Tömegek kaptak SMS-t erről a számról: kezdj gyanakodni, csalók élnek vissza a Magyar Posta nevével

Németországi hivószámmal küldözgetnek csaló SMS-eseket gyanútlan magyaroknak a Magyar Posta nevében. Nézd meg jól a számot, és egyből töröld is az üzenetet, majd tiltsd le teljesen.

A csalók csak akkor jók, ha lebuknak azelőtt, hogy megvágnák az embert. Nekünk pedig most sikerült is lebuktatni legalább egy, a Magyar Posta nevével visszaélő mobilszámot, és egy hozzátartozó teljesen kamu, lenyúlós weboldalt is. Az egyik olvasónk által küldött képernyőfotó alapján viszonylag könnyű volt eldönteni valós-e vagy kamu az adott üzenet.

Az első intő jel, hogy az üzenetet egy +49-es számról, azaz egy németországi nemzetközi hívószámról küldték. Miért küldene a Magyar Posta német számról bárkinek üzentet? A másik egyértelműen gyanús jel, hogy az üzenetben szereplő szavak egyetlen ékezetet sem tartalmaznak, a weboldalt pedig amit linkelnek: posta-segotseg.com címre hallgat. A cím hibás, segotseg segitség helyett, illetve .com-ra végződik, miközben a Magyar Posta kizárólag .hu domaineket használ.

Forrás: Pénzcentrum

Egyértelmű tehát, hogy ezúttal egy adathalász üzenettel van dolgunk. Ilyen esetbe a legjobb, amit tehetünk, hogy meg sem nyitjuk az üzenetet egyből törüljük, de ha már megnyitottuk se baj, akkor is egyből lehet törölni, tiltani a számát, adott esetben akár még jelenteni is a visszaélést a szolgáltatónál. Egyetlen dolgot NE tegyünk semmiképpen sem:

Ne nyissuk meg a linket, ne adjunk meg semmilyen személyes adatot, ne telepítsünk semmit a telefonunkra, ne fizessünk semmit, semmilyen szinten se vegyük fel a kapcsolatot az adott számmal.

Ha ezeket mind betartjuk, akkor garantáltan nem lehet semmi probléma. Mutatjuk azt is, mit mond minderre a posta.

Figyelem! Hamis üzenetek a posta nevében

A Magyar Posta folyamatosan kommunikál a lakosság, hogy mit kell tenniük, hogy ne legyenek csalás áldozatai, mint írják: hamis e-mailben vagy sms-ben, illetve telefonhívásban általában csomag átvételéhez vagy nem létező nyereményjáték, promóció, esetleg fiktív jótékonysági akció kapcsán kérik a szállítási cím egyeztetését és/vagy a díj, esetleg adomány kifizetését, vagy fizetési késedelemmel kapcsolatos felszólítással fenyegetnek. Az is előfordul, hogy a lakosság által apróhirdetési portálokon feladott hirdetések kapcsán jelentkeznek a csalók magukat komoly vevőként beállítva és az EMS postai szolgáltatás nevével visszaélve, hamis e-mailben vagy sms-ben próbálnak biztosítási/feladási/megbízási díjra hivatkozva adatokat és pénzt kicsalni.

A posta éppen ezért nyomatékosan kéri az ügyfeleket, ha gyanús e-mailt vagy sms-t kapnak, semmiképp ne kattintsanak a benne szereplő hivatkozásokra, és ne adjanak meg adatokat!

Első lépésként mindig ellenőrizni kell a feladó e-mail címét vagy sms esetén a küldő telefonszámát, mert abból rögtön kiderülhet, hogy nem a Magyar Posta hivatalos elektronikus címéről (@posta.hu) vagy telefonszámáról (06-30-344-4987) érkezett a megkeresés.

Legyünk éberek, mert Társaságunk soha nem küld külföldi telefonszámról vagy „.com” végződésű e-mailcímről ügyfélértesítéseket

- nyomatékosítják, ahogy azt is, a Magyar Posta kizárólag nemzetközi küldemények esetén a vámkezelési díjak kiegyenlítése kapcsán küld online vagy sms fizetési értesítést, amelyben minden esetben a www.posta.hu/szolgaltatasok/vam link szerepel.

Gyanúra, fokozott elővigyázatosságra adhat okot:

az ismeretlen feladó,

kéretlen e-mail, sms vagy telefonhívás,

ha a Levélszemét vagy Spam mappában található az e-mail,

a magyartalan megfogalmazás és/vagy a túlzottan sürgető hangvétel,

a helyesírási hibák, az ékezetek használatának mellőzése, cirill vagy kínai karakterek használata,

vagy ha nem is rendeltünk csomagot, mégis arról értesítenek, hogy fizessünk a megrendelt csomagért,

illetve a túl kecsegtető, drága telefon- vagy egyéb nyeremény, ajánlat vagy kedvezmény ígérete,

valamint ha külföldi telefonszámról vagy nem „posta.hu” végződésű e-mail címről érkezik a Társaságunk nevében küldött üzenet.

Eszméletlen sok a csalás

Az elmúlt napokban több csalásról is beszámoltunk a Pénzcentrumon. Az ügyek különbözők, mégis hasonlók. Például rengetegen kaptak a napokban adathalász SMS-t a "Magyar DPD" nevében. Ebben ékezetek nélkül írva figyelmeztetik a címzettet hogy kétszer is meghiusult a csomagkiszállítás, és arra kérik, frissítse az adatait, és egy rövidített linket mellékeltek. De ugyanígy a Yettel nevében is sok emberre rászálltak, miközben az Erste arról tájékoztatott a minap, hogy a tavalyihoz képest is 20 százalékkal, a két évvel ezelőttinél pedig 170 százalékkal nagyobb az adathalász támadások száma az idén.