Megjárta, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1287,23 pontos, 1,62 százalékos csökkenéssel, 77 965,78 ponton zárt kedden. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhező a Pénzcentrum árfolyam oldalán.

A részvénypiac forgalma 30,4 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta, megrázta az európai piacokat, hogy az ukránok - a hírek szerint - bevetették Oroszországgal szemben az amerikai gyártmányú nagy hatótávolságú rakétáikat.

Ennek hatására a nemzetközi befektetői hangulat elromlott, így jelentős forgalom mellett a BUX is esett. A BÉT-en a vezető részvények közül a Richter és az OTP is a nemzetközi befektetői hangulat romlása miatt gyengült, ráadásul az OTP árfolyama 3,26 százalékkal csökkent, 24,6 milliárd forintos forgalom mellett. Szemán Péter jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben egy megnyugtató piaci hangulat kialakul, akkor a BUX emelkedése is folytatódhat.

A Mol 14 forinttal, 0,52 százalékkal 2688 forintra erősödött, 1,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 710 forinttal, 3,26 százalékkal 21 090 forintra csökkent, forgalmuk 24,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom változatlan árfolyamon, 1206 forinton zárt, forgalma 728,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 160 forinttal, 1,5 százalékkal 10 510 forintra esett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el. A BUMIX 6887,73 ponton zárt kedden, ez 21,46 pontos, 0,31 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.