Így spórolhatsz akár 1,2 millió forintot a hiteleden: könnyebb, mint gondolnád

A lakáshitelek mellett a személyi hitelek piacán is visszaesést hozott a június – a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint a korábbi 71,98 milliárd forinttal szemben legutóbb mindössze 69,47 milliárd forint volt az új szerződések összege, ami 3,5 százalékos visszaesést jelent az előző hónaphoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy – a jelzáloghitelek piacához hasonlóan – megtorpant a piac tavaly december óta megfigyelhető folyamatos bővülése. Ez alatt a fél év alatt azonban hatalmas növekedésnek lehettünk szemtanúi, hiszen még a mostani, csökkenő eredmény is 67,9 százalékkal haladja meg a tavaly decemberben kihelyezett 41,37 milliárd forintot.

Az MNB legfrissebb adatai szerint idén júniusban 69,47 milliárd forint volt az újonnan kihelyezett személyi hitelek szerződéses összege, amely 2,51 milliárd forinttal maradt el a májusi 71,98 milliárdos eredménytől (-3,5%). Bár a visszaesés nem kimondottan jelentős, ráadásul ez az eredmény még így is az idei év második legjobbjának számít, annyiból mégiscsak figyelemre méltó, hogy 2023 decembere óta most először fordult elő, hogy a kihelyezett összeg nem haladta meg az egy hónappal korábbit.

Ráadásul a bővülés mértéke igen jelentős volt az utóbbi hónapokban – a december óta eltelt időszakban havonta átlagosan 9 százalékkal nőtt az újonnan kötött személyihitel-szerződések összege, így a 2023 utolsó hónapjában kihelyezett 41,37 milliárd forintot még a mostani, visszaesésnek számító eredmény is 67,9 százalékkal tudta felülmúlni.

Abban az esetben is pozitív képet kapunk, ha a mostani eredményt a tavalyi év azonos időszakához hasonlítjuk – a 2023 júniusában kihelyezett 49,66 milliárd forintot 39,9 százalékkal múlta felül az idén júniusban kihelyezett összeg, ami 19,81 milliárd forint pluszt jelent. Érdemes azt is megemlíteni, hogy a tavalyi évben havonta átlagosan 43,6 milliárd forint személyi hitel került kihelyezésre, így ez a mostani visszaesés a tavalyinál jóval magasabb szinten ment végbe.

Mellesleg a mostani eredmény a csökkenés ellenére is még felfelé húzta a 2024 eddig eltelt részében havonta átlagosan kihelyezett hitelösszeget – ez ugyanis májusban még csak 60,39 milliárd forint volt, ám júniusban 61,9 milliárd forintra emelkedett (+2,5%).

A szerződések száma is csökkent

Az újonnan kötött szerződések összege mellett azok darabszáma is csökkent – a májusi 27 396 darabbal szemben júniusban már csak 25 959 új szerződés született, ami 5,2 százalékos visszaesést jelent (-1 437 db). A tavalyi év azonos időszakához képest azonban még mindig pozitív a mérleg – 2023 júniusában mindössze 23 766 új szerződés köttetett, amelyet 9,2 százalékkal múlt felül a mostani eredmény (+2 193 db).

Az új szerződések összege és a szerződések darabszáma alapján júniusban 2 676 013 forint volt az új személyi hitelek átlagos összege, amely az összeredmény csökkenés ellenére 1,9 százalékkal meghaladta a májusi 2 627 225 forintos átlagösszeget (+48 788 forint). Ezzel egyébként új csúcstartó született – a személyi hitelek átlagösszege még sosem volt ilyen magas, mint most júniusban.

Ellentétben a jelzáloghitelekkel, a személyi hitelek esetében júniusban is csökkent az átlagos hitelköltség-mutató – a májusi 17,92 százalékkal szemben júniusban már csak 17,69 százalék volt ez az érték, ami 0,23 százalékpontos csökkenést jelent. A csökkenés ellenére továbbra is elmondható, hogy a személyi hitelek átlagos hiteldíja utoljára 2022 szeptemberében volt még a mostaninál is alacsonyabb szinten (17,20%).

Személyihitel-ajánlatok 2024 augusztusában

Lezárásképp ismét megnéztük, hogy 2024 augusztusában milyen személyihitel-ajánlatokkal találkozhatnak a hitelfelvétel előtt állók. A számítás során a Pénzcentrum hitelkalkulátorát használtuk, feltételezve, hogy a fent megnevezett, átlagosnak mondható összeget, vagyis 2 676 013 forintot szeretnénk felvenni 7 éves futamidő és havi nettó 750 ezer forintos jövedelem mellett.

A megnevezett paraméterekkel elvégzett számítás szerint jelenleg az UniCredit Banknál számíthatnák a legkedvezőbb feltételekre – a szóban forgó hitelintézetnél havi 47 769 forint lenne a havi törlesztőrészletünk, míg a futamidő végéig visszafizetett teljes összeg 4 012 630 forintra jönne ki (THM 13,1%). Az UniCredit után a CIB Bank (47 901 forint törlesztő, THM 13,2%), az MBH Bank (49 027 forint törlesztő, THM 13,99%) és a Raiffeisen Bank (48 667 forint törlesztő, THM 14,17%) ajánlatai a legkedvezőbbek jelenleg.

A legdrágább ajánlatokkal most is a Cetelem Banknál és az OTP Banknál találkozhatunk – előbbinél 60 395 forint (THM 23,11%), utóbbinál 61 506 forint (THM 23,83%) lenne a havi törlesztőrészletünk, míg a teljes visszafizetés összege 5 099 874, illetve 5 186 586 forintra jönne ki a futamidő végére. Mindez azt jelenti, hogy 1 173 956 forint különbség van a legdrágább és a legolcsóbb konstrukció teljes visszafizetése között. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy hol veszünk fel személyi hitelt, hiszen még egy relatíve kis összegnél is jelentős különbségek vannak a futamidő végéig visszafizetett összeg tekintetében.

