Vidéki településre menekült a hitelkrach után a Barátok közt színésze: így él most R. Kárpáti Péter

Kijutott a nehézségekből az utóbbi időben R. Kárpáti Péter színésznek, a Bartátok közt egykori szereplőjének: válása után hitelcsapdába került. Ám úgy tűnik mostanra rendeződött a helyzete, megtalálta a nyugalmát.

Négy évvel ezelőtt lelt békére új otthonában a megpróbáltatások után R. Kárpáti Péter. Megunták a város zaját, így vidékre költöztek.

„Sokan mondják: létezik valamiféle bevonzás. Nekem az egyik felem azt mondja, nincs ilyen, de azzal nagyon egyetértek, hogy a sorsnak segíteni kell, észre kell venni a lehetőségeket. A lányom, Rebeka szobájában régen volt egy tábla, amire fel voltak írva a céljai, és sikerült” – mesélte.

Mi is csináltunk egy ilyen táblát. Rajta volt: ház, jakuzzi, kert, autó, két macska... és ezek mind bejöttek. Annyira nem hittem ebben, mégis működött. Persze, ahhoz, hogy minden a helyére kerüljön, az is kellett, hogy megtaláljam a belső harmóniát. Úgy érzem, mostanra békére leltem. Jó lett volna, ha már húszévesen megtaláltam volna ezt, de lehet, hogy akkor most lenne más az életem

– mondta a Story magazinnak.

10 évvel ezelőtt hatalmas szerencsével szabadult ki a devizahitel markából a Barátok közt egykori Berényi Andrása. Amikor annak ideján kiírták a sorozatból még úgy tűnt, hajléktalan lesz. Hitellel terhelt házának ajtaján már-már kopogtattak a behajtók, R. Kárpátinak azonban sikerült még árverezés előtt megszabadulnia az ingatlantól - írtuk meg korábban. Akkor azt nyilatkozta,

annyiért sikerült eladnunk, amennyi hitel volt még rajta. A bankot kifizettük, most albérletben lakunk.

Azóta szerencsére már van saját otthona.

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás