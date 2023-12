Jelentős könnyítést kaptak a családok: ezt kell tudni az új CSOK Plusz jogszabályról

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A csütörtök esti Magyar Közlönyben megjelent a jövő év januárjától esedékes CSOK Plusz családtámogatási rendelet végleges formában, azaz lezárult az ezzel kapcsolatban meghirdetett társadalmi egyeztetés is. A végleges jogszabályba bekerült néhány változtatás a korábbi tervezethez képest – ezeket emelték ki és foglalták most össze a Credipass szakértői. Az egyik legfontosabb ezek közül, hogy 2024 márciusáig „türelmi időt” kaptak azok a családok is, akik már jelenleg is babát várnak és fel szeretnék venni a támogatott kölcsönt.

A rendelet nyomán az egészen biztossá vált, hogy a támogatási összeg igényléséhez kötelező lesz a gyermekvállalás, és az is, hogy a maximális hitelösszeg megállapításakor a meglévő és vállalt babákkal is számolni fognak. Továbbá ismert tény volt, hogy a kedvező lakáscélú támogatásnál a hitel kamata legfeljebb 3% lesz, de akár ennél kedvezőbb feltételekkel is biztosíthatják ezt a jövőben a pénzintézetek. A kölcsön futamideje 10 és 25 év közötti, maximális összege pedig a gyermekek számától függ: egy gyermeknél legfeljebb 15, két gyermeknél legfeljebb 30, három, vagy több gyermek esetén legfeljebb 50 millió forintot kaphat az igénylő család. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Az új jogszabály a korábbi tervezethez képest nem változott jelentősen: az igénylőkre vonatkozóan újabb könnyítésekkel, határidő hosszabbításokkal találkozhatunk a végleges verzióban. A Credipass és a Duna House szakértőinek tapasztalata alapján erős az ügyfelek érdeklődése és aktivitása, amely az ingatlan- és hitelpiacon is pozitív változásokat hozhat a következő évben.” – mondta el a rendelet kapcsán Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője. EZ IS ÉRDEKELHET Itt a CSOK Plusz rendelet: minden tudnivaló az új otthonteremtési program részletszabályairól Megjelent a Magyar Közlönyben a CSOK Plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet. Mi változott most a tervezethez képest? A jogszabályba végül a vállalt gyermekek kapcsán került be egy új, jelentősebb könnyítés: nem kell aggódniuk azoknak a kismamáknak, házaspároknak, akiknél már jelenleg is úton van a baba és szeretnék igénybe venni a CSOK Plusz támogatást. Ugyanis 2024. március 31-ig még beadható lesz a hitelkérelem úgy is, hogy a 2024. január 1-et követően született vagy örökbefogadott babák vállalt gyermekként legyenek figyelembe véve. Vagyis így további gyermek vállalása nélkül is megkaphatják a családok a kölcsönt. Ezen kívül, a futamidő alatt érkező újabb babánál pedig már járhat gyermekvállalási támogatás, vagyis a 10 millió forintos tartozáselengedés is. Összességében tehát nem kell sietniük a családoknak az év eleji kapkodásban, hogy még a gyermek születése előtt beadják a kérelmet, így a kismamák nyugodtabb és nem utolsó sorban igazságosabb ügyintézésnek nézhetnek elébe jövőre. Ehhez kapcsolódik az a kitétel is, amit már a rendelettervezetből ismertünk, hogy átmeneti rendelkezésként 2025. december 31-ig egy házaspár akkor is jogosult a CSOK Pluszra, ha a feleség már elmúlt 41 éves, amennyiben az igényléskor legalább 12 hetes magzatot tudnak igazolni, vagy az általuk történő örökbefogadást engedélyező, 2024. január 1. és 2025. december 31. között kelt gyámhatósági határozattal rendelkeznek. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) További fontos változás még, az illetékfizetés kapcsán bekerült módosítás. A végleges jogszabály úgy rendelkezik, hogy a Falusi CSOK-os ingatlanok esetében marad az illetékmentesség, méghozzá vételár korlátozás nélkül. Azonban a CSOK Pluszos ingatlanok esetében más a helyzet: ezeknél ugyanis a vételár 80 millió forintot meghaladó részére kell majd megfizetni a 4%-os illetéket, ami jó hír, hiszen így a 80 millió forint érték feletti lakások, házak esetében sem esünk el jövőre teljesen az illetékmentességtől. Egy példán keresztül megmagyarázva: egy 100 millió forintos ingatlan esetében, 20 millió forintra kell megfizetni csupán az illetéket, azaz ebben az esetben 800 ezer forintot a 4 millió forint (a teljes vételár 4%-a) helyett. Pontosításra került a rendeletben még egy pont. Korábban úgy fogalmaztak: nem első közös lakás vásárlása esetében, a meglévő közös ingatlan vagy ingatlanok forgalmi értékét meg kell haladnia a CSOK Plusz segítségével vásárolt közös lakás vételárának. Most kiderült: a CSOK Pluszból vásárolt lakás vételárának elég csak a pár korábbi közös lakásuk rájuk eső tulajdoni hányadának értékét meghaladnia. Azaz, ha egy 30 millió forintos lakásban a házaspárnak együttesen csak 50% tulajdonrésze van, akkor 15 millió forintnál drágább lakást/lakóházat kell venniük ahhoz, hogy jogosultak legyenek a CSOK Pluszra.

Címlapkép: Getty Images

