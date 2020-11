Itt áll feketén-fehéren: ezért rohanták meg tömegek a bankokat a karantén után

Sorra érik egymást a kiszámíthatatlan fordulatok a járvány okán: rekordot döntött idén szeptember a lakáshitelek felvétele. Összesen 91,4 milliárd forint hitel került folyósításra ősz elején, amelyre eddig nem volt példa. Mi történhetett? Nem óvatoskodik tovább a lakosság, nem tartanak az anyagi bizonytalanságtól? Ennek járt most utána a Pénzcentrum.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, szeptemberi statisztikái nem várt fordulatot hozott: az augusztusi visszaesés után ősszel a 2020. január-februári szintre kúszott vissza a kihelyezett hitelösszegek mértéke. Viszont amíg 2019 szeptemberében a személyi hitelezés és a babaváró kölcsön konstrukciók voltak kiugróan népszerűek, addig idén a lakáskölcsön felívelése a látványos.

A 91,4 milliárdos lakáshitel összegek több mint 21 százalékos növekedés mutatnak tavaly szeptemberhez képest. Ezen lehet is, és nem is csodálkozni: a lakáskölcsönözést ugyanis tavaly visszavetette valamivel a babaváró hitel júliusi bevezetése, tehát idén nem csoda, hogy volt valamekkora növekedés. Ugyanakkor a járvány hitelezést visszafogó hatása miatt mégis meglepő, hogy ennyire sok lakáskölcsönt tudtak kihelyezni a bankok.

Ezért az sem csoda, hogy a babaváró hitelek terén 39 százalékos volt a visszaesés, hiszen valószínűleg a bevezetést követő három hónap rekordösszegeit nehéz lesz már bármikor felülmúlni. Viszont ami igazán meglepő, hogy 2020 első 9 hónapjában 1,2 százalékkal több volt a kihelyezett lakáskölcsönök összege, mint 2019 azonos időszakában - tehát járvány ide vagy oda, a lakáshitelfelvételi kedv eddig meghaladja a tavalyi évet összegeket tekintve. Ehhez pedig kellett a szeptemberi rekord.

Úgy tűnik, a járvány annyiban biztosan befolyásolta a lakáshitelek felvételét, hogy amíg a személyes ügyintézés nem volt ajánlott a fertőzésveszély miatt, elhalasztotta a lakosság a hitelkérelmet. Egyrészt ezzel magyarázható, hogy a harmadik negyedévig közel azonos volt a felvett hitelek összege. Másrészt viszont lehetséges, hogy anyagi okokból még így is sokan döntöttek a halasztás mellett.

Ugyanis várható lett volna a lakáshitelek nagyobb felfutása, mivel a babaváró hitel lehetőséget nyújtott olyanok számára is a hitelfelvételre, akik nem rendelkeztek elég önerővel (mivel a babaváró összegét fel tudták erre használni). Tehát 2020-ban várható volt, hogy sokan élnek majd a lakáshitel és babaváró kölcsön kombinációjának lehetőségével. Viszont a járvány átírta a rövid- és hosszútávú terveket.

Mire veszik fel ezt a rengeteg pénzt?

Megfigyelhető, hogy a lakáshitel állomány - és általánosságban a hitelállomány - évek óta stabilan emelkedik, és folyamatosan nő az új szerződéses összegek terén az államilag támogatott hitelek aránya is. Nem is csoda, hiszen a különböző támogatott konstrukciók összevonásával akár több mint 30 millió forint is járhat egyetlen családnak.

Nem csak abban történt átrendeződés, hogy idén megkockáztatja-e egyáltalán a hitelfelvételt a lakosság, hanem abban is, milyen lakáscélt valósítanának meg. 2019. harmadik negyedévében 157,43 milliárd forintot helyeztek ki használt ingatlan vásárlása céljából, idén viszont már 178,26 milliárdot. Bár arról még nem áll rendelkezésre minden adat, hogy új ingatlanra, felújításra, építésre, vagy egyéb célokra mennyi 2020-ban a pontos összeg, feltételezéseink szerint építésre csökkentek, felújításra viszont nőttek a felvett összegek idén a harmadik negyedévben.

Ez nem csak abból következik, hogy a kedvezményes lakásáfa megszűnt az építések esetén, hanem abból is, hogy több használt ingatlan került megvásárlásra, tehát a felújítási hitelek feltehetően nőnek. Illetve, ha hihetünk a barkácsáruházak eladási statisztikáinak: rengetegen vágtak bele a nyáron a felújítási munkákba - (külföldi) utazások helyett erre fordította az időt és a pénzt.

Címlapkép: Getty Images