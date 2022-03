Drasztikusan drágul az élet - Hogyan spórolj az egyre nehezedő helyzetben? (x)

2022. februárjában 8,3%-os az infláció, vagyis átlagosan ennyivel haladták meg az árak a tavalyi adatot. A fogyasztói árak brutális emelkedését mindannyian tapasztalhatjuk, ráadásul az orosz-ukrán konfliktus csak fokozza az egyébként sem túl rózsás helyzetet. Nem vitás, hogy csökkentenünk kell a kiadásainkon. Mit tehetünk már ma, vagy akár hosszú távon az ügy érdekében?

Napjainkban egy szokásos rutin-bevásárlás igen sokkoló élmény lehet, egy félig üres kocsi esetén is 30-40 ezer forint “tűnik el” a pénztárcánkból, vagy a bankszámlánkról. Az elmúlt évben az élelmiszerek mellett az üzemanyagok ára emelkedett leginkább.

Száguldó fogyasztói árak

Az árak átlagosan 1,1%-kal nőttek egy hónap alatt a KSH adatai szerint. Az élelmiszerek 2,1%-kal drágultak, a kormány árstop intézkedése miatt a liszt 9,7, az étolaj 9,2, a cukor 6,7, a tej 3, a sertéshús 0,4%-kal olcsóbb napjainkban. Kérdés, hogy mi lesz velünk az élelmiszerár maximalizálás megszüntetését követően. Az említett termékek árának fokozatos drágulása helyett valószínűleg egy hirtelen kiugró árváltozással kell majd szembesülnünk.

A rohamtempóban száguldó árakat pedig nem csak az élelmiszerboltban, de az élet minden területén érezni lehet. A tartós fogyasztási cikkek, a személygépkocsik és a különböző szolgáltatások ára is jelentős és fokozatos emelkedést produkál.

Nem kérdés tehát, hogy a továbbiakban még inkább spórolnunk kell, meg kell vizsgálunk fogyasztói, pénzügyi szokásainkat, át kell gondolnunk kiadásainkat és lehetséges megtakarításainkat.

Kiadások (újra)tervezése

Az infláció 2007 óta nem látott magasságban, ami minden hazai gazdasági folyamatra erős hatást gyakorol. Most még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk pénzügyeink és vásárlási szokásaink körültekintő tervezésére, hiszen ha nem figyelünk oda, könnyen lehet, hogy az eddigi büdzséből már sokkal rosszabbul jöhetünk ki hó végére, illetve hosszabb távon is.

Jelen helyzetben mindenképp érdemes felülvizsgálni a következőket:

Mik azok a kiadások, amikkel mindenképp számolnunk kell és mik azok, amiket elengedhetünk, vagyis mikről tudunk ideiglenesen, vagy végleg lemondani?

Mik azok a pénzügyi területek, ahol egy kis újratervezéssel jelentős pénzt takaríthatunk meg, csökkenthetünk a kötelező fizetnivalókon?

Tudunk-e havonta kisebb-nagyobb összegeket félretenni?

Létszükség vs. luxus

A bevételi oldal mindenki számára meghatározza azt, hogy mennyit költhet el egy adott hónapban, így ehhez mérten kell kiadásainkat is igazítani. A legtöbb fizetnivaló jellemzően megélhetési, fenntartási, lakhatási, utazási költség, például az étel, ital, víz-, áram-, gáz-, szemétszállítás szolgáltatás díja, a munkába, iskolába járás költsége, az esetleges albérleti díj, vagy további, nehezen nélkülözhető dolgok, mint például a telefon és internet költsége.

Az egyéni igények figyelembevételével érdemes átgondolnunk, hogy melyek a kötelező, mindenképpen nélkülözhetetlen kiadásaink és melyek azok, amelyeket kisebb-nagyobb időtávra, esetleg végleg el tudunk engedni.

Ha például már mindent interneten használunk: hírek, filmek, egyéb szórakozás, akkor érdemes lehet átgondolni, hogy a továbbiakban csak az internet és telefonszámlát vegyük igénybe, és a TV, esetleg vezetékes telefon szolgáltatást pedig mondjuk le. Ezek sokszor ugyan csomagban igényelhetők, de érdemes lehet időről időre körülnézni a kommunikációs szolgáltatók ajánlatai között, mert könnyen lehet, hogy jóval olcsóbban is találhatunk számunkra megfelelő megoldást.

Mindezek mellett valljuk be, számos olyan dologra is költünk, amelyek nem feltétlenül szükségesek, vagy luxuscikkek, amelyek megvásárlása sokszor egy hirtelen, érzelmi döntésből született. Ennek elkerülésére ideális módszer lehet, ha az azonnali impulzusvásárlást elhalasztjuk és két nappal később újra átgondoljuk. Ekkor már sok esetben nem is tűnik olyan fontosnak, hogy újra felkeressük a boltot, ha pedig mégis, akkor a megvásárolt áru valószínűleg olyan értéket fog képviselni, amelyet hosszú távon, a legnagyobb megelégedéssel viselhetünk.

A bevételi oldalt általában jóval időigényesebb és nehezebb bővíteni, így hát kiadásainkon érdemes elgondolkodnunk és megvizsgálnunk azokat a tételeket, amelyek elhagyhatók.

Ehhez nagy segítség lehet a már több bank mobilapplikációjában elérhető havi kiadás elemző funkció, amely kategóriánként mutatja az előző hónap költéseit. Ha pedig ez nem áll rendelkezésre, érdemes egy hónapig minden egyes számlát megőrizni, vagy feljegyezni a kiadások összegét és a vásárolt tételeket.

Mindennapi pénzügyek - azonnali spórolás

Ahogy a napi kiadásokat, úgy a rendszeres, havi fizetnivalókat is érdemes átgondolni. Rengeteget spórolhatunk havi és éves szinten is például azzal ha időről-időre felülvizsgáljuk pénzügyi szokásainkat és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat.

Ma már majdnem mindenki rendelkezik bankszámlával, amely lehetővé teszi a pénzügyek kényelmesebb és gyorsabb intézését. Egy bankszámla pedig akkor tekinthető igazán testhezállónak, ha saját bankolási szokásainkhoz igazodik, így könnyen lehet, hogy egy évekkel ezelőtt igényelt számlacsomag mára már csak jóval drágábban szolgálja ki az igényeket.

Szakértőink tapasztalata alapján a legtöbben ugyanis olyan bankszámlát tartanak fenn, aminél már jelentősen olcsóbbat is lehet találni. A Bankmonitor kalkulátorával érdemes egy gyors összehasonlítást készíteni az aktuálisan elérhető ajánlatok között, hiszen az innovatív kalkulátorban az egyéni bankolási szokások is beállíthatók.

A legjobb számlacsomagok között akár több évig ingyenes ajánlatokat is találhatunk, amelyekkel azonnal, jelentős összegeket spórolhatunk rövid és hosszú távon is. A legtöbben ugyanakkor ódzkodnak a bankváltás körüli procedúrától, de nekik is van jó hírünk: az egyszerűsített bankváltással ma már nem kell, hogy ez egy időigényes tortúra legyen.

Gondolkodj előre - milliókat takaríthatsz meg!

Sokan fizetünk az alapvető költségeken felül különböző hiteltörlesztőket, amikről általában úgy gondoljuk, hogy fix, lefaraghatatlan, évekig húzódó fizetési kötelezettségek. Ugyanakkor még a jelenlegi, emelkedő kamatokkal kövezett pénzpiaci környezetben is érdemes áttekinteni a hitelkiváltási lehetőségeket, amelyekkel könnyebben érhetünk el akár milliós költségcsökkentést, mint gondolnánk.

Legyen szó fogyasztási hitelek, autóhitel, vagy lakáshitel kiváltásáról, itt nem csak arról van szó, hogy jelentős költségeket takaríthatunk meg.

Egy hitelkiváltással amellett, hogy a régi, drága hitel(eke)t egy olcsóbbra cseréljük, nagyobb biztonságban tudhatjuk magunkat, hiszen ha például egy változó kamatozású lakáshitelt (amelyet jelenleg csak a kamatstop véd a kamatemelkedéstől) egy fix kamatozású konstrukcióra cserélünk, megmenekülhetünk a kamatstop végén várható hirtelen költségrobbanástól.

Az új hitel legnagyobb előnye vitathatatlanul a költségcsökkentés, hiszen a legtöbbünk célja az, hogy a törlesztőrészletek, vagy akár a teljes visszafizetendő is kevesebb legyen, esetleg, hogy rövidítsünk a futamidőn.

Tételezzük fel, hogy 2017-ben igényeltünk lakáscélú kölcsönt. Egy hitelkiváltási céllal, napjainkban igényelt lakáshitellel - a Bankmonitor kalkulátora alapján, 10 millió forint, 20 éves futamidő, 400 ezer forint jövedelem esetén - nagyságrendileg 10 ezer forint törlesztőrészletbeli és közel 2 millió forintos összes költségcsökkentés érhető el.

Tegyél félre!

Akkor a legkönnyebb spórolni, ha van miből. Akkor viszont kötelező! Elterjedt módszer, hogy a bevételek 10%-át érdemes rendszeresen félretenni, így egy év alatt igen szép összeg - közel egy havi bevétel - gyűlik össze.

A kulcsszó a rendszeresség és nagyon fontos, hogy a megtakarításra úgy tekintsünk, hogy az nem elérhető, kizárólag vészhelyzet esetén. A legjobb, ha tényleg olyan helyen tároljuk, például egy másodlagos számlán, ahol nem férünk hozzá könnyen, és ahol nem keveredik a napi pénzhasználatra szánt összeggel.

Jól gyarapíthatják megtakarításainkat az egyszeri nagyobb összegek, mint például munkahelyi bónusz, jutalom, örökség, valamilyen nagyobb értéktárgy eladásából származó bevétel. Ezeket feltétlenül se költsük el felelőtlenül. Ha csak valamely részét, de tegyük félre, a másik részét pedig fordíthatjuk esetleg az adósság visszafizetésére, a lakás korszerűsítésére, hiszen ezek is költségcsökkentő tényezők lehetnek a későbbiek során.

Ha már rendelkezel megtakarítással, érdemes felülvizsgálnod, hogy mennyire illeszkedik a jelenlegi helyzethez, igényeidhez, céljaidhoz. Előfordulhat, hogy napjaink bizonytalanságai miatt Te is átgondolod, hogy átalakítsd befektetési portfóliód egyes elemeit, vagy egészét.

Fontos szem előtt tartani, hogy a jelenlegi helyzetben a megfontolt, megalapozott döntés elengedhetetlen, tehát semmiképp ne dönts hirtelen felindulásból, aggodalomból, vagy érzelmek alapján.

Egyáltalán nem biztos, hogy jó ötlet például a kockázatkerülőbb, állampapírban tartott pénzed most kivenni és eurót vásárolni rajta. Egy deviza befektetés ugyanis mindig extrém kockázatot rejt magában, pláne a jelenlegi, erősen bizonytalan pénzpiaci környezetben.

Ha mégis meglovagolnád a kínálkozó árfolyamot, vagy kíváncsi vagy, hogy mit kell figyelembe venned az aktuális helyzetben, a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek néhány fontos tanácsot.

Apró kényelmetlenségek, azonnali, kézzelfogható eredmény

A spórolás egy igen széles aspektusban vizsgálható tevékenység, amelyről még száz hasonló cikket lehetne írni. Ha viszont eddig eljutottál, már többet tettél pénzügyeidért, mint a legtöbben.

A lényeg a rendszeresség mellett a fokozatosság, hiszen abból semmi jó nem származik, ha mindent azonnal megvonsz magadtól és szeretteidtől. Szakértőink azt javasolják, hogy előbb azokat a lehetőségeket vedd számításba, amik nem járnak feltétlenül nagy kényelmetlenségekkel. Ilyen lehet egy kedvezőbb bankszámla választása, a régi kommunikációs szolgáltató, vagy egy drága hitel lecserélése.

