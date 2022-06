Ketyeg az óra: hamarosan őrülten megdrágulhatnak a magyarok slágerhitelei

Mind a személyi kölcsön, mind a lakáshitelezés jegyzése komoly növekedést könyvelhetett el 2022 áprilisában - derül ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb jelentéséből. A Pénzcentrum pedig, mint minden hónapban, most is benézett a számok mögé: kiderült, miért lehet csúcson a két hitel, meddig lehet még magas a kamatkörnyezet, és mire kell leginkább figyelnünk, ha magunk is személyi kölcsönt vennénk fel.

Komolyan megugrott az újonnan folyósított személyi hitelek szerződéseinek összege az év elején tapasztalt alacsony jegyzési bázishoz képest. A jegybank frissített adataiból kitűnik, hogy újra kezd nőni a hitelfelvételi kedv, ami némileg furcsán hathat azzal, hogy az alapkamat folyamatosan emelkedik, és még nem tudni, mikor lehet vége. Jól teljesített a babaváró hitel is, de ez nem is meglepő annak fényében, hogy mivel az év végén kifut ez a kedvezményes hiteltípus, komoly jegyzési roham indult meg érte.

Újra növekszik a hitelfelvétel

A tavaly novemberben indult visszaesés, amely a személyi hitelek felvételi kedvét érintette, megtorpanni látszik. Bár némi csökkenést lehet tapasztalni az új szerződések összegében, az emelkedő kamatok mellett még így is szép összegben, összesen 43 milliárd forintnál is több személyi kölcsönre kötöttek szerződést. Azt viszont csak a jövő hónapban tudjuk majd meg, hogy májusban is kitartott-e ez a lendület, mert az alapkamat várható további emelésére nem csak a bankok, de rajtuk keresztül az ügyfelek is reagálni fognak.

Grafikonunkon jól látszik a megtorpanást követő növekedési tendencia: míg februárban még 40 milliárd alatti volt, márciusra már majdnem az ötvenmilliárdot súrolta az új jegyzések összege. Úgy tűnik, véget érhet az a tendencia, hogy a 2020-ban a COVID által alaposan megrángatott gazdasági környezet miatt sokkal kevesebb személyi hitelt vettek fel a magyarok, ekkor ugyanis sokan ideiglenesen elvesztették a jövedelmüket. De azért az is jól látható, hogy az emberek már újra mernek hitelt felvenni, mert a rekordalacsony munkanélküliség azt is jelenti, hogy van miből törleszteni, ha kölcsön felvételére kerülne sor.

Csúcson a lakáshitelezés

Korábban lapunk is írt arról, hogy az utolsó rohamok indulhatnak a Babaváró kölcsönért, mert az év végére ez a kedvezményes hiteltípus kifut, hacsak a kormány nem hosszabbítja meg. Valószínűleg ez okozza, hogy a lakáscélú hitelek felvétele is megugrani látszik: mint grafikonunkon is bemutatjuk, februárhoz képest több mint negyvenmilliárd forinttal több ilyen hitelt jegyeztek be.

Az adatokból kitűnik az is, hogy a lakáshitelek felvétele igen hullámzó volt, ha az elmúlt év adatait nézzük. Tovább pörgetheti a lakossági hitelpiacot az is, hogy a lakáshitelek összege most abszolút csúcson van, áprilisban 144 milliárd forintnál több lakáscélú hitelt jegyeztek – az MNB adatai 2021 januárja óta nem mutattak ilyen magas értéket.

Nem javul a kamatláb

Nem tudni, hogy a megugró hiteljegyzés okozza-e, de annyi biztos, hogy az egy éven túli kamatfixálású hiteleknél továbbra is nagyon magas, immár 13 százalék feletti a kamatláb. Ez megfelel annak az év elején látott tendenciának, amely a bizonytalan gazdasági környezetben állandó: az, hogy a hitelek továbbra is drágulnak.

Szakértők szerint a lakossági hitelezés még tovább is drágulnak, vagyis most már egész biztos, hogy egy időre vége van az olcsó hitelek korszakának. Mivel az MNB várhatóan még tovább fogja emelni az alapkamatot, még hosszú hónapokig velünk lehet a 10 százalék feletti kamatláb akkor is, ha fixáljuk a hitelt. A grafikonon az is jól látszik, hogy tíz százalék alatt utoljára tavaly év elején járt a kamat, de az még a covidból kilábaló gazdaságnak volt betudható.

Ilyenek most a bankok ajánlatai

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük a legkedvezőbb hitelek ajánlatait.Ebből kitűnik, hogy bár a bankokhoz egységesen gyűrűzött be az állandó kamatemelkedés, a hitelintézetek ajánlatai között komoly különbségek vannak.

Az ajánlatokat most is 3 milliós kölcsönösszegre, öt éves futamidőre vizsgáltuk meg. A legjobb ajánlat a táblázat első sorában látható, a legkevésbé kedvező pedig az utolsóban: ha csak ezt a kettőt összevetjük, a törlesztőben 17 ezer, a THM-ben pedig 12 százalékos eltérést láthatunk. Nyugodtan kimondható: a tendencia talán még hónapokig velünk lesz, ezért mindig érdemes előre tájékozódni, hogy az anyagi helyzetünknek leginkább megfelelő ajánlatot csípjük meg. Kalkulátorunkkal te is utánajárhatsz ezeknek, ennek használatát javasoljuk is.