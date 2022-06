Küszöbön a törlesztőrobbanás: több tízezer magyarnál ketyeg a veszélyes lakáshitel

Az év végéig biztosan marad a kamatstop, de már eddig is sokan fixálták a lakáshiteleket. Ez egyáltalán nem kapkodás, az adatok szerint sokan inkább elébe mennek a kamatstop végével megugró törlesztőrészleteknek. Kiderült az is, hogy egy éven túl szeretünk rögzíteni, és hogy hatalmas hitelállománynak ugrik majd meg a törlesztője, ha vége a moratóriumnak.

A kamatstop eltörlésének réme sok százezer magyar feje felett lebegett damoklész kardjaként egészen múlt hétig, mikor a kormány döntése értelmében meghosszabbították azt egészen december 31-ig. Ezzel pillanatnyi levegővételhez jutottak a családok, a töresztő az év végéig biztosan nem fog drasztikus mértékben emelkedni. Vannak azonban olyanok, nem is kevesen, akik még ekkor is úgy döntöttek, hogy fixálják a lakáshiteleiket, pedig papíron a kamatstop-moratórium mellett jobban járnak, ha nem tesznek így. Megnéztük, mi ennek a pontosabb oka, és mit tegyünk a kamatstop végéig.

Először is: mi az a kamatstop?

A koronavírus okozta gazdasági válsághelyzetben a kormány múlt karácsonykor döntött arról, hogy a változó kamatozású hitelek kamatát rögzíti, vagyis egy forinttal sem lehet több a törlesztőrészlet a rendelet visszavonásáig, mint 2021. október 27-én volt, tehát visszamenőleges hatállyal hozták meg az intézkedést.

Ez a kamatstop a változó kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, kizárólag lakossági jelzáloghitelekre volt érvényes, beleértve a CSOK-ot, a kiegészítő és jelzáloglevéllel finanszírozott lakáshiteleket és a piaci kamatozású jelzáloghiteleket is. Ez rengeteg magyar családnak nyújtott segítséget, akiknek nem kellett havonta rettegniük attól, lesz-e keret a hirtelen megugró törlesztőrészletekre.

Nagyon sok a változó kamatozású hitel

Kiderült az is, hogy a magyarok a fix kamatozású hiteleknél szeretik jó hosszú időre, akár tíz évre is lekötni a kamat mértékét. A kamatstop esetén azonban inkább a változó kamatozású lakáshiteleket érdemes megnézni, ezeket jellemzően egy éven túli időpontra rögzítjük - amint ez kiderül a jegybank válaszából is.

Bár az ügyfelek 2021. októbert követő kamatfixálásra vonatkozóan nem rendelkezünk részletes információkkal, fontos kiemelni, hogy a magyarországi háztartási hitelállomány nagyobbik és egyre növekvő részére jellemző az éven túli kamatrögzítés, így a kamatkörnyezet jelenlegi változása a következő években (számos hitelszerződés esetében a teljes futamidő végéig) többségüket nem érinti. Az újonnan felvett háztartási hitelállomány döntő része – a lakáshitelek esetében pl. 99 százaléka – szintén éven túl rögzített kamatozású. A fix kamatozású lakáshitel-állományon belül pedig egyre nagyobb a hosszabb (10 évre) rögzített állomány aránya.

Nem kis összegről van szó egyébként, ha az összesített hitelállományt nézzük: megtudtuk, hogy a 203 ezer lakáshitel jelentős részét teszi ki a hitelállománynak, az összeg (beleértve egyébként a fogyasztási hiteleket is) 1628 milliárd forint. A változó kamatozású lakáshitelek csaknem az összes hitel negyedét jelentik, ami hatalmas arány. A jegybank lapunknak azt válaszolta, hogy az összegek hatalmasak.

Amennyiben csak a jellemzően hosszabb futamidejű, és ezért a kockázattal nagyobb mértékben érintett termékeket, a jelzáloghiteleket vesszük figyelembe, akkor elmondható, hogy 2021 végén valamivel több, mint 335 ezer jelzáloghitel szerződés rendelkezett maximum egy éves kamatfixálással, ami az összes jelzáloghitel szerződés 39 százaléka. Volumenben 1520 milliárd forintot tett ki a változó kamatozású jelzáloghitel-állomány tavaly decemberben, amely az akkor fennálló jelzáloghitel-állomány 28 százaléka volt. A változó kamatozású jelzáloghitel-szerződések száma körülbelül 80 ezer, azaz a 335 ezer változó kamatozású jelzáloghitel szerződés 24 százaléka tartozik ebbe a körbe.

Érdemes lehet fixálni, de okosan

Nagyon sokan a kamatstop lejárta előtt is fixálták a lakáshiteleiket, készülve arra az időpontra, amikor a moratórium majd megszűnik, vagyis jellemzően előre gondoskodtak pénzügyeikről a magyarok. A szakértő szerint egyáltalán nem biztos, hogy ez rossz döntés volt, elvégre a kamatstop átmeneti intézkedés.

Ettől a kölcsönünk ugyanúgy egy kockázatos hitel marad, hiszen a kamata gyakran módosulhat. Éppen ezért érdemes továbbra is figyelni a BUBOR értékét, ebből tájékozódhatunk, hogy mire számíthatunk a kamatstopot követően. Emellett érdemes figyelni a banki ajánlatokat is: még az emelkedő kamatkörnyezetben is jöhet egy remek fixálási ajánlat.

- válaszolta a Pénzcentrumnak Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője.

A jegybankot is megkérdeztük, hányan fixálnak. Bár pontos adatokkal nem rendelkeznek, tanácsokat ők is tudtak adni: azt írták, hogy mindig jó alaposan nézzünk körül a fixálás esetében is.

A kamatfixálás tekintetében a legfontosabb, hogy a fogyasztók tájékozódjanak az elérhető banki ajánlatokról, amit az MNB vonatkozó, említett ajánlása is támogat. A kamatok fixálása a kamatfordulóig védelmet jelent a kamatok növekedése ellen, ami különösen fontos lehet a kamatkockázatnak jobban kitett, nagyobb tőketartozással és hosszabb futamidővel rendelkező hitelek esetén. Ennek a „biztosításnak” azonban ára van, ezért a saját fizetőképességünktől és kockázatvállalásunktól függ ennek felvállalása.