Itt a hivatalos bejelentés: újabb magyar nagybank vezeti be a kamatplafont

A legújabb hírek szerint az OTP Bank is csatlakozni fog az önkéntes kamatplafonhoz, így a bank lakáshiteleinek THM értéke október 9-től nem haladhatja meg a 8,5 százalékot.

Az OTP Bank bejelentése szerint ők is csatlakozni fognak a Gazdaságfejlesztési Minisztérium által bejelentett önkéntes kamatplafonhoz, így a bank lakáshiteleinek THM-értéke nem haladhatja meg a 8,5 százalékot október 9-től – számolt be a Bankmonitor.

Ez pedig igaz lesz a már folyamataiban lévő igénylésekre is, ugyanis jövő hétfőtől már nem lehet ennél kedvezőtlenebb feltételekkel szerződést kötni a bankkal. A lépés pedig komoly pénzügyi előnyt jelenthet majd az OTP ügyfelei számára.

A kamatplafon hatása persze nagy mértékben függ az élethelyzettől is, hiszen magad hitelösszeg és jövedelem esetén az OTP ajánlata már most is megközelíti a 8,5 százalékos plafont, de a törlesztőrészlet így is közel 1 százalékkal mérséklődne. Az általános ügyfelek esetében viszont a hatás már jóval nagyobb lesz: a törlesztő ugyanis akár 10 százalékkal is mérséklődhet, míg az alacsony jövedelműek esetében ez 15 százalék is lehet.