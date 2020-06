A járvány sem rengette meg a hazai bankrendszert (x)

Jó hírt hozott a Magyar Nemzeti Bank májusi stabilitási jelentése: hazánk bankrendszere stabil, sőt, egy a mostaninál súlyosabb makrogazdasági pálya esetén is kezelhető lenne a pénzintézetek tőkeigénye. De mit jelent ez valójában a számunkra?

Stresszpályán is stabil a bankrendszer

Az MNB nemrégiben két stresszpálya hatásait vizsgálta, melyben figyelembe vette a reálgazdasági és a pénzügyi előrejelzések nagyfokú bizonytalanságát is. A tesztben a 2020-as évre vonatkozóan 3,8 százalékos, 2021-re pedig 0,1 százalékos GDP csökkenéssel számoltak, míg a súlyosabb szcenárió esetén ezek a számok 7,1 és 2,9 százalékra változtak.



A rosszabbik forgatókönyv a bankrendszer egészének a veszteségessé válásával számol, és habár ez ijesztően hangozhat, a kilátások alapvetően így is pozitívak, ugyanis a magyar bankrendszer egy ilyen sokk esetén is kezelhető mértékű tőkehiányt mutat, valamint a likviditási oldalon sem áll fenn jelentős mértékű kockázat. - Más szavakkal megfogalmazva a bankrendszer nem csak a veszélyhelyzet idején működött hatékonyan, de a világjárvány miatt várható jövőbeni kihívásokkal is megfelelő tőke- és likviditási tartalékokkal néz szembe.



Biztos háttér a bankok mögött

Ez a nagyfokú stabilitás hozzájárult ahhoz, hogy a pénzintézetek gyorsan és támogatóan tudtak részt venni a gazdaságvédelmi intézkedésekben. Az elmúlt évtized egyik legsikeresebb éve 2019 volt a magyar bankrendszernek, így a mostani megterhelő időszakban elegendő mozgástér állt a bankok rendelkezésére, tehát nem volt akadálya annak, hogy konstruktívan vegyenek részt például a hiteltörlesztési moratórium azonnali bevezetésében, a szabályozások kialakításában vagy a fogyasztási hiteleket érintő intézkedésekben.



Az MNB számos likviditásbővítő intézkedésről is határozott. Többek között a fedezeti kört kiterjesztették a nagyvállalati hitelekre, ami 2600 milliárd forinttal növeli a bankok számára potenciálisan elérhető likviditást, továbbá március 17-étől visszavonásig a jegybank napi rendszerességgel hirdet meg egy hetes futamidejű forintlikviditást nyújtó devizaswap-tendereket is.



Extra likviditást biztosít az MNB

A jegybank további fontos intézkedése, hogy 2020. július 1-jétől feloldja a rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó tőkepuffereket, amivel a bankok hitelezési tevékenységének a fenntartását támogatja, ezáltal a meglévő tőke mellett a hitelintézetek további 4500 milliárd forintnyi hitel kihelyezésére lesznek képesek. Ezt a pénzmennyiséget viszont a reálgazdaság hitelezésének a finanszírozására kell fordítaniuk, ezzel is fenntartva a bankrendszer sokk-ellenálló képességét.



Ez a stabilitás azt jelenti, hogy bármilyen mértékben is érintsen minket a koronavírus-járvány nyomán kialakuló válság, bátran élhetünk az olyan lehetőségekkel, mint a hiteltörlesztési moratórium vagy a jegybank NHP programja. A felhalmozott tartalékok és az MNB intézkedései nyomán felszabaduló extra likviditás megteremti a feltételrendszerét annak, hogy a bankok valóban, akár személyre szabott konstrukciókkal versenyezzenek értünk.





