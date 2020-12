Lehidalsz: 50-75 millióért kelnek el a budapesti luxuspanelek

Élénkülhet a kereslet a felújítandó panellakásokra a támogatás hatására az ingatlanpiaci szakértők szerint. Az is kiderült, hogy a legdrágább panelek 50-75 millió forint közötti összegekért kelnek el, ellenben vidéken már 8-10 millióért is ki lehet fogni egy-egy lakást. A Pénzcentrum azt is megtudta a megszólaló ingatlanguruktól, hogy a lakás mérete mellett mik a legfőbb szempontok a vásárlóknál.

Változó a kép a panelpiacon Balogh László szerint, mivel a fővárosban már a kínálati árak is csökkenésnek indultak éves összevetésben, de a többi nagyvárosban egy-két kivételtől eltekintve lendületben vannak a panelárak. Igaz, ez a lendület az ország egészében lelassult a 2015-2019-es időszakhoz képest.

Budapesten idén novemberben 2-3 százalékkal kérnek kevesebbet a tulajdonosok mint tavaly ilyenkor, és jelenleg 556 ezer forint az átlagos kínálati négyzetméterár. A dobogón Székesfehérvár és Debrecen következik 443 és 434 ezer forintos átlagárakkal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres panelt Budapesten 27-28 millió forintért kínálnak a tulajdonosok, míg a másik két megyeszékhelyeken 21-22 millió forintot kérnek ugyanekkora lakásért.

- foglalta össze az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A legolcsóbb megyeszékhely az országban Salgótarján, itt kevesebb mint 200 ezer forintból kijön egy panel négyzetmétere, vagyis egy 50 négyzetmeres panelért nem egész 10 millió forintot kérnek a tulajdonosok. Igaz tavaly novemberben még csak 8,4 millió forint volt itt egy ekkora lakás. Ez a nagy növekmény annak is köszönhető, hogy Nógrád megye székhelyén a legolcsóbb minden ingatlan ára a megyeszékhelyek közül - mutatott rá Balogh László.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a legfrissebb, a NAV tranzakciós adatbázisán alapuló adataikat ismertetve arról beszélt, az idei első háromnegyed évben a tágan értelmezett lakótelepi lakások - nem csak panel - átlagára az előző év hasonló időszakához képest országosan - a megelőző évekhez képest jóval csekélyebb arányban - mindössze 4%-kal drágult.

A szakember az árakról szólva szintén a NAV-os adatbázis alapján kifejtette: a klasszikus nagy panellakótelepekre szűkítve - ahol volt megfelelő számú eladás -, Budapesten a legdrágább paneleket 600-650 ezer forintos négyzetméteráron adták el. Ezek a lakások az alábbi lakótelepeken cseréltek gazdád:

XI. kerület Gazdagrét és Kelenföldi ltp,



III. kerület Pók utcai ltp,



XIII. kerület néhány lakótelepe (Gidófalvy u., Béke u.)



Budapesten a legolcsóbban 400-430 ezer korintosa négyzetméteráron lehet panellakáshoz jutni az alábbi lakótelepeken:

XVIII. Havanna ltp,



XXI. Csepel-városközpont,



X. Újhegyi ltp.,



XV. Rákospalota-városközpont,



XVII. Rákoskeresztúr-városközpont

A Valkó Dávid által ismertetett adatok szerint vidéken legdrágább panellakások 400-450 ezer forintos négyzetméteráron mennek. A legdrágább vidéki lakótelepeket is felsorolta:

Székesfehérvár Királykúti ltp., Palotavárosi ltp. és Szedreskerti ltp.,



Érd Béke téri ltp,



Debrecen Sestakert és Vénkert,



Veszprém Cholnoky ltp.,



Sopron Jereván ltp.

A legolcsóbbak között az OTP Ingatlanpont szakértője is Salgótarjánt emlegette (Gorkij ltp.), de Komlón (Körtvélyes ltp.) és Ózdon (Vasvár úti ltp.) is 80-110 ezer forint közötti négyzetméteráron mennek a panellakások.

A panellakások az elmúlt évek abszolút slágere volt az ingatlanpiacon, köszönhetően annak hogy ez az ingatlantípus volt elérhető a legkedvezőbb áron. Ennek megfelelően óriási érdeklődés volt a panelek iránt, amely az átlagosnál is meredekebb áremelkedéshez vezetett egészen 2019 utolsó negyedévéig. Utána érezhető volt egy erősebb árkorrekció, amit egy stagnáló, enyhén emelkedő árindex jellemzett a 2020-as évben.

- ismertette a tapasztalatokat Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője, majd hozzátette, a fővárosban és országosan is viszonylag széles skálán mozog a panellakások négyzetméterára. Budapesten a legolcsóbb kerületekben 500 ezer forint körüli négyzetméteráron találhatunk ingatlant, míg a skála felső része akár a 700-750 ezer forintot is elérheti. Jellemzően ezek a budai vagy a pest belvároshoz közeli elhelyezkedésű panellakásokra jellemzőek, míg a legolcsóbbak természetesen a külső kerületek.

2020-ban ha az átlagot nézzük, akkor a XVI. kerületben lehetett a legkedvezőbb áron panellakást vásárolni.

Vidéken 280 és 540 ezer forint/ négyzetméter közötti ársávban cserélnek tulajdonost a panellakások. A legdrágábban a fővároshoz közeli agglomerációs településeken tudunk vásárolni, mint például Budaörs, Dunakeszi - mondta Benedikt Károly.

Az Otthon Centrum megkeresésünkre közölte, hogy a III. negyedéves adatok alapján országos átlagban négyzetméterenként 386 ezer forintért cseréltek tulajdonost a panellakások. Ez az érték 3%-kal magasabb a tavalyi év III. negyedévéhez képest.

Ez év áprilistól azonban nem tapasztalható árnövekedés a panellakások piacán. Településtípusonként azonban komoly ár differencia jellemzi ezt a lakástípust is. Budapest belső kerületeiben és a Budai kerületek lakótelepein 575-590 ezer forintos átlagos négyzetméterár a jellemző, míg a külső pesti kerületekben is 490 ezer forint a fajlagos átlagár. A régióközpontokban 315 ezer Ft/m2, a kisebb megyei jogú városokban 285 ezer Ft/m2 fajlagos ár a meghatározó. Pest megye városaiban 350 ezer, míg a kisebb városokban átlag 250-300 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a panellakások

- sorolta az Otthon Centrum. Mint elmondták, az értékesítési adatok alapján a legdrágább a XI. kerület volt átlagosan 632 ezer forint négyzetméterárral, melyet a XIII. és VIII. kerület követett átlag 608 ezer forint fajlagos árral. Budapesten belül a legolcsóbbak a pesti peremkerületek lakótelepei, (XV, XVII., XVIII., XIX, XX.,XXI. kerület) ahol átlag 460 ezer forintos négyzetméterár volt jellemző az idei évben.

Nagyobb vidéki városaink közül Székesfehérvár bizonyult a legdrágábbnak, ahol az átlagár 400 ezer Ft/m2 volt, ezt Debrecen és Sopron követte 390 ezer forintos fajlagos árral. Legolcsóbban Nagykanizsán keltek el a panellakások, az átlag 213 ezer Ft/m2 volt, de Miskolc és Szolnok is olcsónak bizonyult. Mindkét városra az átlag 235 ezer forintos négyzetméterár volt jellemző az Otthon Centrum tapasztalatai szerint.

Ekkora lakásokat vesznek a magyarok

Arra is rákérdeztünk a szakértőknél, hogy melyik méretkategóriába tartoznak a legkelendőbb panellakások. A Duna House tapasztalatai szerint 40-60 nm közötti átlagos méretű ingatlanokra van a legnagyobb kereslet. 2020-ban a Duna House adatai alapján az értékesített panellakások átlagos nagysága 53 nm volt.

A NAV 2020-as tranzakciós adatbázisa szerint az eladott lakótelepi lakások átlagmérete 52 m2. Ha egy kicsit tágítjuk a méret intervallumot, akkor az 50 m2-es kétszobás és az 53-54 m2-es nappali+2 kis hálós elrendezés lehet a favorit. Ez hagyományosan így van

- válaszolta kérdésünkre Valkó Dávid.

Balogh László pedig ennek kapcsán ismertette, hogy 2020-ban az összes panellakás iránt érkezett érdeklődés (telefonszámfelfedés az ingatlan.com-on vagy mobilapplikációból indított telefonhívás) legnagyobb része a kétszobás panelokra érkezett (32%). Ezt követték az 1+1 félszobások (18%), majd az 1+2 félszobások (15%). Számottevő volt még az érdeklődések aránya az 2+1 félszobások (11%) és a 3 szobások (10%) iránt.

Ám nem csak a méret fontos szempont, ha a magyarok panellakást választanak: fontos szempont a vevők körében maga az épület állapota. A 90-es évektől kezdve zajlik a panelprogram, aminek keretében az összes panelépület majdnem 30 százaléka megújult, külső szigetelést kapott, és ennek köszönhetően a tulajdonosok havi rezsiszámlája jelentősen lecsökkent.

A vevők előnyben részesítik azokat az ingatlanokat, ahol a távfűtés nem átalánydíjas, hanem egyedi mérőórák találhatók a lakásban. Az emelet is fontos lehet, és érdekes módon nem is a legalacsonyabban és legmagasabban található ingatlanok érik a legtöbbet. Egy tízemeletes panelépület esetében a tapasztalatok alapján a 3-4. emeletig növekszik az ár, utána pedig csökken. Ennek nyilván köze lehet a biztonságérzethez (a földszinti lakásoknak ez hátrányt jelent), illetve ahhoz is, hogy minél magasabban található a lakás nyáron annál melegebb

- részletezte az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai szerint a földszint +4 emeletes, lift nélküli házakban a magasabb emeleteket (3-4.) inkább a fiatalok választják, a kisgyerekeseknek viszont - hacsak nincsen biztonságos babakocsitároló -, illetve az időseknek ez már gyakran kompromisszumot jelent. A földszinti és 1. emeleti lakások általában kevésbé kedveltek (forgalom, zaj, illetve erkélyes lakásoknál biztonsági probléma is lehet). A tető állapota / nyári gyors felmelegedése is lehet bizonytalansági tényező, így a zárószint is a kevéssé kedveltek közé tartozik.

Vonzóbb a Panel Plusz felújításon átesett ház (szigetelés, ablakcsere, önálló, szabályozható mérés). Keresettebbek az erkélyes / beépíthető lodzsás lakások. A 70-es években, a legnagyobb tömegtermelés idején épült házak általában rosszabb minőségűek, illetve ezek presztízse is alacsonyabb, mint a 80-as években és a 90-es évek elején épült telepeké. Általában viszont elmondható, hogy a lakótelepi lakások belső elrendezése mai szemmel is igen kedvező, egy egész életutat el lehet tölteni néhány, az adott élethelyzethez választott típuslakásban

- jegyezte meg Valkó Dávid.

Az Otthon Centrum tapasztalata szerint jellemzően a két-három szobás lakások iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet.

Első lakást vásárlók közül a legtöbbeknek a panel érhető el. De a megváltozott élethelyzetben lévők pl.: friss házasok, elváltak, vagy az alacsonyabb jövedelműek is ezt a típusú ingatlant választják, mindezt úgy, hogy más-más szükségleteik, igényeik vannak.

- tették hozzá. A lakás méretén és elhelyezkedésén túl, annak minősége még a legkomolyabb árbefolyásoló tényező. Ezzel szemben az emeletek között, akkor lehet lényeges különbség, ha a ház nem rendelkezik lifttel, úgy akár a magasabb emeleti lakások olcsóbbak is lehetnek. Ellenben, ha a magasabb emeletekről panorámás kilátás van, az emeli az emeleti lakások értékét.

50-75 milliót is adnak egy panellakásért

Az idei évben a legdrágábban értékesített lakás a Duna House adatai szerint egy XI. kerületi 108 nm nagyságú belső kétszintes panel technológiával készült sorházi lakás, amelyet az új tulajdonosa 75 millió forintért vásárolt meg. A hagyományos nagyobb társasházakban lévő 60-70 nm panellakások is a drágább kerületekben a 40-50 millió forintos kategóriában kelnek el. Budapesten a legolcsóbb kis panellakások 20 millió forint környékén mozognak - ismertette Benedikt Károly.

Balogh László úgy jellemezte az Ingatlan.com adatai szerint a legmagasabb áron értékesített panellakást, hogy

ebben az eladásban benne van az egyész 2020-as év.

Meglepő módon nem Budapesten és nem is a fővárosi hagyományosan legdrágább lakótelepnek tartott Pók utcai panelházban értékesítették idén a legdrágább lakást, hanem Siófokon. Egy Aranyparton található, felújított vízparti panelépületben eladott 79 négyzetméteres 3. emeleti panellakás volt a legdrágább, amit 79,9 millió forintért hirdettek meg, és végül 74 millióért cserélt gazdát idén márciusban. A lakáshoz majdnem 40 négyzetméternyi terasz is tartozott, a társasház pedig közvetlen strandkijárattal rendelkezik. A lakást egy siófoki ingatlanközvetítő iroda hirdette az Ingatlan.com-on.

Valkó Dávid emlékeztetett, hogy a milliós négyzetméterár-limitet már 2018-ban átlépte egy lakás. A NAV tranzakciós adatbázisa szerint, 2019-ben egy 27 m2-es panelgarzon a III. kerületi Pók utcai ltp-en 29 millió Ft-ért cserélt tulajdonost (1,07 milliós fajlagos ár). Vidéken idei évi a rekord: egy 51 m2-es lakás a Budaörsi lakótelepen, ami 38 millióért kelt el (745 ezer Ft/m2) - ismertette az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Az Otthon Centrum közvetítésével az elmúlt 9 hónapban a legdrágábban Budapest XI. kerületében, 800 ezer Ft fajlagos négyzetméteráron kelt el panellakás.

Erre számíthatunk, ha jön a felújítási támogatás

Arról is megkérdeztük a szakembereket, hogy mi várható a panelpiacon januártól, amikor már lehet igényelni az otthonfelújítási támogatást. Valkó Dávid szerint a maximum néhány millió forintból felújítható lakások kereslete egyértelműen nőhet, ugyanakkor ez egy csapásra nem feltétlenül jár árnövekedéssel.

Ehhez újra lendületet kell, hogy kapjon a lakáspiac egésze. Paneleknél az esztétikai felújítások mellett gyakorlatilag nyílászárócsere (ráadásul ezt sok esetben a társasház egészére elvégzik célzott befizetésekből és pályázati forrásokból), illetve radiátorcsere és újonnan beépített bútorok, vagy ezek cseréje jöhetnek szóba a támogatáskor

- magyarázta az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A Duna House szerint a panellakások nagy előnye, hogy egyszerűen felújítható, hiszen szabvány méretekkel találkozhatunk mind a külső, mind a belső kialakítások esetén (ajtó, ablak, szekrények) így a szakemberek is jobban tudják tervezni a felújítás költségeit. A társasházaknak is számtalan lehetőség volt már az épületek modernizálására, várhatóan az otthonfelújítási program most egyéni szinten is tovább fogja javítani a lakásállomány minőségi javulását. 2021-ben a Duna House szakemberei szerint továbbra is keresettek lesznek a panellakások jellemzően a fővárosban és nagyobb megyeszékhelyeken.

Balogh László arra emlékeztetett, hogy mivel bizonyos feltételekkel a lakásfelújításban azok is részt vehetnek, akik egy éven belül vásárolták meg az otthonukat és kevesebb mint egy éve élnek ott, ezért arra számítunk, hogy azok a családok, akik nem találnak olyan álomotthont, ami belefér a költségvetésükbe, inkább felújítandó ingatlant keresnek. Az államit támogatást kihasználva pedig igényeik szerint alakíthatják ki otthonukat.

A felújított ingatlanok iránti keresletet nem féltem: nagyon kevés ugyanis a jó minőségű lakás a kínálatban, ezeket rendszerint drágábban és gyorsabban el is lehet adni

- vélte az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az Otthon Centrumnál úgy gondolják, hogy a lakásfelújítási támogatás elsősorban a bent lakók számára jelent könnyítést, ugyanakkor egy későbbi értékesítés során mindenképpen előnyt élvez egy felújított fürdőszobás, vagy nyílászárócserén átesett panellakás.

A felújítandó lakások előnye inkább abban áll, hogy a vevő könnyebben tudja saját ízlésének megfelelően alakítani a lakást, azonban mivel ez plusz ráfordítást jelent, inkább árcsökkentő tényezőként veszik számításba a leendő vevők az alku során. Nagyon sokan keresnek olyan lakást, amely azonnal költözhető és elfogadható állapotban van

- tették hozzá.

