Döntött a kormány: a jövőben ilyen feltételekkel vehetjük igénybe a hitelmoratóriumot

A nemzeti konzultációban részt vevők több mint 90 százaléka támogatta a hitelmoratórium meghosszabbítását. Négy feltételhez köti a kormány a hitelmoratóriumban maradást. Mutatjuk, kik kérhetik azt továbbra is.

Négy feltételhez köti a kormány a hitelmoratóriumban maradást – írja a Világgazdaság, amely kormányzati körökből úgy értesült, hogy a kabinet döntött is a kérdésben. A lap cikke szerint továbbra is kérhetik a moratóriumban maradást a nyugdíjasok, a gyereket nevelők, azok a magánszemélyek, akiknek az előző évhez képest csökkent a keresete (bármilyen mértékben), illetve azok a vállalkozások, amelyeknek az árbevétele legalább 25 százalékkal esett vissza éves szinten.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a moratóriumban maradás – ellentétben a belépéssel és magánszemélyek számára az eddigi hosszabbításokkal – nem lesz automatikus, azt kérni kell a bankoknál. Erre lehetőség lesz online és személyesen is.

Ahogy a kormány korábban ígérte, a hitelmoratóriumot (most éppen) jövő júliusig hosszabbítják meg, az eddigi határidő szeptember 30-a volt.

A hitelmoratórium meghosszabbításának kérdésében komoly vita alakult ki a kormány, illetve a Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank között. A hónapokig tartó állóháborúban a pénzügyi szereplők arra hívták fel a fogyasztók figyelmét, hogy a moratórium idején felhalmozott kamat megfizetése jelentősen növelheti a futamidőt (a törlesztőrészlet nem hosszabbodhat meg), emiatt azt kérték, valóban csak az vegye igénybe a fizetési könnyítést, akinek valóban szüksége van erre. A mostani kormánydöntés minimális kompromisszumot mutat, hiszen a magánszemélyek esetében a jövedelemcsökkenés önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek valóban fizetési nehézséget okoz a törlesztőrészlet. A Portfolio számításai szerint a nyugdíjasok a moratóriumban levők 10-15 százalékát, a gyerekesek az egyharmadát teszik ki.

A hitelmoratórium meghosszabbítása szerepelt a nemzeti konzultáció kérdései között is. A kormány ennek eredményét is most tette közzé: e szerint a válaszadók 91 százaléka, 1,3 millió ember támogatta a hosszabbítást.