Lakossági vagy vállalkozói hitel? Ezek a legnagyobb különbségek, amelyeket neked is ismerned kell (x)

Csak óvatosan, ha azt gondolnád, ugyanolyan kölcsönt vehet fel a vállalkozásod, mint te magánszemélyként.

Főleg kis kezdő vállalkozások, egyéni vállalkozók csodálkoznak rá, mekkora különbségek vannak a lakossági és vállalkozói hitel között. Ha mi sem akarunk meglepetést a vállalkozásunk első igénylésekor, érdemes tisztában lenni a legnagyobb eltérésekkel, amelyeket a Bank360.hu gyűjtött össze.

Devizanem

Talán az egyik legfontosabb eltérés, hogy lakossági hiteleknél gyakorlatilag csak forint alapon adósodhatunk el, vállalkozásoknál viszont még elérhetők a devizahitelek, így vehetünk fel akár euró, jen, dollár vagy svájci frank alapú hitelt is.

Futamidő

Ha időtáv alapján hasonlítjuk össze a kölcsönöket, nagy meglepetés nem ér majd minket: mindkét esetben találunk ajánlatokat rövid vagy hosszú távra.

Lakossági hitelek: lakossági termékek közül az áruhitelek, a folyószámlahitelek és a hitelkártyák azok, amelyek a mindennapi kiadásokat tudják hatékonyan fedezni, és akár hónapon belül is törleszthetünk. Ha hosszabb, néhány éves időtávban gondolkozunk, a szabad felhasználású személyi kölcsönök tudnak segítséget nyújtani. Ha pedig ennél is hosszabb távra keresünk nagyobb összeget, a jelzáloghitelek állnak rendelkezésünkre akár több évtizedes futamidővel.

Vállalkozói hitelek: a mindennapi céges kiadásokat, hirtelen felmerült költségeket folyószámlahitellel, Széchenyi Kártyával vagy forgóeszköz hitellel finanszírozhatjuk. Hosszabb futamidejű hiteleket nagyobb összeggel nagyobb beruházásokra vehetünk fel. Ezek jellemzően ingatlan megvásárlására, vagy termelőgép beszerzésére nyújtott kölcsönök vagy projekthitelek, amelyek futamideje tíz év is lehet.

Fedezet

Lakossági hitelek: jellemzően két fajta fedezetet kérnek a pénzintézetek: kisebb összegű hiteleknél jövedelemfedezet, míg nagyobb összegű kölcsönhöz ingatlanfedezetre és jövedelemfedezetre van szükség.

Vállalati hitelek: az ingatlanfedezet természetesen egy vállalkozás hiteligénylése esetén is felmerül. De a termékek sokszínűsége, a cégek kockázata miatt a fedezetek is széleskörűek lehetnek. Például jellemző a tulajdonosi kezességvállalás vagy a hitelgarancia is, azaz az intézményi készfizető kezességvállalás. Bár lakossági privátbanki ügyfeleknél is megtalálható, de gyakoribb a vállalkozásoknál az úgynevezett lombardhitel, amely értékpapírfedezetű kölcsön. Készüljünk fel, hogy a bank számlaforgalmat is előírhat, például évente a szerződött összeg többszörösét.

Hitelcél

Lakossági hitelek: az esetek többségében szabad felhasználású kölcsönöket igényelhetünk akár fedezett vagy fedezetlen hitelről van szó. A másik klasszikus a lakáscélú kölcsön: építésre, vásárlásra, korszerűsítésre tudjuk használni. Kis részt tesznek ki az áruhitelek, amelyeket egy-egy termék megvásárlására fordíthatunk, míg nagyobb arányban vannak az adósságrendező vagy más néven hitelkiváltó hitelek, amelyekkel egy másik kölcsönt cserélhetünk le.

Vállalati hitelek: szabad felhasználású kölcsönök mellett több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek a vállalat valamely céljának finanszírozásához kötöttek. Ilyen célok például gépek, berendezések, tárgyi eszközök beszerzésének finanszírozása, ingatlan vásárlása vagy fejlesztése.

Kamatozás

Lakossági hitelek: ügyféltípusokra szabott sávokban változik a kölcsönök kamatozása, amelyet jellemzően a jövedelem, a kamatperiódus, és a jövedelemérkeztetés befolyásol. Változó és fix kamatozású hiteleket egyaránt találunk.

Vállalati hitelek: szintén vannak változó és fix kamatozású kölcsönök, előre meghatározott kamatok mellett, viszont itt már nagyobb tér nyílik az egyedi kalkulációkhoz. A bankok a megvalósítandó hitelcél fényében értékelhetik ki (például kérhetik üzleti terv benyújtását) a hiteligénylést és annak megfelelően tudnak egyedi kamatot adni.

Alaposan bele kell ásnunk magunkat

Természetesen a fenti gyors áttekintés csak ízelítő abból, hogy mit kínál a hitelpiac a vállalkozásunk számára. Szinte minden helyzetre találhatunk valamilyen piaci kölcsönt, az állami támogatásokkal igényelhető hitelekről pedig nem is szóltunk még. Ha pedig nehezen igazodunk el a lehetőségek között, érdemes szakértő segítségét kérni, akivel egy-kettőre megtalálhatjuk a cégünk fejlesztéséhez megfelelő terméket.

Címlapkép: Getty Images