Új módszerrel verik át a magyar nyugdíjasokat: milliós adósságba kerülhet, aki nem figyel eléggé

Egy 68 éves nyugdíjas nevében közel 4 millió forintot vettek fel csalók. A hiteligénylést az áldozat bankja jóváhagyta, a bűnözők a pénzt pedig azonnal tovább is utalták az Egyesült Királyságba.

Egy 68 éves nyugdíjas nevében közel 4 millió forintot vettek fel csalók a gépe irányítását átvéve, - hangzott el az RTL Híradóban. A károsult idős ember 3 éve fektetett be egy kisebb összeget, nemrégiben pedig telefonon keresték a csalók, hogy 4 millió forintot kap a befektetése után.

Ehhez a bűnözők azt kérték, hadd férjenek hozzá a férfi számítógépéhez, így akartak „biztosra menni, hogy a pénz megérkezett”. A nyugdíjas átadta az irányítást a gépe felett, ekkor rátették a telefont. Ezt követően jött az értesítés, hogy hitelt vettek fel a nevében a számítógépén keresztül, és egyből el is utalták az Egyesült Királyságba. A bank szerint a férfi hibázott, mert megengedte a csalóknak, hogy átvegyék az irányítást a gép felett, így tőle követelik vissza a kölcsönt, hiába nem írt alá semmilyen szerződést.

Az OTP Bank kommunikációs osztálya azt közölte, a bank ilyen esetekben általában csak azt érzékeli, hogy az ügyféltől érkezett a hiteligény és a jóváhagyás is. A Magyar Nemzeti Bank szerint ez januártól nem lesz már elegendő, azt várják a bankoktól, hogy jobban győződjenek meg arról, ki is veszi fel valójában a hitelt. Amennyiben ezt nem teszik meg, nem kérhetik vissza a pénzt az áldozattól. Hozzátették azt is, hogy a bank nem utasíthatja el az ügyfél kártérítési igényét azért, mert annyit lát, hogy az ügyfél PIN-kódját, vagy netbankját használták a hitelesítéshez.