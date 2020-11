Megrohanták a magyarok a bankokat: úgy eladósodnak, mintha nem lenne holnap

A járvány begyűrűzése óta nem volt olyan magas a hitelfelvételi kedv, mint ősz elején a legfrissebb banki statisztikák szerint. Hiába torpant meg augusztusban a kölcsönök folyósítása, szeptemberre mind a személyi kölcsön, mind a babaváró támogatás, és a lakáskölcsön iránt is megnőtt a kereslet. A személyi hitelek kihelyezett összege március óta nem volt ilyen magas, az április mélypont eredményeinek több mint a duplája, viszont ha a másik oldalról nézzük 2018 decembere óta nem volt ilyen alacsony. Hiába, személyi kölcsönök tekintetében a december mindig holtidőszak, viszont 2020-ban lehetséges, hogy ez is másként lesz.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján 2020 szeptemberében 28,82 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások. Ehhez képest augusztusban volt egy kis megtorpanás: 24,48 milliárd forintot folyósítottak a bankok, ehhez képest júliusban 27,88 milliárdot. (Júniusban 23,91 milliárdot, májusban 18,88 milliárdot, áprilisban pedig - amikor a soha nem látott visszaesés következett - 13,31 milliárd forintot.) Tavaly szeptemberben ehhez képest 50,63 milliárdnyi személyi hitel kötött ki a magyar háztartások számláin, 43 százalékos visszaesést láthatunk tehát éves szinten. Azt hozzá kell tenni, hogy 2019-ben sosem látott csúcson volt a személyi hitelezés:

Erről a grafikonról is leolvasható, hogy az utóbbi években egyre csak nőtt a kereslet a személyi hitelek iránt, egyre nő a kihelyezett hitelállomáy. Már korábbi években is, de szembetűnően 2013 decemberétől figyelhető meg a december környéki visszaesés a személyi hitelezésben.

Ha 2020 követte volna a korábbi évek mintázatát, akkor a februári erőteljes felívelés vonalát képzeletben meghosszabbítva újabb rekordév is lehetett volna. Viszont márciusban jött a korona, ami - szemben a babaváró hitellel és lakáskölcsönnel - a személyi hitelek azonnali visszaesését hozta:

Szeptember nem csak a személyi hitelezésben hozott meglepetést, nőtt a babaváró és a lakáskölcsönök iránt is a kereslet. Már a nyáron javulni látszott a magyarok hitelfelvételi kedve azok után, hogy a koronavírus járvány olyan erősen megnyírbálta azt, viszont augusztusban ismét csökkenést lehetett tapasztalni. Úgy tűnik, hogy az óvatosság győzött, miközben a személyi hitel kamatok még mindig sosem látott alacsony szinten stagnálnak, köszönhetően az MNB által bevezetett, év végéig szóló THM-plafonnak. Érdemes viszont vigyázni: 2021. januárjától a kamatok jelentősen megemelkedhetnek!

A személyi hitel kamatokat nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az alapkamat csökkentés, és azóta is ezen az alacsony szinten vannak. (A júliusi alapkamat visszametszésnek, és a későbbi változásoknak már nem volt jelentős hatása a személyi hitelek THM-jeire, hogy miért, arról bővebben itt írtunk.) Hiába vannak tehát valószínűleg soha vissza nem térő ajánlatok, a lakosság továbbra is óvatos.

Annak, hogy a júliusi emelkedés után miért augusztusban jött ismét visszaesés, majd szeptemberben egy újabb emelkedés, sok oka lehet. Általában a személyi hitelek átfutása rövidebb, egy hónap - így az okokat mindig a megelező hónap határozhatja meg. Hatása lehetett nyáron ezekre a hitelekre a belföldi utaknak, vagy az esküvőknek (amelyekből idén a járvány ellenére rekordsok volt nyáron). Viszont azért a külföldi utak kiestek. Az iskolakezdés finanszírozására felvett összegek szintén szeptemberben realizálódtak főleg, nem nyáron.

Azt pedig senkinek sem kell valószínűleg magyarázni, hogy a járvány alapjaiban rengette meg számos magyar család anyagi biztonságát Így sok időbe telik majd, mire ismét annyian mernek belevágni akár egy kisebb összegű személyi kölcsönbe, mint korábban. Viszont itt a november, a Black Friday, és hamarosan a karácsony is - illetve a családvédelmi akcióterv új elemei is életben lépnek januártól -, ami meghozhatja a kedvet a hitelfelvételhez.

Bank és bank között nagy különbségek adódnak

Attól függően, melyik banknál igényel valaki személyi kölcsönt, a törlesztőrészletek, THM, és visszafizetendő összegek merőben eltérhetnek. Ha az ügyfél csak a 2020. december 31-ig érvényes törlesztőrészleteket nézi, alig lát különbséget, ezért kell alaposan átnézni az ajánlatokat, akár egy összehasonlító hitelkalkulátorral, ha valakinek kölcsönre van szüksége.

Látható, hogy év végéig a törlesztők 57 300 forint környéként mozognak nagyjából, míg 2021-től 10-15 ezer forintos különbségek is lehetnek a havonta fizetendő összegben. Ugyanígy a THM-mek között is lehetnek 10 százalékpontos eltérések. A legárulkodóbb azonban mégis a teljes visszafizetendő összeg: a Cetelemnél a 3 milliós kölcsönt 5 év alatt 3,54 forintért törlesztheti vissza az ügyfél, az MKB-nál és K&H-nál 3,9 millióért, a Takarékbanknál már több mint 4 millióért, a Budapest Banknál 4,58 millióért. Tehát milliós különbségek is adódhatnak!

Ezért érdemes alaposan átnézni az ajánlatokat , és használni az összehasonlító kalkulátort , amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

Címlapkép: Getty Images