Itt a hivatalos kalkulátor: így változnak a lakásvásárlási támogatások

Tegnap éjjel hivatalosan is megjelent a rendelet, ami szerint megváltoznak a különböző lakásvásárlási támogatások és kedvezményes hitelek. Sokan lesznek, akik jobban járnak az átalakított hitelekkel, azonban rengeteg embernek előre kell hoznia a lakásvásárlást, hogy ne bukjon milliókat. A Pénzcentrum új kalkulátora segítségével bárki könnyen kiderítheti, hogy melyik csoportba tartozik.

Jelentős változásokat jelentett be a kormány június 22-éb a kormányinfó keretei között. Ekkor megtudhattuk, hogy a különböző lakásvásárlási támogatások és kedvezményes hitelek január 1-jétől átalakulnak. A hivatalos rendelet azonban csak tegnap éjjel jelent meg. Eszerint 2023 végétől hivatalosan is megszűnik a városi CSOK, azaz a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, de átalakul a Babaváró támogatás, illetve a falusi CSOK kondíciói is. De nézzük is, hogy hogyan változtak pontosan a különböző támogatások.

Így változik a Babaváró támogatás

Ahogyan arról már többször is beszámoltunk, jövőre emelkedni fog a Babaváró támogatás összege 10 millió forintról 11 millió forintra, ami továbbra is kamatmentes marad. Azonban itt jön a csavar a történetben: ezt az emelt összeget január 1-jétől már csak azok a párok vehetik igénybe, ahol a nő nem múlt el 30 éves.

A rendelet alapján lesz azonban egy év türelmi idő, amikor, ha az anya el is múlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja a várandóságát, akkor jogosult felvenni a támogatást. Azonban ez a lehetőség mindössze egy éven keresztül fog élni 2024. december 31-ig. Ezután már csak a 30 év alattiak igényelhetik.

Így változik a falusi CSOK

A kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatásokról, azaz a falusi CSOK módosításáról szóló rendelet értelmében ez a kedvezményes hitel is átalakul. Eszerint ennek az összege is tovább emelkedik, azonban nem minden esetben. Az új lakások építése vagy vásárlása esetén például nem emelkedik meg a kistelepüléseken elérhető CSOK összege: azaz marad a maximálisan igényelhető 10 millió forint. Tehát az emelések kizárólag a használt lakásokra elérhető CSOK-ot érintik, ami maximálisan 15 millió forint támogatást jelent.

Ennek értelmében a használt lakóingatlanok vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől a falusi CSOK összege

1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatásról 1 millió forintra,

2 gyermek esetén 2,6 millió forintról 4 millió forintra,

míg 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra nő a maximálisan igényelhető támogatás összege.

Bár, ahogyan fentebb is írtuk az új lakások építésére igényelhető falusi CSOK összege nem változik, a már meglévő ingatlanunk korszerűsítésére, bővítésére felhasználható támogatási összeg

1 gyermek esetén 300 ezer forintról 500 ezer forintra,

2 gyermek esetén 1,3 millió forintról 2 millióra,

míg 3 vagy több gyermeknél 5 millió forintról 7,5 millió forintra emelkedik január 1-jétől.

Ezek a támogatások egyébként azokon a településeken vehetőek igénybe, amik a Magyar Közlöny 50 oldalas listáján fel vannak sorolva.

A rendeletből azonban az is kiderült, hogy bár a falusi CSOK és a Babaváró hitel összege is emelkedik, a városi CSOK teljesen meg fog szűnni jövőre. Emiatt és a fentiek miatt pedig rengetegen eshetnek el millióktól, így felmerül a kérdés, hogy egyáltalán megéri-e még igényelni a hiteleket, és ha igen, akkor mikor. Most ennek próbáltunk utánajárni.

Nem mindegy, hogy mikor igényelsz!

A fenti változások élethelyzettől függően jó és rossz híreket is hozhattak azoknak, akik családalapítás, vagy költözés előtt állnak. Azok példának okáért, akik városi ingatlant szeretnének vásárolni idén tudják utoljára igényelni a CSOK-ot, ezzel pedig a városban élők helyzete jelentősen romlani fog. Ezzel pedig sokan, akik lakásfelújítás vagy vásárlás előtt állnak elgondolkoznak azon, hogy vajon még idén érdemes lehet-e kihasználni az eddig is ismert támogatásokat, vagy érdemesebb-e inkább kivárni, hátha konszolidálódik a piac és érkeznek újabb támogatások.

A döntés előtt érdemes megfontolni, hogy hol szeretnénk ingatlant vásárolni, vagy felújítani. Ha például olyan területen tervezzük az életünket, ahol jövőre már nem lesz elérhető a CSOK, akkor mindenképpen érdemes megfontolni, hogy még idén indítsuk el a folyamatot. A Bankmonitor szakértői szerint akár még jobb alkupozícióba is kerülhet az, aki hamar cselekszik. Ezzel ugyanis számos család otthonteremtési célja kerülhet veszélybe, ami miatt a kereslet is egyre élénkülni fog a következő hónapokban.

Ugyanis sokan már csak az év végéig jogosultak a 15 millió forintos CSOK-ra, az áfa-visszatérítési támogatásra, illetve a lakásvásárlási illetékmentességre. Ráadásul, ha a házaspár a Babaváró hitelről is lecsúszik, akkor több mint 30 millió forinttól esnek el, ha a következő évre halasztják a terveiket. Ha pedig a babaváró hitelt lesz is lehetőségük igényelni, akkor is 20 millió forintos hátránnyal indulhatnak.

Vegyünk először egy családot, ahol már van egy gyerek, és a pár még egy gyereket mindenképpen tervez. Az édesanya azonban már betöltötte a 30-at, és mindenképpen Budapesten, egy új építésű házban szeretne a család letelepedni. Ebben az esetben 10 millió forint Babaváró hitelt, 600 ezertől 10 millió forintig tudnak CSOK támogatást, és 10-15 millió forint között tudnak CSOK-hitelt igényelni az idén. Ehhez járul még hozzá az ÁFA-visszatérítés és az illetékmentesség. Ezzel közel 16 millió forinttal nagyobb támogatást vehet igénybe a család 2023-ban, amivel majdnem 19 millió forinttal kevesebb lehet az ingatlanvásárlásuk összköltsége egy 50 milliós ház esetében (15 millió forint önrész esetén), mint 2024-ben.

Azonban, ha ugyanezekkel az adatokkal számolva ez a család már egy használt ingatlanba szeretne költözni, akkor közel 12,5 millió forinttal több támogatást és támogatott hitelt érhetnek el 2023-ban, míg 11,5 millió forinttal lehet kevesebb az ingatlanvásárlásuk összköltsége, mint 2024-ben.