Csúnya időszak vár több tízezer magyar hitelesre: hamarosan kezdődik a feketeleves

A folyamatos alapkamat-emelés miatt az év elején bevezetett kamatstop hatása egyre jelentősebb. Az intézkedés miatt 330 ezer család hitelkamata 10 százalékkal csökkenhet. Ez ne tévesszen meg senkit, a jövő évtől megérkezhet az igazi feketeleves - írja a Bankmonitor.

A kamatstop bevezetésével a kormány a változó kamatozású lakáshiteleseket, illetve lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezőket védi a drasztikus kamatemelkedéstől. (Ezen kölcsönök kamata igen gyorsan, akár éven belül is átárazódhat az aktuális piaci viszonyoknak megfelelően.)

A jogszabály értelmében a hitelek kamatát kamatfordulókor nem az aktuális piaci viszonyok alapján, hanem a 2021. október 27-ei állapotnak megfelelően kell meghatározni.

Alapvetően a hitel kamatát a bankközi kamatláb, a BUBOR mutató alapján határozzák meg. Gyakorlatilag a BUBOR értékének változása kamatfordulókor automatikusan beépülne az érintett kölcsönök kamatába. Ennek a folyamatnak szab gátat a kamatstop, ugyanis kamatfordulókor egy korábbi, alacsonyabb BUBOR érték alapján kell meghatározni a kölcsön kamatát.

Az intézkedés jelenleg 330 ezer adóst véd hitelének jelentős drágulásától. A kamatstop az eredeti elképzelések szerint 2022. június végéig maradt volna érvényben, azonban a kedvezményt év végéig meghosszabbították.

83 ezer család számára hatalmas segítség a kamatstop

A kamatstop hatása pedig az emelkedő hozamkörnyezetben egyre jelentősebb. A BUBOR mutató értéke ugyanis a magas infláció és az emelkedő jegybanki alapkamat miatt folyamatosan növekszik.

A tavaly október végi 2,02-2,40 százalékos BUBOR értékkel szemben a mutató július 15-én 11,48-12,47 százalékon állt. Ha a mutató értéke érdemben nem változik, akkor 9,5-10 százalékkal mérsékelheti a kölcsönök kamatát a kamatstop.

De hogyan érinti ez az adósok fizetési kötelezettségét? A legtöbb családnak a hiteléből már relatív kis összeg van a hátra és a hátralévő futamidő sem túl hosszú: az MNB kimutatása szerint az átlagos fennálló tartozás 3 millió forint, a hátralévő futamidő pedig 8 év. Ilyen feltételek mellett még egy jelentős kamatemelkedés sem növeli érdemben a havi törlesztőrészleteket.

Az átlag azonban nem írja le pontosan az összes család helyzetét. Az MNB adatai alapján nagyságrendileg 83 ezer adós – a kamatstopban lévők mintegy negyede – hitelének fennálló tartozása átlagosan 9 millió forint, a kölcsönből hátralévő futamidő pedig 15 év. Egy ilyen hitelre a BUBOR változásának már komoly hatása lenne a kamatstop nélkül.

Tegyük fel, hogy a kölcsön 3 havi kamatperiódusú, a BUBOR értékére pedig egy fix, 2,5 százalékos kamatfelár rakódik. Ez alapján a kamatstop alatt a kölcsön kamata 4,52%. Ilyen feltételekkel 69 ezer forintot kell fizetnie az érintett adósoknak.

Kamatstop nélkül – a július 15-ei BUBOR értékéből kiindulva – a korábban említett hitel kamata 13,98% lenne, a törlesztőrészlet pedig 120 ezer forint. Vagyis a kamatstop nélkül 50 ezer forinttal kellene többet fizetni a kamatstopban lévők 25 százalékának. Ez azt jelenti, hogy 73 százalékkal emelkedne meg a havi fizetnivaló.

A kamatstop számos család számára jelent komoly segítséget. Ez azonban csak egy átmeneti megoldás, előreláthatóan év végéig marad a kamatplafon az érintett adósoknak. Ezt követően piaci feltételekkel kell tovább fizetniük a kölcsönt.

A hitelkiváltás során az adós egy új hitelt igényel, amelyből a meglévő kölcsönt visszafizeti. A későbbiek során az új hitelt kell tovább fizetni az új szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

Jelenleg 7,14 százalékos kamattól lehet kiváltási célú jelzáloghitelt igényelni.

A 7,14 százalékos kamat azt jelenti, hogy egy 9 millió forint összegű, 15 éves futamidejű hitelre havonta 82 300 forintot kellene fizetni. Ez nagyságrendileg 13 ezer forinttal magasabb, mint a kamatstop alatti törlesztő, viszont előreláthatóan még mindig jóval kedvezőbb, mint a jelenlegi hitel jövő évi törlesztőrészletei.

Miért éri meg most lépni, ha a jövő év elejéig nem emelkedhet a törlesztő? A jelenlegi piaci környezetben az új, kiszámítható kamatozású kölcsönök kamata is tovább emelkedhet 1-2 százalékponttal. Vagyis a kivárás miatt a hosszú távú biztonság ára is drágulhat.

A döntés során az alábbi lényeges szempontokat érdemes átgondolni:

Fontos szempont, hogy meddig marad a magas BUBOR szintje. Ez a meglévő kölcsönök törlesztését határozza meg.

Kérdés, hova drágulnak az új, hosszú kamatperiódusú kölcsönök. Ez a hitelkiváltás későbbi árát határozza meg.

Nagyon fontos, hogy várhatóan a kiszámítható, új hitelek kamata mennyi ideig marad magas.

Annak érdemes a kiváltást szem előtt tartani, aki hosszú távon magas hozamokra és magas új hitelkamatokra számít.

Vannak adósok, akiket semmi nem véd a hiteldrágulástól

A jelenlegi piaci környezet a változó kamatozású hitelek mellett a közeljövőben átárazódó, hosszú kamatperiódusú kölcsönöket is érzékenyen érintheti. Az MNB kimutatása alapján az idei évben mintegy 60 ezer hosszú kamatperiódusú hitelszerződés kamata már módosult, vagy módosulni fog.

Ezen szerződések jelentős része 5 éves kamatperiódusú: az érintett állomány 52 százaléka ilyen. Ezen hitelek kamata az MNB által publikált kamatváltoztatási mutató alapján változhat.

Sajnos a jelenlegi környezetben jelentős drágulásra számíthatnak az érintettek: az októberben átárazódó, 5 éves kamatperiódusú kölcsönök adósai 5,56-7,88 százalékos kamatemelkedésre számíthatnak.

Őket a drágulástól nem védi jelenleg semmilyen kormányzati intézkedés.