Elárulta az Ázsia Expressz 2. nyerő párosa, mire költik a 10 milliót

A 10 milliós nyeremény ahhoz már túl sok, hogy eltapsolja valaki. Gréta és Dávid a lehető legokosabban fektetik be közös nyereményüket, de elárulták, egy kis kényeztetésre is telik majd belőle.

Hat hétig küzdöttek, végül Horváth Gréta és kedves Meggyes Dávid megnyerte az Ázsia Expressz 2. című vetélkedőshowt. Összesen 10+1 millió forinttal lettek gazdagabbak, és azt is elárulták, pontosan mire fogják költeni a nyereményt:

szinte teljes egészében a hiteltartozásaikat csökkentik vele.

- számolt be a Blikk. Persze azért egy-két apró álmukat is megvalósítják majd belőle, például Gréta nagyon szeretne egy új konyhabútort, és egy-két új tárgy is elfér majd a nappaliban, valamint egy új matracra is beruháznak.

A bankoknak Magyarországon lehetővé kell tenniük, hogy a kölcsönünket futamidő előtt visszafizessük, - vagy annak akár egy részét. Ezt hívják előtörlesztésnek, azaz a hitelszerződésben meghatározott havi törlesztőrészleteken felüli befizetésnek, amivel csökkenthetjük a fennálló tőketartozást.

A pénzintézetek eltérő összegeket számolnak fel, de még bankon belül is különbözhetnek a költségek például attól függően, hogy miből akarunk előtörleszteni: újabb kölcsönből, önerőből vagy lakástakarékból (utóbbi a legtöbb helyen ingyenes)? Ilyen esetekben többfajta díjszabást is alkalmazhat a bank. És mi az előtörlesztési díj szerepe? A bank azzal, hogy korábban fizetjük vissza a hitelünket, elesik a kamatköltségektől, ezt kompenzálandó bevezette ezt a díjat. Azt azért hozzátennénk, hogy a legtöbb európai országban ilyen díj nem létezik.



Arra is lehetőségünk van, hogy ne az egész összeget fizessük vissza, hanem annak egy részét - ezt hívják előtörlesztésnek. Amikor a teljes összeget visszafizetjük, az a végtörlesztés.