Ez már a változás szele? Már nem kell sokat várni az olcsóbb lakáshitelekre a bankokban

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a múlt héten arra tett javaslatot szerint október 9-től, azaz jövő hét hétfőtől az újonnan szerződött lakáshitelek esetében a teljes hiteldíj mutató (THM) értéke ne haladhassa meg a 8,5%-ot. Ezt nem kötelező érvényűen, hanem önkéntes vállalásként ajánlotta ezt a banknak, a kamatplafon bevezetését ugyanakkor a Magyar Bankszövetség is támogatja. Bár a lista még nem teljes, néhány pénzintézet már bejelentette, hogy csatlakozik a kamatplafonhoz.

Az UniCredit Bank is eljutatta tájékoztatását lapunkhoz a kamatplafon alkalmazásáról. Eszerint a pénzintézet is alkalmazza az önkéntes kamat- és THM-plafont, így 2023. október 9., hétfőtől "minősített fogyasztóbarát és piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelére 8,5%-nál nem magasabb THM-mel, valamint új vállalati forgóeszközhitelére 12%-nál nem magasabb kamattal köt új hitelszerződéseket ügyfeleivel. Így jár el a bank azoknál a folyamatban lévő jelzáloghitel-igényléseknél is, melyeknél korábban magasabb THM-mel és kamattal adott ajánlatot ügyfeleinek, de a szerződés aláírására hétfőig még nem került sor. A vállalati hitelek esetében a részletek kidolgozása jelenleg folyamatban van".

A lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozóan teljes körű tájékoztatást tartalmazó hirdetmény, kondícióslista hétfőtől lesz elérhető a bank honlapján és a bankfiókokban. Fontosnak tartották kiemelni, hogy az UniCredit Bank jelzáloghitelei nagyon sok esetben már eddig is megfeleltek a THM-plafon elvárásainak, hiszen a bank eddig is arra törekedett, hogy a lehető legversenyképesebb finanszírozási alternatívát nyújtsa ügyfeleinek.