Húzós volt a karácsony? Ezek a személyi hitelek a legkedvezőbbek december végén (x)

Ha anyagi megterhelést jelentett az idei ünnepi szezon, vagy csak egyszerűen nagyobb összegre van szükségünk az év eleji terveink beindításához, akár 7 százalékos thm alatt is találhatunk személyi hitelt.

Banki felmérések szerint évről évre egyre többet költünk karácsonykor ajándékokra: idén például átlagosan nagyjából 50 ezer forintot szántak a magyarok csak erre, de most, az ünnepek után is dugig vannak a bevásárló központok, ahol szintén újabb tízezreket hagynak ott egy-egy akciót kihasználva. Ez meg is látszik a forgalmon: a teljes kiskereskedelmi forgalom túllépheti az 1200 milliárd forintot és ebből 100 milliárdnál is többet ajándékokra költöttek el az emberek az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. Nem csoda, ha a karácsonyi vásárlási láz jelentős csapást mér év végén a pénztárcánkra.

Ha zökkenőmentes évkezdést szeretnénk, esetleg nagyobb célok megvalósításához kell jelentősebb összeg, a legtöbbször egy személyi kölcsön jelent alternatívát megtakarítás és családi, vagy baráti anyagi segítség híján.

Persze ahogy sosem, úgy ilyenkor sem érdemes azonnal az első bankba berohanni egy kölcsönért - hívják fel a figyelmet a Bank360 hitelszakértői. Bár összességében alacsonyak a kamatok, bankonként nagyok lehetnek a különbségek és akár egy új tévé árát, vagy még többet is bukhatunk egy rosszul megválasztott kölcsönnel. Éppen ezért gyűjtötte össze a szakportál Személyi Kölcsön Kalkulátorral a december végén igényelhető legkedvezőbb kölcsönök listáját, amelyek szabad felhasználásúak és fix kamatozásúak, tehát biztonságos és rugalmasan felhasználható konstrukciók.

500 000 forint - ha átmeneti segítség kell

A szakportál kalkulációi szerint jelenleg a CIB Bank Előrelépő személyi kölcsöne lehet a befutó, ha 500 000 forintra van szükségünk és tudunk igazolni nettó 250 000 forintos jövedelmet, amelyet a bankhoz érkeztetünk és 36 hónap alatt vissza is fizetnénk a kölcsönt. Ebben az esetben 8,17 százalékos THM mellett kellene havonta 15 640 forintot visszafizetni, a futamidő végére pedig 563 040 forint lenne a teljes visszafizetendő összeg, azaz 63 040 forintba kerülne nekünk a félmilliós kölcsön. Ennél kicsivel drágább a Takarék Bank személyi kölcsöne, ahol 15 691 forint lenne a havi törlesztőrészlet, a visszafizetendő pedig 578 768 forint a 36. hónap végén, míg az UniCreditnél 16 166 a törlesztőrészlet és 581 976 forint a visszafizetendő.

1 500 000 forint - egy új konyha? Vagy belevágunk az év üzletébe?

Még kedvezőbb kamat érhető el magasabb hitelösszeg igénylése esetén. Másfél millió forintot az év végén akár 7,82 százalékos THM-mel is igényelhetünk, ha a fenti feltételeknek megfelelünk és 60 hónapos futamidővel számolunk - vizsgálta az ajánlatokat a Bank360. Az UniCreditnél 30 095 forint a törlesztőrészlet havonta, a teljes visszafizetendő pedig 1 805 700 forint. A CIB Bank és a Raiffeisen Bank kölcsönéért alig kell többet fizetni: előbbi törlesztője 30 327 forint, míg az utóbbié 30 379 forint, ám ez a kis eltérés is néhány tízezer forintos különbséget jelent hosszú távon. A CIB hiteléért végül 1 819 620 forintot, míg a Raiffeisenéért 1 846 290 forintot fizetünk vissza a futamidő végére, ha minden rendben megy a törlesztéssel.

3 000 000 forint - autótól a felújításig

3 millió forint már messze nem az áthidaló kategória, de jól jöhet, ha nagyobb céljainkhoz pénzre van szükség. A csökkenő kamatok ekkor sem hagynak cserben: 84 hónapos futamidővel az UniCredit Banknál a THM 6,74 százalék, a törlesztőrészet pedig 44 606 forint. Így a teljes visszafizetendő összeg 3 746 904 forint lesz. Szintén kedvező a Takarékbank ajánlata a maga 45 406 forintos törlesztőrészletével és 3 872 328 forintos teljes visszafizetendő összegével más bank ajánlataihoz képest. A CIB Banknál 3 millió forintot 46 576 forintos havi törlesztőrészlettel vehetünk fel, a teljes visszafizetendő összeg pedig 3 912 384 forint a futamidő végére.

Százezer forint múlhat egy elhamarkodott döntésen

Ahogy láthatjuk, nagyobb összegek esetéb egyáltalán nem mindegy, melyik bankot választjuk, hiszen még a legkedvezőbb hiteleket összehasolítva is kiderül, hogy közel 200 000 forintos eltérés van az ajánlatok között, de természetesen az is nagyon fontos, hogy megfelelő futamidőt válasszunk, legyen szó bármekkora összegről. A Bank360 ezért 2020-ra is azt tanácsolja, hogy alaposan mérjük fel a lehetőségeket a jelentősebb pénzügyi döntések meghozatala előtt. Ha például személyi kölcsön igénylésére kerül sor, mindenképpen készítsünk előzetes kalkulációt és ne dobjunk ki feleslegesen pénzt az ablakon egy meggondolatlan döntéssel.

