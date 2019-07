Tízezreket zártak ki a bankok a babaváróból: lehet, hogy te is köztük vagy

Sok babaváróra hajtó fiatal pár tapasztalhatta meg a napokban, hogy alacsony jövedelme miatt elutasításra került a kérelme. Ez kissé meglepő lehet, mert a babaváró törlesztője 50 ezer forintban maximált, így legfeljebb 100 ezer forintos családi összjövedelemmel is igényelhető lehetne az adósságfék szabályok szerint. A bankok azonban ennél jóval szigorúbbak, és akár 200 ezer forintos jövedelmet is kérhetnek feltételként. És erre alapos okuk van.

Több ezer igénylés érkezett már a babaváró hitelre. Ma reggel a Pénzcentrum mutatta be, hogy a 2400 megkötött szerződéssel együtt az összes igénylés száma már 10 ezer környékén lehet, ez pedig már 100 milliárdos nagyságrend. Azt hozzá kell tenni, hogy ez azért nem annyira egetrengető, mint ahogy azt vártuk - főleg az első hónapban.

Az igénylők elutasításának egy része a jövedelemhez kötődik. Ez elsőre meglepő lehet, hiszen a babaváró törlesztője rendeletileg maximált: 50 ezer forintnál semmiképp nem lehet több. Ha a JTM-szabályok szerint kalkulálunk, akkor az jön ki, hogy így akár 100 ezer forintnak megfelelő havi nettó jövedelemmel is igényelhető a babaváró teljes összege (mivel fix hitelekről beszélünk).

A valóság ezzel szemben az, hogy a bankok sokkal szigorúbbak.

Egyfajta óvatosság természetesen érthető, hiszen ilyen alacsony jövedelem mellett nem racionális a törlesztő 50 százalékát terhelni a törlesztővel. Csakhogy a helyzet az, hogy itt szó sincs "enyhe óvatosságról", a bankok ugyanis - első ránézésre talán indokolatlanul -sokkal szigorúbbak a minimumfeltételek előírásakor. A Bank360 gyűjtése alapján nézzük, mennyire:

az Erste Banknál a minimum havi nettó 180 ezer forint összjövedelem,

a Budapest Banknál két minimálbér összege, de minimum összesen nettó 130 ezer forint,

a Sberbanknál a minimálbér összegének megfelelő jövedelem

a Takaréknál a nettó minimálbér értékének megfelelő havi összeg az elvárt.

Ezek azonban csak az igénylés minimum követelményei, cseppet sem jelentik azt, hogy ezek összegeknek való megfelelésekor a teljes összeget igényelhetik a családok. Általánosságban az mondható el, hogy havi nettó 200 ezer forint összjövedelemmel sétálhatunk be nyugodtan a bankhoz, ebben az esetben ugyanis biztosan jár majd a 10 millió forint.

De mire ez az óvatosság?

Elsőre azt gondolnánk, hogy ez a feltételrendszer egészen szigorú egy maximált, havi 50 ezer forintos törlesztővel fizetendő hitel esetén. A valóság azonban az, hogy ez a fajta óvatosság teljesen megalapozott. A bank ugyanis általában előrelátóbb, mint az ügyfelek.

Tegyük fel, hogy egyetlen minimálbéren élő házaspár felveszi a babaváró teljes összegét. Mivel annak törlesztője 46 ezer forint, így aztán megfelelnek a JTM-szabályoknak. Az öt év után arra jutnak, hogy bár megvették az új autót, a házat is felújították, Corfun is jártak, Tenerifén is, de a gyerek csak nem jött össze. A bank ilyenkor nem tehet mást, a rendeletben eljártak szerint kamatot számol fel a további törlesztésért (tegyük fel, hogy az egy összegben, 120 napon belül kifizetendő kamattámogatás cirka 2,2 millióját még rendezni tudják a megmaradt összegből. Ha nem, akkor baj van).

A jelenlegi referenciahozamoknak megfelelően ez a THM bankonként változó, de mindenképp 7-8 százalék körül alakul (ismét kiemeljük, ez jelenleg van csak így). Számoljunk 8 százalékkal. A fennmaradó 15 évre a maradék tőketartozások kb. 7,5 millió forint. Az újrakalkulált hitelük törlesztője 71 677 forint lesz. Azaz 15 ezer forinttal megugrott a törlesztő. És ez még egy konzervatív becslés volt, referenciakamatok függvényében lehet aez több is, akár 100 ezres törlesztő is! Egy minimálbéres házaspár ezt már nem bírná el.

A bankok ezt is belekalkulálják, amikor nagyon felelősen nem engedik az igénylők alacsony jövedelme esetén kimaxolni a JTM-korlátokat. Sőt, a fenti követelményeket inkább lehet enyhének, mint szigorúnak nevezni.