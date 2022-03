Brutál kamatkedvezményekkel csábítanak a magyar bankok: a gazdagok kiváltsága az olcsó hitel?

Sokunk kerül olyan helyzetbe, hogy egy nem várt kiadást csak hitelből tudunk finanszírozni, ekkor szembesülünk azzal a kérdéssel, hogy mekkora összegű kölcsönt igényelhetünk. A maximálisan felvehető hitelösszeget jövedelmünk és a kamatok határozzák meg. A Pénzcentrum kalkulátorával most megnéztük, mekkora összegű kölcsönre is jogosultak a magyar hiteligénylők a leggyakoribb fizetési sávokban.

Figyelem! Mivel a nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat az egész családra nézve, így nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal. Ha például a pénzügyi teherbíró képességünknél az indokoltnál nagyobb hitelt veszünk fel, akkor megnő annak az esélye, hogy azt nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni. Ennek esélye ráadásul annál valószínűbb, minél kisebb a jövedelmünk. Éppen ezért a Pénzcentrum NEM AJÁNLJA, hogy valaki kis jövedelemmel adósodjon el, annak ellenére sem, hogy a banki szabályozás ezt lehetővé teszi. További kockázatokért pedig ajánljuk figyelmedbe az MNB tájékoztatóját

Bármely előre nem várható történés, vagy tervezett esetén, amit saját tőkéből nem engedhetnénk meg magunknak, rendelkezésre áll valamilyen hitel. A magyarok közül pedig egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel. Bár a lakossági hitelezést elsősorban a lakáshitelek pörgetik, a személyi hitelek népszerűsége is magas szinten volt az elmúlt néhány évben.

A személyi hitel széles körű felhasználási lehetőségeinek és egyszerű hozzáférhetőségének köszönheti növekvő népszerűségét. Ha valakinek gyors pénze van szüksége és sem kezest, sem fedezetet nem szeretne bevonni a szerződéskötésbe, a bankszámlahiteleknél és a hitelkártyáknál kedvezőbb feltételeket nyújtó alternatíva lehet neki a személyi kölcsön. A néhány százezer forintostól akár a 10 milliósig terjedő hitelösszeget pedig ma már online is igényelhetjük a magyarországi bankoktól és a gyors folyósításnak hála akár órákon belül az igényelt pénzünkhöz juthatunk. A személyi hitel tehát nagyszerű megoldás lehet akkor, ha gyorsan és viszonylag nagy összegű kölcsönre van szükségünk, amelynek felhasználását a bank nem szabja meg nekünk.

Több dologtól függ, hogy mennyi pénzhez juthatunk így

Az összesen felvehető hitelösszeg három fontos tényező függvénye: ezek a jövedelmünk, a kamat és a futamidő. Az igénylés szempontjából ezek közül a legfontosabb a jövedelmünk. A személyi kölcsön igényléséhez jövedelemigazolásunkon kívül gyakorlatilag nincs is szükségünk másra. Havi jövedelmünk összege pedig meghatározza a felvehető hitelösszeget is. A banknak ez biztosítja a garanciát arra, hogy a felvett kölcsön vissza is tudjuk fizetni. A jövedelemigazolás meglétén kívül az alábbi feltételeknek kell megfelelünk:

határozatlan idejű munkaszerződésünk kell legyen

nem lehetünk próbaidőn vagy felmondási időszakban

a munkaadóként szolgáló vállalat nem állhat felszámolás alatt

nem lehetünk BAR listások, azaz nem lehet bedőlt korábbi hitelünk

Ha vállalkozóként szerezzük jövedelmünket, a bankunk emellett egyéb feltételeket is előírhat. A minimumjövedelemre azonban nincs előírás, így akár minimálbérrel, vagy igen alacsony jövedelemmel is igényelhetünk személyi hitelt, azzal azonban mindenképp számolnunk kell, hogy ilyen háttérrel a maximálisan felvehető hitelösszeg is alacsonyabb lesz.

A Magyar Nemzeti Bank 2015-ben elfogadott adósságfék szabályainak 2018. októberi módosítása a lakáshitelekre vonatkozik, így a fogyasztási hitelekre vonatkozó megkötéseket még az eredeti szabályozás tartalmazza.

Eszerint a rendelet szerint 200 ezer forint hitel felvétele felett mindössze a jövedelmünk felét teheti ki a havi törlesztőrészlet, abban az esetben, ha jövedelmünk nem haladja meg a nettó 500 ezer forintot. Ha ennél többet keresünk, akkor ez az arány fix kamatozású hitelek esetében 60 százalék. Ez pedig - a kamatokkal és a futamidővel együtt - behatárolja, hogy mekkora lehet a hitelösszeg. Mivel a személyi hitelek rendszerint végig fix kamatozásúak, esetükben is ez a szabály érvényes.

Akkor most mennyi az annyi?

A bankok belső szabályzataikban természetesen meghatározhatnak a jövedelem 50 százaléknál alacsonyabb maximális törlesztőrészletet is. A rendeletileg meghatározott maximum összeg viszont ez, tehát ennél nagyobb törlesztőrészlettel - 500 ezer forintos nettó kereset alatt - semmilyen körülmények között nem juthatunk kölcsönhöz. A Pénzcentrum most megvizsgált egyes Magyarországon gyakori jövedelemsávokat, hogy megtudjuk, adott összegű havi kereset mellett mekkora hitelösszeghez juthat hozzá, aki ma igényel személyi kölcsönt. Az alacsony és átlagos jövedelműek helyzetére kimondottan kíváncsiak voltunk, de a szemléltetés kedvéért egészen 500 000 forintot elérőig számos példajövedelmet belevettünk a számításba.

Mint ismeretes januártól végre magasabb bérminimummal számolhatnak a munkavállalók. Az emelés nem is volt kicsi, ugyanis a tavalyi év végén érvényes bruttó 167,400 forint helyett idén már 200 000 forint (nettó 133 000) a minimum havi bér. A legalább középfokú képzettséghez kötött munkakör betöltése esetén garantált bérminimum pedig – a 19 százalékos emelésnek hála – bruttó 260 000 forintos (nettó 173 000) minimális juttatást jelent a dolgozóknak minden hónapban. A KSH legfrissebb, tavaly decemberi adatai szerint ezzel szemben az átlagbér országos szinten bruttó 492 800 (nettó 327 700) forint, a bruttó keresetek mediánértéke pedig 379 600 (nettóban 252 434 forint volt) Számításunkban tehát ezeket a bérsávokat is szerepeltettük.

Először számszerűsítettük a maximális havi törlesztőt, amit fenti grafikonunkon ábrázoltunk. Már ebből is látszik, hogy drasztikus különbség van aközött, mekkora hitelt folyósíthatnak nekünk a bankok annak függvényében, hogy alacsony, átlagos, vagy éppen kiemelkedő jövedelemből élünk.

Ez viszont csak az általános, az MNB által számon kért szabály. Az viszont nem derül ki belőle, pontosan mekkora kölcsönhöz juthatunk a bankoknál. Annak már kicsit utána kell számolni, amit mi most szintén megtettünk.

Ekkora hitelt igényelhetsz a fizetésedből

Ehhez a Pénzcentrum kalkulátorát hívtuk segítségül, amiben a legmagasabb havi törlesztő segítségével megkerestük a legmagasabb hitelösszegeket 2 és 5éves futamidőre vetítve. A kalkulációt az összes vizsgált példa-kereset esetében elvégeztük, hogy megtaláljuk a legmagasabb összegű hitelt, ami kijön egy adott szinten kereső magyar fizetésének 50 (vagy félmilliós bér felett 60) százalékából.

Alábbi grafikonunkon látható a kutatásunk eredménye. A végzett kalkuláció célja a legmagasabb elérhető hitelösszeg megtalálása volt, amit 10 ezer forintra kerekítve végeztünk el. Minden esetben a kalkulátorunkban elérhető legjobb ajánlatot ábrázoltuk.

Ha a minimálbérnek megfelelő, nettó 133 ezer forintos jövedelemmel rendelkezünk - és így az MNB rendelkezése szerint a havi törlesztőnk maximum 66 500 forint lehet - két éves futamidőre maximum 1 420 000 forintos hitelt vehetünk fel. Ha bevállaljuk a hosszabb futamidőt, ennek több mint duplájához, 5 éves futamidő esetén maximum 3 millió 70 ezer forinthoz juthatunk hozzá, persze így nyilván a visszafizetendő összeget tekintve is jóval magasabb lesz, sőt a felvett és a teljes visszafizetendő összeg közötti különbség is nő. A THM viszont kedvezőbb, az előbbi hitel esetén 13,2, a másodiknál 11,78 százalék.

Amennyiben megkeressük a KSH által publikált medián bért, akár 2 millió 760 ezer forinthoz is hozzájuthatunk 2 éves futamidőre, tehát néhány százezer forint híján akkora kölcsönt igényelhetünk, mintha minimálbéresként bevállalnánk a hosszabb, 5 éves futamidőt. Utóbbival egyébként 252 434 forintos havi kereset mellett akár 6 millió ötvenezer forintos hitelt is folyósítanak nekünk, de itt is kiemelnénk, hogy a magasabb hitelösszeggel arányosan nő a teljes visszafizetendő és a hitelösszeg közötti különbség. Ez esetben ráadásul már a teljes hiteldíj mutatón is látszik, hogy alacsonyabb fizetés esetén rosszul járhatunk a nagyobb összegű hitelekkel. A 3 millió forint alatti kölcsön esetén ugyanis a THM 7,87 százalék, míg a 6 millió feletti hitelnél 9,41 százalékos THM-el kell számolnunk.

Ha Magyarországon kiemelkedőnek számító havi 500 ezer forintot meghaladó fizetést viszünk haza havonta (ez az a határ, amitől az MNB-s szabályozás szerint már a bérünk 60 százalékának megfelelő értékű lehet a törlesztőnk) 2 éves futamidőre 6 millió 660 ezres kölcsönt igényelhetünk, amit a legjobb ajánlatot kínáló bank ráadásul 7,85 százalékos THM-el nyújt, ami alacsonyabb, mint bármelyik eddig vizsgált lehetőség hitelköltsége. 5 éves futamidővel pedig bőven válogathatunk szabadfelhasználású személyi kölcsönre folyósítható legmagasabb, 10 millió forintos összegű ajánlatokból. legkedvezőbb ilyen kölcsön teljes hiteldíj mutatója ráadásul 7,22 százalékos és arányosan a teljes visszafizetés összege jóval alacsonyabb, mint az alacsonyabb fizetés mellett igényelt hitelek esetén.

Kutatásunkból látható tehát, hogy, ahogy a fenti ábrán szemléletesebben is ábrázoltuk, minél magasabb a jövedelmünk, annál magasabb összegű hitelhez juthatunk. Ráadásul az is kiderült, hogy a magasabb kereset esetén a nagy összegű hitelekhez is jóval kedvezőbb feltételek társulnak. Persze a teljes visszafizetendő összegeket is érdemes figyelni, de arányosan azokban is látszik, hogy a hitelezők kedvezőbb feltételekkel honorálják a hitelesek biztosabb anyagi hátterét.

Ekkora összegre számíthat egy átlagos magyar

Ha átlagos - a magyar medián bérnek megfelelő - jövedelmünk van, és a futamidő segítségével szeretnénk nagyobb összegű hitelhez jutni, szerencsére egyelőre nem feltétlen kell ráfizetnünk. Bár az általunk korábban szemléltetett 6 millió 50 ezer forintos és a 2 millió 760 ezer forintos ajánlatok teljes hiteldíj mutatója eltért, 100 ezer forintos kerekítéssel ugyanakkora, 7,87 százalékos THM-el juthatunk hozzá egy 2,7, illetve egy 6 millió forintos hitelhez.

A teljes visszafizetendő összeget tekintve persze hatalmasok az eltérések. Az alacsonyabb hitelösszeg esetén 232 080, míg a magasabbnál 1 millió 264 ezer 560 forintba kerül a kölcsön a teljes futamidő alatt. A visszafizetendő pénz tehát előbbi esetén a hitelösszeg 8,5, utóbbinál pedig már nem kevesebb, mint a felvett pénz 21 százaléka

A tanulság tehát az, hogyha átlagos, vagy alacsonyabb jövedelemmel szeretnénk nagyobb összegű hitelhez jutni, a futamidő kitolásával benne maradhatunk a jövedelemkorlátban. Erre azonban könnyen ráfizethetünk, számolni kell ugyanis azzal is, hogy minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb mértékűre nő a visszafizetendő összeg a felvett hitelösszeghez viszonyítva. Ahhoz pedig, hogy a legjobb kölcsönt megtaláljuk, nem árt többféle hitelösszeggel leszűrve utánakeresni a bankok ajánlatainak, amire a legegyszerűbb megoldás egy a Pénzcentrum oldalán is elérhető személyi hitel kalkulátor.