Elég volt a kormány csodafegyveréből: egyre több magyar mond nemet az ingyenmilliókra

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai alapján júniusban folytatódott a babaváró hitelek kihelyezésének csökkenése – a lakáshitelekhez és a személyi kölcsönökhöz hasonlóan tehát ez iránt a termék iránt is visszaesett az érdeklődés a nyár első hónapjában. Ráadásul ebben az esetben arányaiban jóval nagyobb csökkenésről beszélhetünk, hiszen míg a jelzáloghitelek kihelyezése 1,6 százalékkal, illetve a személyi hiteleké 3,5 százalékkal maradt el a májusi eredményekhez képest, addig a babaváró hiteleknél 7,4 százalékos csökkenés volt megfigyelhető.

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy 2024 júniusában a lakáshitelek (-1,6%) és a személyi hitelek (-3,5%) új szerződéseinek összegei is elmaradtak a májusi adatoktól. Nem volt ez másképpen a babaváró hitelek piacán sem – az államilag támogatott konstrukcióból júniusban 19,46 milliárd forint került kihelyezésre, szemben a májusi 21,01 milliárd forinttal (-7,4%). Csakhogy míg a lakáshitelek és a személyi hitelek esetében júniust megelőzően folyamatos bővülést láthattunk az idei évben, addig a babaváró hiteleknél ez idén már a harmadik alkalom, hogy csökkent az új szerződések összege – a most tárgyalt időszakon kívül így volt ez májusban és márciusban is.

A babaváró abban az esetben is kilóg a sorból, ha az idei adatokat a tavalyi év azonos időszakával vetjük össze – míg a másik két hiteltípus kifejezetten jól teljesít a tavalyi évvel összevetve, addig a babaváró most elmaradt a 2023-as eredménytől. Tavaly júniusban ugyanis 22,91 milliárd forint volt az új babavárók szerződéses összege, amitől a mostani eredmény 15 százalékos lemaradásban van.

A konstrukció tehát relatíve jól kezdte az évet a tavalyi évvel összevetve, ám ez mintha változni látszana – 2023 második fele éppen felfutást hozott a termék számára, ezzel szemben most mintha éppen fordítva történne, és most kezdene csökkenni a babaváró iránti érdeklődés. Ugyancsak erre a következtetésre juthatunk ha megnézzük, havonta átlagosan mekkora összeget helyeztek ki a termékből tavaly, illetve idén: 2023-ban havonta átlagosan 22,54 milliárd forint babavárót vettek fel a magyar házaspárok, míg idén jelenleg 20,44 milliárd forintot tesz ki ez az átlagérték. Elképzelhető tehát, hogy az év elején életbe lépett szigorítások mostanra kezdték éreztetni a hatásukat.

Az új szerződések száma 1 789 volt júniusban, ami a 92,6 százaléka a májusi 1 931-nek (-142 db). Ebben az esetben még jelentősebb visszaesést láthatunk a tavalyi évhez képest, 2023 júniusában ugyanis még 2 317 új szerződés köttetett, amitől a mostani eredmény már 22,8 százalékos visszaesést jelent (-528 db). Érdemes lehet itt is megnézni a tavalyi adatokat – 2023-ban havonta átlagosan 2 283 új babaváró hitelszerződés született, míg az idei év eddig eltelt szakaszában mindössze 1 883 (-17,5%).

A szerződések száma és az új szerződések összege alapján azt mondhatjuk, hogy júniusban 10 878 821 forint volt a felvett hitelek átlagos összege, ami minimális mértékben elmaradt a májusi 10 880 373 forinttól (-0,01%).

Nőtt a hitelköltség-mutató

Idén júniusban 0,44 százalékponttal emelkedett a babaváró hitelek átlagos hitelköltség-mutatója – a májusi 8,68 százalékról 9,12 százalékra. Ez sem teljesen újkeletű folyamat, elvégre már április-május vonatkozásában is emelkedést láthattunk, igaz ez akkor még jóval szerényebb mértékű volt (8,65% → 8,68%). Idén tehát láthattunk már a mostaninál jóval alacsonyabb, ugyanakkor jóval magasabb értékeket is, hiszen január-februárban még 10 százalék felett állt ez a mutató.