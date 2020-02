Brutál árrobbanás a magyar nyaralóhelyeken: mi folyik a Balatonon, Velencei-tavon?

Nincs vége az ingatalnbummnak, ez pedig a nyaralóknál különösen jól látható: a kereslet élénkülése mellett, ahogy az lenni szokott az árak is hirtelen az egekbe szöktek. Ez idén sem lesz másképp, legalábbis a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők nem számítanak áresésre. A sláger továbbra is a Balaton és a Velencei-tó, de egyre többen kezdik felfedezni a keleti országrészt is. Cikkünkben sorra vesszük a népszerűbb üdülőterületek árváltozásait: akad olyan balatoni település, ahol a trendekkel ellentétben csökkentek az árak. Illetve az is kiderül, hol lehet még viszonylag olcsón nyaralóhoz jutni Magyarországon.

Az ingatlanpiac élénkülésével párhuzamosan a nyaralók iránti kereslet is növekedett. A lakáspiaci élénkülésnél látható volt, hogy az árak emelkedéséhez a bérnövekedés és a jó gazdasági teljesítmény is hozzájárult, így ezeknek köszönhetően az olyan "luxus" kiadásokra is több forrás jut a lakosság körében mint a nyaralóvásárlás. 2016 és 2019 között több mint duplájára emelkedett az érdeklődések száma az eladó nyaralók iránt, de a kereslet 2018-ról 2019-re már nem növekedett számottevően - ismertette Balogh László, az Ingatlan.com vezető elemzője.

A szakember a Pénzcentrum megkeresésére elmondta, hogy ez az értékesítési időkben is látszik: Balatonon 2016-ban még átlagosan 6-7 hónapra volt szükség egy-egy eladó nyaraló értékesítéséhez, ez az idő 2019-re 4-5 hónapra rövidült, 2019 harmadik negyedévére pedig 4 hónap alá csökkent. Leggyorsabban egyébként a Velencei-tónál és a Dunakanyarnál található nyaralók találnak gazdát, átlagosan kevesebb mint 3 hónap alatt értékesítik őket. A Tisza-tó melletti nyaralóingatlanok értékesítési ideje 2019-ben átlagosan 5 hónap körül volt. Ez a négy régió nagyjából lefedi a hazai nyaralópiac legnagyobb részét.

A nyaralók iránt érdeklődések 80 százaléka ezen a négy vízparton található ingatlanokra érkezik

- húzta alá Balogh László.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen nyaralókat keresnek a magyarok, a szakember arról beszélt, hogy az üdülőövezetkről már eddig is tudtuk, hogy azok a legnépszerűbbek, amelyek megfelelő infrastruktúrával és megközelíthetőséggel rendelkeznek, és a közelben elérhető szolgáltatások is kiépültek.

2020-ban ezért továbbra is az autópályán megközelíthető balatoni keleti medence, illetve a Velencei-tó lehet továbbra is a sláger, a Dunakanyar népszerűsége pedig azért nőhet, mert sokan már nem feltétlenül nyaralóövezetként, hanem Budapest agglomerációjaként tekintenek a térségre.

Az Ingatlan.com-nál azt tapasztalták, hogy a balatoni drágulásnak nem sikerült gátat vetni: a Balaton környéki települések árai átlagosan 28%-kal mutatnak magasabb kínálati árakat mint egy évvel korábban. Jelenleg átlagosan négyzetméterenként 465 ezer forintot kérnek a Balaton-parti eladó lakóingatlanok tulajdonosai. Ezen belül a balatonfüredi és siófoki járásokat említeném meg, ahol az átlagos kínálati négyzetméterárak 600 ezer, illetve 672 ezer forintot érnek. Ilyen árakkal nagyobb tételben szinte csak Budapesten láthatunk.





Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a 600-700 ezer forintos átlagos árak nagy mértékben köszönhető a Balaton partján megjelenő újlakás kínálatnak, amik erősen felfelé húzzák a Balaton-parti lakóingatlanok átlagos árait

- mondta Balogh László, aki összehasonlításképp elmondta, a Velencei-tó közelében lévő települések átlagos kínálati ára 267 ezer forinttól 556 ezer forintig terjed négyzetméterenként, ami szintén nem olcsó, de a legdrágább városnak számító Gárdony szinte már Budapest agglomerációjához tartozik. Ehhez képest a Tisza-tó partján nincs olyan település, ahol az ingatlanok kínálati négyzetméterárai meghaladnák a 200 ezer forintot. A legdrágább város ebben a régióban Tiszafüred, ahol ugyan tavaly óta 17 százalékkal drágultak a lakóingatlanok és nyaralók, de átlagosan még mindig csak 162 ezer forintot kell fizetni értük négyzetméterenként.

Az árak további alakulását nagy mértékben befolyásolhatja a vásárlók összetétele. 2019 második felében a befektetők egy része (kb. 30%-a) eltűnt az ingatlanpiacról, ami az árak stagnálásához vezetett Budapesten és nagyobb városokban. A nyaralópiacon is hasonló jelenségnek lehetünk tanúi 2020-ban, bár ez városonként eltérő képet mutathat majd. A befektetők ugyanis a legjobb elhelyezkedésű nyaralókra csaptak le, amik a Balaton partjához közel találhatóak, és ezeken belül is előnyben részesítették az új építésű ingatlanokat. Ezekben ugyanis kiemelkedő haszonnal kecsegtet az apartmanoztatás, hiszen a gazdasági teljesítmény és a bérek növekedésnek köszönhetően a belföldi turizmus is felpörgött.

Úgy látjuk azonban, hogy a nyaralópiaci kereslet túlnyomó részét azonban saját célra vásárló vevők teszik ki, akik ki tudják használni még az egy üdülőövezeten belüli nagy árkülönbségeket. A balatoni példánál maradva ha valaki a part mentén szeretne minden igényt kielégítő új építésű apartmant vásárolni, annak ára könnyen elérheti a négyzetméterenkénti 1 millió forintot, ami egy 50 négyzetméteres ingatlan esetén 50 millió forintot tesz ki. Ha viszont vállalja, hogy a parttól 20-30 kilométerre vásárol nyaralót - hiszen legtöbben a strandra is kocsival járnak, és a nyaralót is autóval szokták megközelíteni -, akkor akár 2-300 ezer forintos négyzetméterárakkal is találkozhat. Így egy hasonló alapterületű 50 négyzetméteres apartmanért 10-15 millió forintot kell fizetni. Más kérdés, hogy a parttól ilyen messze többnyire már csak családi házak találhatók a kínálatban, amiknek az alapterülete legalább 90-100 négyzetméter

- ismertette Balogh László, aki a Pénzcentrum kérdésére egy "titkos tippet" is adott azoknak, akik viszonylag jó áron szeretnének saját nyaralóhoz jutni.

Én a Tisza-tavat ajánlanám a nyaralóvásárlók figyelmébe. Mellette szól, hogy autópályán gyorsan és könnyen megközelíthető, az ingatlanok árai a balatoni árak töredékét teszik ki, a vásárlás előtt megfontolandó azonban, hogy a vízfelület mérete jóval kisebb mint a Balaton, ezáltal kevesebb strand épült ki, valamint a nyaralók igényeit kielégítő szolgáltatások kiépítése is csupán az elmúlt években indult fejlődésnek. Ugyanakkor mégiscsak jelzés értékű, hogy a Tisza-tó környéki kínálatnál a kereslet szintje magasabb.

Sokan keresik a luxust



A turisztikai régiókban, kiemelten a balatoni és a velencei tó környékén még mindig nagyon keresettek a nyaralók és a lakások egyaránt. Balatonnál főként a jelentősebb városokat és szűkebb vonzáskörzeteit keresi - Balatonfüred, Siófok, Keszthely jelentik a legkeresettebb településeket, és az árak is ebben a sorrendben csökkenek. Egy nyaraló értékesítési ideje elsősorban az adottságoktól, elhelyezkedéstől és természetesen az ártól függ. Az egész éves kereslet ezeken a településeken is megvan, de fontos, hogy a téli hónapok kevésbé alkalmasak a gyors értékesítésre, mert az időjárás is meghatározó tényező - ködben például nem optimális a panorámás ingatlanok megtekintése - összegezte a balatoni tapasztaltokat, Máhl József a Duna House Balatonfüredi franchise partnere.

Értékesítési idő tekintetében a Duna House szerint 3-6 hónapos forgási sebességgel érdemes számolni, a Velencei tónál akár még ennél is gyorsabban gazdára találnak a jól beárazott ingatlanok. A befektetési szándék népszerű volt, de a tavalyi évben fordult a trend és már egyre többen saját célra vásárolnak ingatlanokat a tavaink partján. Idén várhatóan ez a trend fog folytatódni így nagyobb súllyal lesznek a saját célra vagy otthonteremtési szándékkal vásárlók.

A velencei tó környékéről egyre többen járnak a fővárosba dolgozni is, innen autóval és tömegközlekedéssel is jól elérhető Budapest, így már másod agglomerációs vonzáskörzetnek tekinthető

- tette hozzá Bánáti András, a Duna House Siófoki és Gárdonyi franchise partnere. A Balaton környéke amúgy a főváros után régiós tekintetben a legdrágábbnak számít az ingatlanpiacon, az újépítésű lakásoknál sok esetben a budapestihez hasonló négyzetméterárakkal találkozhatunk. A magas árak ellenére jelentős változást nem várnak az ingatlanközvetítő cégnél, de erre a tavaszi időszak fog igazából választ adni. Az biztos, hogy erős kínálattal fognak találkozni a vevők, hiszen a használt nyaralók és lakások mellett az idei évben több újépítésű projekt átadása is meg fog történni, amiben még mindig vannak eladó ingatlanok. Kifejezetten olcsó közvetlen vízparti nyaralót már nem lehet találni, a jobb vételeket a szakemberek szerint a parttól távolabb eső falvakban érdemes keresni, ahol nagyon hangulatos nyugodt házakat találhatnak az érdeklődők.

A luxus nyaralók és házak itt is külön kategóriát képviselnek: a Duna House tapasztalatai szerint érzékelhető, hogy a vevők kényelmes, berendezett ingatlanra vágynak, hogy azok már megvételkor rendelkezzenek minden kényelmi elemmel, ezzel is több időt hagyva tulajdonosaiknak a pihenésre. - teszi hozzá Mácsainé Tischner Henriett, aki a Duna House keszthelyi irodájában kifejezetten a Prime ingatlanokkal szakértője. Keszthely és környékének óriási előnye, hogy a többi balatoni nagyvároshoz képest jóval nyugodtabb, így igazi pihentető nyaralást biztosít. A környékbeli településeken Gyenesdiáson, Vonyarcvashegyen pedig megtalálhatóak a minden igény kielégítő magas kategóriájú ingatlanok. Ezeket a magyar ingatlankeresők mellett a német vásárlók is előszeretettel keresik. A luxusingatlanok tekintetében sok esetben a vízpartot könnyedén helyettesítheti az igazi balatoni panoráma, ahol akár egy feszített víztükrű medencéből élvezhető a csodálatos Balatoni látkép.

Az olcsóságnak ára van

Az Otthon Centrum által értékesített nyaralók forgási sebessége 2019-ben a Balatonnál 190 nap volt, a Velencei tónál nagyjából 145 nap, a Tisza tónál azonban már 176 nap, míg a kevésbé népszerű helyeken akár ennél is több lehetett. Ezek a számok jellemzően a családi házak értékesítési idejének felelnek meg. A kiemelten népszerű Balaton-partot leszámítva nagyon vegyes a kép, de a Balatoni települések esetében is nagyok a különbségek. Ahogy a lakáspiacon is erősen koncentrált piaccal találkozunk, az üdülőkre hatványozottan igaz ez.

A Pénzcentrum kérdésére az OC is arról számolt be, hogy a Balaton és Velencei tó továbbra is slágertérség. A megváltozott szabadidős szokások miatt azonban, a fiatalabb generáció kevésbé vágyik stabil második otthonra, mint változatos élményekre. Ez elvileg kedvezhet az üdülőt befektetési céllal vásárlóknak, de a rövid szezon miatt mégsem ez a legkeresettebb befektetési lehetőség az ingatlanpiacon.

A Balaton nyugati medencéjében 180-250 ezer forint per négyzetméter fajlagos ár jellemző. Az alacsonyabb ár a kisebb, vízparttól távolabbi településekre, míg a magasabb árak a nagyobb települések vízparti részére jellemzők.

A fővároshoz közelebb fekvő keleti medence településein 300-400 ezer forintos fajlagos árszinttel találkozhatunk. A magasabb árak nagyobb települések frekventált, vízpart közeli részein található ingatlanokra vonatkoznak. Jól érzékelhető, hogy egy ingatlan árának meghatározásánál mennyire fontos egyrészt a főváros közelsége, illetve a vízparttól való távolság.

A Velencei-tónál 260 ezer forintos négyzetméterár volt jellemző 2019-ben. A Balaton 5-10 százalékkal tovább drágult, míg a Velencei-tónál nem történt árváltozás.

Az Otthon Centrum szerint Befektetési céllal leginkább a Balaton parti apartmanokat vásárolják. Az elmúlt évek áremelkedése miatt az elérhető hozam csökkent és a további áremelkedési potenciál is kérdőjeles. Így nagyobb az a kör, aki saját célra keres nyaralót. Ők jellemzően fiatal családok, illetve az idősebb korosztály, akik akár többgenerációs használatban gondolkodnak (maguknak veszik, unokáikat nyaraltatják, illetve gyerekeiknek biztosítanak helyet a családi vakációra). A nyaralóvásárlás főleg Budapest vonzáskörzetében akár tartós lakhatási célt is szolgálhat. A Velencei tó környékén lévő téliesített nyaralóból Székesfehérvárra, de Budapestre is lehet munkavégzési céllal ingázni. Ezeken a településeken a mindennapi élethez szükséges szolgáltatások is elérhetők, az árak viszont kedvezőbbek a főváros külső kerületeiben, illetve az agglomerációs településeken megvásárolható ingatlanok árainál.

Az olcsóbb települések árszintje jellemzően az alacsonyabb keresletről tanúskodnak. Ha valaki elsődlegesen saját magának keres, és hajlandó a "nagy átlag" sztereotip igényein túllépni (pl. közel legyen a vízpart), akkor nagyon hangulatos egyedi ajánlatokra bukkanhat. Ahogy a lakásoknál, a nyaralók esetében is nagyban meghatározza az árat, hogy milyen érzelmi kötődések vannak az eladó részéről, illetve mennyire határozottak a vevő elképzelései az ingatlanra vonatkozóan. Csak érdekes példaként, de valószínű nem egyedi esetként említhető azon külföldi állampolgárok esete, akik nyugdíjas éveikre vettek maguknak második otthont 15-20 éve és ma már egészségi állapotuk, vagy egyéb szempontok miatt inkább szabadulnának az ingatlantól. Attól függően, hogy mennyit invesztáltak (senki sem szereti elkótyavetyélni, amit saját magának megteremtett), ill. mennyire sürgős az értékesítés, alakul az ár. A vevő oldalon viszont nem biztos, hogy egy holland, vagy német nyugdíjas ízlése tükrözi a mai magyar nyaralóvásárló igényeit.

A felkapott turisztikai régiók háttérterületein érdemes szétnézni, azonban azzal tisztában kell legyen az elsősorban kedvező árra vadászó vevő, hogy ezek az eldugottabb települések nem feltétlenül biztosítanak olyan szolgáltatási színvonalat, illetve a helyi társadalom sem feltétlenül olyan befogadó, mint a turizmussal érintett, abból élő települések lakói

- hívták fel a figyelmet az Otthon Centrum szakemberei.

Ez megy most a nyaraló helyett

Korábban a Pénzcentrum is megírta, hogy sokan megelégelték az ingatlanbummal járó áremelkedéseket, és balatoni nyaraló helyett inkább vitorlást vesznek. Lange Péter, a Bavaria Yachts ügyvezetője szerinte azért is nő a vitorlázás népszerűsége, mert ehhez nagyon jók a Balaton adottságai, a tó pedig néhány éve újra nagyon népszerű és divatos. Ez tíz éve még nem így volt, amikor a Balaton vízállása nagyon alacsony volt, településeinek infrastruktúrája és szolgáltatásai pedig fejlesztésekre vártak.

A turisztikai fejlesztések nagyban segítették a vitorlázás népszerűbbé válását: az erőteljes bővülés 2017-ben kezdődött a piacon, a mi cégünk forgalma tavaly és az idén is nagyjából 20 százalékkal nőtt. Sokan meglátták a piaci lehetőséget, már egyre több forgalmazó kínál vitorlást

- emelte ki Lange Péter. A Bavaria Yachts bérbe is ad vitorlás hajót, a szolgáltatására egyre nagyobb a kereslet, zömében családok részéről. Hozzátette, a hazai piacon a tízméteres hajók a legnépszerűbbek, ezeket a forgalmazóktól nagyjából nettó 100 ezer euróért lehet megvenni.