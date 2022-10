Veszélyes gyakorlat terjed a magyarok körében: milliókat bukhat, aki így vásárolna lakást, házat

Nagy kellemetlenséget jelent, amikor az ember csak hiteligényléskor szembesül azzal, hogy a kiszemelt ingatlanra nem kaphatnak lakáshitelt. Leggyakrabban, nyaralóknál, zártkerti ingatlanoknál, vályogból épült házaknál fordul elő ilyesmi. Sokan ekkorra már a foglalót is fizettek az ingatlanra, ami akár el is úszhat, ha a hiteligénylés meghiúsul. Ez szakértők szerint veszélyes gyakorlat.

Előfordulhat az is, hogy az igénylő egy korábbi, nem szerződés szerint fizetett hitelével szerepel a KHR adatbázisban (régebbi nevén a BAR-listán), de gyakori az is, hogy a jövedelme nem, vagy csak csökkentett mértékben hitelezhető. Sőt, a kiválasztott ingatlanon is elcsúszhat az igénylés: a bankok nem minden ingatlantípus megvásárlását hitelezik meg, egy nyaraló, üdülő, hétvégi ház, apartman vagy építési telek megvásárlását a Bankmonitor által vizsgált tíz bank közül 2-4 már nem támogatja, de ahol elfogadják, ott is szükség lehet egyedi elbírálásra. Kizárólag a tulajdoni lapon szereplő besorolás számít, tehát hiába néz ki egy épület családi háznak, ha nyaralóként van nyilvántartva.

Még nehezebb finanszírozó bankot találni tanya vagy zártkert vásárlásához, de például termőföld, telephely, üzem, vagy pusztán gazdasági épület esetén a lakáshitel biztosan nem jöhet majd szóba - írják a szakértők. A garázsok és tárolók megvásárlásának finanszírozása sem egyértelmű, ugyanis csak akkor fog menni lakáshitellel, ha egy lakóingatlanhoz kapcsolódnak (pl. teremgarázzsal vásárol valaki új építésű lakást).

Hogy a bank meghitelezze az adott ingatlan megvásárlását lakáshitellel, sok esetben az is számít, hogy milyen ingatlan vonható be fedezetként. Különösen akkor, ha kevés önerővel vagy önerő nélkül vásárolna valaki. Van bank például, ahol iroda, üzlethelyiség, áruház, patika, rendelő, telephely, üzem, műhely, raktár, gazdasági épület, telek vagy garázs is lehet pótfedezet, vagyis, ha van ilyen, akkor akár önerő nélkül is megvalósulhat a vásárlás. A szakértők tanácsa szerint a fentiek tükrében

foglalózás előtt mindenképpen célszerű megkeresni a finanszírozó bankot, hogy lássuk a lehetőségeinket.



Amennyiben lakáscélú hitel nem jöhet szóba, akkor sincs minden veszve, szabad célú jelzáloghitelből, személyi kölcsönből, de akár babaváró hitelből is finanszírozható a vásárlás, hiszen a pénz ezeknél bármire fordítható. A különböző hiteltípusok költsége természetesen eltérő. A személyi kölcsön és a szabad célú jelzáloghitel összehasonlítása annyiban nem egyszerű, hogy van olyan személyi hitel, ami olcsóbb egy jelzáloghitelnél, így fontos a megfelelő bankválasztás.