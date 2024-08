Mi történik megint a bankokban? Ismét tömegesen fordulnak el kedvenc hitelüktől a magyarok

Tavaly december óta először csökkent az újonnan felvett lakáscélú hitelek szerződéses összege – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból, melyek alapján a májusi 129,5 milliárd forinttal szemben júniusban csak 127,4 milliárd forint jelzáloghitelt vettek fel a magyar háztartások, ami 2,1 milliárd forintos visszaesést jelent (-1,6%). Ugyanakkor a csökkenés ellenére érdemes megjegyezni, hogy a nyár első hónapjában kihelyezett összeg még így is duplája a tavaly decemberinek, így még a mostani visszaesés mellett is igen látványosnak nevezhető az a felfutás, amit az idei év első felében produkált a lakáshitelek piaca.

Az MNB legújabb, június hónapra vonatkozó adatai alapján megtorpanni látszik a lakáshitelpiac, idén ugyanis először fordult elő, hogy az előző hónaphoz képest csökkent az új szerződések összege. Ugyanakkor az is igaz, hogy a visszaesés nem túl jelentős – a májusi 129,5 milliárd forinttal szemben júniusban 127,4 milliárd forint került kihelyezésre, ami 2,1 milliárd forintos csökkenést jelent (-1,6%).

A visszaesés így leginkább azért említésre méltó, mert ilyesmire tavaly december óta nem volt példa – tehát most egy fél évig tartó növekvő trend ért véget. Itt érdemes azonban azt is megjegyezni, hogy a tavaly decemberben kihelyezett hitelösszeg mindössze 63,4 milliárd forint volt, amely szinte pontosan a fele a most júniusinak. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt fél évben átlagosan havi bő 12 százalékkal nőtt az újonnan kihelyezett lakáshitelek összege.

Továbbra is elmondhatjuk továbbá, hogy a mostani számok nagyjából a két évvel ezelőttieknek felelnek meg – a mostani eredmény alig marad el a 2022 júniusában kihelyezett 128,2 milliárd forinttól, amely összeget azóta egyébként egyedül az idén májusi eredmény tudott meghaladni (129,5 mrd).

Még kisebb, 1 százalék alatt volt a visszaesés mértéke, amennyiben az új szerződések darabszámát nézzük – ez a májusi 6 961-ről 6 916-ra csökkent júniusban, ami mindössze 45-tel kevesebb a korábbinál (-0,6%). Ezek alapján továbbá azt mondhatjuk, hogy az új szerződések átlagösszege 18 420 267 forint volt júniusban, ami 182 356 forintos csökkenést jelent a májusi értékhez viszonyítva (-1%).

További kedvezőtlen fordulatnak tekinthető a lakáscélú hitelek átlagos hitelköltség-mutatójának júniusi emelkedése – az összes hitelre vetítve ez a mutató 7,06 százalékra nőtt a májusi 6,93 százalékról (+0,13%p). Ez azonban nem csak a májusi adatot múlja felül, hanem az idén áprilisit is, akkor ugyanis csak 7,03 százalék volt ez a mutató.

2024 augusztusi ajánlatok

Végezetül ismét megnéztük, hogy milyen feltételek mellett vehetnek fel jelzáloghitelt azok, akik most vágnának bele egy lakásvásárlásba – például azért, mert a szerencsés felvételit követően szeptembertől meg kell oldani az immár egyetemista/főiskolás gyerek lakhatását. A Pénzcentrum saját hitelkalkulátorával elvégzett számítás során a júniusi átlagösszeggel, tehát 18 420 267 forinttal számoltunk 20 éves futamidő és havi 800 ezer forint jövedelem mellett.

A leírt paraméterek mellett augusztusban is az UniCredit Bank kínálja a legolcsóbb hitelt, ami júliushoz hasonlóan 6,54 százalékos THM-et jelent. A havi törlesztőrészlet ebben az esetben 135 855 forint lenne, míg a futamidő végéig visszafizetett teljes összeg 32 633 589 forintot tenne ki.

Az UniCredit után változatlanul a CIB Banknál találkozhatunk a legalacsonyabb, 6,68 százalékos THM-mel, de szinte ugyanekkora, 6,69 százalékos THM mellett kínál lakáshitelt a Raiffeisen Bank is. A dobogós helyeken tehát nem történt változás, jóllehet a K&H Bank ezúttal lecsúszott a negyedik helyről, amit most a MagNet Bank ajánlata szerzett meg (THM 6,76%).

A Pénzcentrum kalkulátora szerint augusztusban is az OTP Bank kínálja a legdrágább lakáshitelt – ennél a hitelintézetnél már 8,12 százalék lenne a fenti lakáshitel THM-je, ami 154 544 forintos havi törlesztőt és 36 662 821 forintos teljes visszafizetést jelentene, amennyiben itt vennénk fel a fenti összeget.