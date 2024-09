Tömegek kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról: ezt kell tenned, ha köztük vagy

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Elképesztően megszaporodtak az SMS-ben küldött csalások, néhány hét leforgása alatt is számos különböző visszaélésről számoltunk be. A legújabb szélhámosság esetében már a küldő telefonszáma is nehezíti a csalás beazonosítását.

Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a csaló, adathalász SMS-ek, amelyek célja, hogy gyanútlan felhasználókat megtévesszenek, és személyes adataikhoz, például bankkártya-információikhoz jussanak. Ezek az üzenetek gyakran valóságosnak tűnő szöveggel és linkekkel próbálják rávenni a címzettet, hogy kattintson, és egy hamis weboldalon adja meg adatait. Az ilyen oldalak általában szinte tökéletesen utánozzák a valódi bankok, szolgáltatók vagy más intézmények weboldalait, így nehéz első pillantásra felismerni a csalást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Legutóbb tegnap írtunk arról, hogy bizonyos csalók a Magyar Posta nevével próbálnak visszaélni. Ekkor még egy németországi számról próbáltak a magyarok kényes adataihoz hozzájutni a csalók, ami feltétlenül megkönnyítette a telefontulajdonosok számára az átverés azonosítását. A legújabb szélhámosságnál sajnos még ez a segítség sem áll a rendelkezésünkre, ugyanis a mostani esetben 30-as, azaz a Magyar Telekom szolgáltatásába tartozó számró érkezik az átverő üzenet. Íme: Erre érdemes odafigyelni, mikor SMS-t kapunk Ismeretlen feladók és gyanús linkek: Soha ne kattints olyan linkre, amit ismeretlen számról kapott SMS-ben küldenek, főleg ha az sürgető üzenetet tartalmaz, például egy fizetési felszólítást vagy nyeremény ígéretét

Helyesírási és nyelvtani hibák: A csaló üzenetek gyakran tartalmaznak nyelvtani hibákat vagy furcsa megfogalmazásokat, gyakran az ékezetek használatát is mellőzik. Ezek mindenképp árulkodó jelek lehetnek

Kamu weboldalak: Mielőtt bármilyen linkre kattintanál, ellenőrizd a webcímét. Az adathalász oldalak gyakran hasonló, de apró eltérésekkel rendelkező domainneveket használnak (pl. egy betű eltérés), amelyek könnyen megtéveszthetnek

Személyes adatok bekérése: A bankok és más hivatalos intézmények soha nem kérnek SMS-ben vagy e-mailben személyes adatokat, PIN-kódot, jelszót. Ha ilyen jellegű kérés érkezik, az szinte biztosan csalás

Azonnali cselekvés kérése: A csalók gyakran azonnali cselekvésre próbálnak rávenni (például fiókzárással fenyegetnek), ezzel is megakadályozva, hogy alaposabban átgondold a helyzetet Mint látható, a mellékelt üzenet a felsorolt pontokat figyelembe véve több sebből is vérzik: amellett, hogy a küldő nem azonosítja magát, csupán annyit ír, "posta", az ékezeteket is mellőzi, ráadásul a link, amelyre tovább akar irányítani, felettébb gyanús. A Magyar Posta nemrég külön közleményben is kiemelte, hogy: Legyünk éberek, mert Társaságunk soha nem küld külföldi telefonszámról vagy „.com” végződésű e-mailcímről ügyfélértesítéseket JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 676 013 millió forintot igényelnél 84 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 47 769 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 47 901 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Ez természetesen az ".info" végződésre is igaz. Rengeteg a csalás Az elmúlt napokban több csalásról is beszámoltunk a Pénzcentrumon. Például rengetegen kaptak gyanús, adathalász SMS-t a "Magyar DPD" nevében, de ugyanígy a Yettel nevében is sok emberre rászálltak, miközben az Erste arról tájékoztatott nemrég, hogy a tavalyihoz képest 20 százalékkal, a két évvel ezelőttinél pedig 170 százalékkal nagyobb az adathalász támadások száma az idén.

Címlapkép: Getty Images

