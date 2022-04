Brutális kamatemelést kaphat a nyakába több százezer magyar hiteles: erre senki sincs felkészülve

Tavaly év végén a kormány bevezette a kamatstopot, aminek köszönhetően azóta nem emelkedtek a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletei. Június végén azonban lejár ez az intézkedés, és a magas infláció, valamint az emelkedő bannközi kamatok miatt akár 30%-kal is nőhetnek az ilyen típusú hitelek törlesztőrészletei – írja a 24.hu.

Idén január elsejével a kormány lakossági kamatstopot vezetett be, ezzel az intézkedéssel a változó kamatú hitelek törlesztőrészletét a 2021. október 27-i szintben maximalizálták. Ennek oka a BUBOR (bankok egymásnak nyújtott rövid futamidejű hiteleinek a kamatszintje) emelkedése volt, melytől függ nem rögzített kamatozású hitelek törlesztőrésze. A jogszabály kedvezőbb, mint a törlesztési moratórium volt, ugyanis most a bankok nem növelhetik a tartozást az elmaradt kamat összegével. Így tehát nem lesz hosszabb a futamidő, viszont a veszteség a pénzintézetekre hárul. Jelnleg 470 ezren vannak – a lakáshitelesek 30%-a – akik még nem váltották át fix kamatozásúra a hitelüket, így őket nagyon keményen érinteheti majd június 30-a, ekkor jár le ugyanis a lakossági kamatstop.

Ha most nem lenne kamatstop, akkor az október vége óta történt BUBOR-emelkedés miatt akár 20%-kal is magasabbak lennének a törlesztőrészletek. A kamatstop lejárta után pedig akár 30%-ot is nőhetnek, derül ki a lap számításaiból, ugyanis az MNB alapkamat-emelései is tövább növelik a törlesztőket. Erre megoldás lehet, hogy fix kamatozású hitelre váltsanak az adósok, amit érdemes minél hamarabb megtenni, ugyanis a hitelek is drágulnak a jelenlegi gazdasági helyzetben. Lehetséges, hogy a kamatstopot meghosszabbítják, vagy nem hirtelen vezetik ki, de a változó kamatozású hitellel rendelkezőknek minél hamarabb fel kell készülni a kamatstop végére.