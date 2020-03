Az MNB a lakossági hitelekre is felfüggesztést kér a magyar bankoktól

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a vállalati adósok megsegítésén túl a lakosság esetében is több intézkedést hozott a koronavírus-járvány miatt várható negatív gazdasági hatások ellensúlyozása érdekében. Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a lakossági ügyfelek szemben is alkalmazzanak törlesztési moratóriumot. Amennyiben a hazai bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a Kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést. A háztartások ideiglenes likviditási zavarának átvészelését segítendő a jegybank elvárja az újonnan kihelyezett személyi hitelek teljes hiteldíjmutatójának (THM) érdemi csökkentését. Az MNB saját hatáskörében is megteszi a szükséges lépéseket. A banki likviditás növelése mellett a lakáshitelek finanszírozási költségének csökkentése érdekében vizsgálja a jelzáloglevél-vásárlási program újraindításának lehetőségét, és átmenetileg enyhíti a jelzáloglevél-finanszírozásra vonatkozó szabályozását.

A koronavírus okozta gazdasági hatások a háztartásokat is negatívan érintik, ideiglenesen befolyásolva lakossági ügyfelek visszafizetési és hitelfelvételi képességét. A helyzet ellensúlyozása, a negatív hatások minimalizálása érdekében az MNB több intézkedés meghozataláról döntött.

Az MNB felszólítja a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a vállalati ügyfelekhez hasonlóan rendeljenek el törlesztési moratóriumot minden lakossági hitel esetén, segítve az átmeneti fizetési nehézségek átvészelését. A törlesztési moratórium 2020 végéig történő fenntartása indokolt. Amennyiben a hazai bankok nem gondoskodnak a moratóriumról, az MNB felkéri a Kormányt, hogy maga hozzon ilyen rendelkezést.

Mivel a háztartások a negatív gazdasági események hatására likviditási zavarba kerülhetnek, az MNB elvárja, hogy átmenetileg a bankok a jelenlegi veszélyhelyzet alatt könnyen elérhető, a jelenleginél kedvezőbb árazású személyi hiteleket tegyenek elérhetővé, amelyek teljes hiteldíjmutatója (THM) a jegybanki alapkamat szintjét legfeljebb 5 százalékponttal haladhatja meg. Elvárt továbbá, hogy a bankok a háztartások likviditási helyzetének javítása érdekében vizsgálják felül az általános hitelezési gyakorlatukat, a hitelkeretek keretösszegét és azok kamatköltségét is.

A fentiek mellett az MNB elvárja a bankoktól, hogy az elkövetkező 6 hónapos időszakban az olyan árazási struktúrájú számlacsomagoknál és hiteltermékeknél, amelyeknél az árazás az ügyfél adott banknál vezetett bankszámlájára beérkező utalások összegéhez kötött ne alkalmazzák az utalások elmaradása esetére rögzített díj- és kamat emeléseket. A fennálló lakáshitelek tekintetében az MNB felszólítja a bankokat, hogy ajánlják fel a hitelfelvevőknek a kedvezőbb kamatfelár és legalább 5 évre szóló kamatfixálás mellett elérhető Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel termékekre való átváltás lehetőségét.



A munkaerőpiaci és így a háztartási jövedelmi helyzet romlásával járó kockázatokat biztosítások útján is csökkenthetik az adósok és a bankok. Az MNB ezért elvárja, hogy a bankok a biztosítókkal együttműködve kínáljanak ügyfeleiknek kedvező költségű, csökkentett jutalékú hiteltörlesztési kockázatokat csökkentő termékeket, kiemelten a munkanélküliség esetére szóló biztosításokat. Elvárt továbbá, hogy a bankok és biztosítók tegyék könnyen elérhetővé ezeket a termékeket úgy, hogy azok a nehéz helyzetbe került fogyasztók számára valós, megfelelő védelmet legyenek képesek nyújtani.



Az új hitelkibocsátásokat támogatva a jegybank saját hatáskörében is intézkedéseket hozott meg. A Monetáris Tanács a közeljövőben megvizsgálja a jelzáloglevél-vásárlási program újraindításának lehetőségeit. A jelzálogkötvény-piac likviditásának növelése, a hozamok csökkenése olcsóbb, hosszú futamidejű, fix kamatozású forráshoz juttatja a bankrendszert. Az MNB elvárja, hogy ezen forrásköltség-csökkenést a bankok a lakáshitelfelvevő háztartások által fizetendő kamatokban is érvényesítsék.



Ezzel párhuzamosan az MNB a Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató korábban tervezett szigorításától 2020-ban eltekint, és egyúttal engedélyezi a bankok által tulajdonolt jelzáloglevelek mutatóba való teljes beszámítását.



Az MNB javasolja a Kormány számára, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel a támogatott háztartási hitelek esetében is gondolja át, milyen módon biztosítható azok tényleges érvényesíthetősége. Indokolt a Családi Otthonteremtési Kedvezmény és a babaváró hitelek esetében a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidők kitolása.

