyes munkavégzés mellett. Az Epson nemrégiben végzett, nemzetközi kutatása szerint a munkavállalók kétharmada a járványhelyzet után is ragaszkodna a rugalmas keretekhez, de a tartós home office aláássa a motivációjukat és a teljesítményüket. A hazai nagyvállalatok HR vezetői szerint az új helyzet felhatalmazó vezetői hozzáállást, bizalmi kultúrát és professzionális otthoni felszerelést igényel.

A pandémia megjelenése sokak számára egyetlen munkavégzési modellt tett lehetővé: a home office-t. A vállalatoknak azonban nem adatott meg az a luxus, hogy alaposan megtervezzék ezt az átállást. Egy évvel később jól látszanak az ebből fakadó problémák és hiányosságok; az Epson nemrégiben végzett kutatása szerint az európai munkaerő 45 százaléka úgy véli, ha továbbra is távmunkában kell dolgoznia, csökkenni fog a motivációja.

Az otthoni munkavégzés minden előnye ellenére a dolgozók belefáradtak a jelenlegi munkakörülményekbe. Két jelentős sérelmet emeltek ki; közel kétharmaduk nehezen viseli a másokkal való interakció hiányát, több mint kétötödüknek pedig csökken a motivációja, ha nem állnak rendelkezésére megfelelő technológiák és eszközök.

A rugalmas keretek népszerűsége okán sok munkáltató a vegyes munkavégzés lehetőségét fontolgatja. Ez a modell lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy eldöntsék, hogyan és mikor dolgozzanak. Az Epson kutatása szerint a megkérdezettek közel kétharmada szeretne élni ezzel az opcióval a járvány után, melyet a hazai nagyvállalatok HR vezetői is alátámasztottak saját felméréseikre és tapasztalataikra hivatkozva. A Lufthansa Systems Hungária HR igazgatója, Turcsikné Gáspár Georgina szerint IT területen a járványhelyzet előtt sem volt ismeretlen a bizonyos szintű otthoni munkavégzés a munkakörök jellegéből fakadóan.

Felkészülten és tapasztaltan tudtunk teljes home office-ra váltani. A rugalmas munkaidő szintén jellemző volt nálunk előtte és most is, ami tapasztalataink szerint rengeteget számít az egészséges munka-magánélet egyensúly fenntartásában

– mondja a szakértő, majd hozzáteszi: „Felmérésünk szerint a munkavállalóink kétharmada szereti az otthoni munkavégzést és hatékonyan működik ebben a felállásban, ugyanakkor elengedhetetlennek tartjuk, hogy offline is kapcsolódjunk. Az elkötelezettség megtartásához mindenképp szükséges a személyes jelenlét, ezért hosszú távon hibrid megoldásban gondolkodunk.”

Fekete Balázs, az ALTEO HR igazgatója szerint a családhoz való alkalmazkodás vagy a nem megfelelő otthoni körülmények miatt az irodahasználat sokszor már inkább lehetőség, mintsem kényszer.

A rugalmasság már korábban is egyértelmű igényként jelent meg: tudjam élni a magánéletem, cserébe akár munkaidőn kívül is dolgozom. Annak érdekében, hogy a vegyes munkamodell hosszú távon is sikeres legyen, figyelembe kell vennünk az egyéni szempontokat, és biztosítanunk kell a munkavégzés helyének és idejének szabad megválasztását

– mondja a szakértő, aki szerint biztosítani kell a szükséges technológiai eszköztárat, és a vezetőket is fel kell készíteni arra, hogy távolról is tudják motiválni kollégáikat.

Németh Zsófia, a Roche Magyarország HR igazgatója szerint az egész pandémiás időszak annak is a tesztje, hogy mennyire erős a bizalom a szervezeten belül.

Ha szoros a bizalmi viszony a kollégák, csapatvezetők és csapattagok között, akkor nagyon hatékonyan tud működni a hibrid, rugalmas munkavégzés minden érintett számára, hiszen a felmerülő nehézségeket tudatosan oldják meg

– mondja a szakértő. Elmondása szerint a Roche-nál az a cél, hogy csökkentsék a meetingek számát, legyenek sokkal tudatosabbak abban, mikor és milyen céllal hívnak össze megbeszéléseket, és minél intenzívebben használják a digitális megoldásokat. „Érzékeljük azt is, hogy sokkal hatékonyabb, ha több kisebb online megbeszélés helyett személyesen találkozunk, és tizenöt percben megbeszéljük a fontos teendőket, ötletelünk közösen, ha erre van lehetőségünk.” A cég pont a pandémia alatt váltott székhelyet, új irodájukat pedig már az átalakuló igényeknek megfelelően tervezték meg.

Tevékenységalapú munkaterületeket alakítottunk ki, van lehetőségünk elvonulni, ugyanakkor az eddiginél jobb közösségi tereket hoztunk létre, ahol kötetlenül találkozhatnak a kollégák.

