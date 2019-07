5 millió magyar rohanta meg a bankokat: megőrültek, vagy igazuk van?

Többen aggódhatnak amiatt, hogy jelentősen megugrott Magyarországon a hitelezés. Vannak, akik a vészharangot kongatják az egyre magasabb eladósodottság miatt. De igazuk van-e? Aligha, a jelenlegi statisztikákból ugyanis azt látjuk, hogy a lakossági hitelek jelenleg sokkal jobban teljesítenek, mint korábban. Persze egy romló gazdasági környezet erre is hatással lehet, egyelőre azonban biztonsággal kijelenthető, hogy nincs baj a hitelezéssel az országban. A KHR-rendszerben szereplő kb. 5 millió természetes személy döntő többsége ugyanis pozitív minősítésű - azaz a hitelek túlnyomó része jól teljesít.

Virágkorát éli a hitelezés ma Magyarországon, a lakáshitelek is rendkívüli ütemben fogynak, a személyi hitelekből pedig májusban annyit vett fel a lakosság, amennyit korábban még soha. Ez egyérszt pozitív, mert a lakosság egyre kevésbé tart a hitelektől, másrészt az egyre magasabb eladósodottságot látva aggasztó is lehet. Azt látjuk azonban, hogy a növekvő hitelfelvétel mellé stabilitás és biztonság társul: a hitelek rég dőltek be olyan alacsony arányban, mint manapság. Ha megnézzük az MNB friss statisztikáit a késedelmes hitelek állományáról, akkor is ez a kép rajzolódik ki.

2019 márciusában a késedelem nélküli személyi hitelek aránya 632 milliárd volt, a 30 napon belüli késedelem 53 milliárdnyi összeget tett ki. A 30 napot meghaladó késedelem együttes aránya is meglehetősen alacsony. Ez több dolognak is köszönhető: egyrészt a személyi hiteleket általában kis összegben igénylik, ennek törlesztése pedig kevésbé megterhelő. Az utóbbi időben lezajló kamatcsökkenés is hozzájárulhatott ehhez, akárcsak az életszínvonal növekedése Magyarországon az utóbbi időben.

A fenti táblázat azonban önmagában nem elég beszédes. A központi hitelinformációs társaság, a BISZ friss adatsorai idősorosan is megmutatják, mennyire csökkent a lakossági hitelek kockázata. A táblázaton az látható, hogy a késedelmes személyi hitelszerződések darabszáma az év folyamán jelentősen csökkent, miközben egyébként - ez a táblázaton nem látható - az állomány folyamatosan nő.

A fennálló mulasztásos szerződések száma 1 millió 322 ezer darab - ez még mindig nagyon magas. Ez nem csak a személyi hiteleket tartalmazza, hanem minden késedelmes törlesztést, a lakáshitelt is magában foglalva. A csökkenés dinamikus, szezonalitásnak nyoma sincs:

egyértelműen látszik, hogy a bedőlt hitelek a növekvő hitelfelvételi kedv mellett egyértelműen csökkennek.

Sokkal szemléletesebb mindez, ha éves összehasonlításban nézzük meg. Ott látszik igazán, hogy a nem jól teljesítő hitelek évről évre csökkennek. Így a trend nem idén kezdődött, de már évekkel ezelőtt folyamatos a csökkenés.

Érdekességképp érdemes megemlíteni, hogy a KHR-ben szereplők száma is folyamatosan nő. Azt tudni kell, hogy a KHR nem csak a késedelemmel törlesztett hiteleket tartalmazza, de a jól teljesítő ügyfeleket is, így aztán a növekvő hitelfelvételi kedvet látva nem meglepő, hogy a rendszerben egyre többen szerepelnek.

Míg 2014-ben ez a szám az ötmilliót sem érte el, addig 2018-ban már 5 millió 39 ezer magyar szerepelt a rendszerben. Ahogy ezt fent láthattuk, ezek nagy része pozitív besorolású volt, azaz hitele jól teljesített.