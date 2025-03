Ingyen terem őseink titkos gyógyítója: útszéli gyomként irtjuk, pedig aranyat ér a ragadós galaj

Felejtsük el, hogy a tavaszi zöldség csak fóliasátorban előnevelkedett méregdrága primőr lehet, amikor kint virágzik a tyúkhúr, a gyermekláncfű és az ibolya, vétek nem megkóstolni őket! Gondoljuk csak el, micsoda energia lakozhat bennük! Tudtad, hogy a pattanások ellenszere is szó szerint a lábad előtt hever? Ki gondolná, hogy ez a zuzmószerű, mindenütt burjánzó ragadós gaz az egyik szupertitkos gyógynövényünk. Ismerjétek meg, és fel a ragadós galajt, tényleg csoda egy növény!

Mi is előszeretettel fedezzük fel őket, mielőtt beindítanánk a fűnyírót, kutakodunk a kertben – vajon milyen új, vadon termő tavaszi gyógynövényre bukkanunk? Nem telik el nap, hogy az árokpartról – a most legerősebb és legfrissebb csalánból, ibolyából, egy kis citromfűvel megbolondítva ne főznénk egy jó teát. De remek választás lehet, ha a málna, vadszeder vagy a friss diófa leveléből is csipegetünk hozzá. De erről a bosszantó, nadrágra mindig rátapadó, furcsa zuzmószerű növényről, ami épp a virágágyásunk szélén vadul nő, fogalmunk sem volt, hogy az egyik legnagyobb kincse a tavaszi kertünknek. A neve is beszédes: ő ragadós galaj.

Ki gondolná, de ez az igénytelen gaz amellett, hogy a pajzsmirigyproblémák egyik első számú gyógynövénye, a tiszta, pattanásmentes bőr elérésében is nagy segítségünkre lehet. Teaként idegnyugtató, altató, vérnyomáscsökkentő hatású, a vese, máj, hasnyálmirigy megbetegedéseit kezelik vele, külsőleg bőrbetegségek, pattanások kezelésére használják. Az egyik legkiválóbb gyógynövény pajzsmirigy alul- és túlműködés esetén, de a friss ragadós galajból készített teával kezelhetők még a száj és a nyelv rákos megbetegedései. Szüléskönnyítő hatással bír, de nagyon enyhe nyugtatóként is ismert.

A népi gyógyászat is régóta ismeri és alkalmazza: méregtelenítésre is kiváló, magas C-vitamin tartalmának köszönhetően hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez. Kiváló gyógymód megfázás, influenza esetén, de sorolhatnánk még megannyi jótékony hatását.

EZ IS ÉRDEKELHET Ingyen teremnek a tavasz fiatalító szépítőszerei: csak le kell hajolni értük Ilyenkor tavasszal nemcsak immunrendszerünkre és hangulatunkra van hatással a vitaminhiány, de a téli időjárás nyomot hagy nemcsak bőrünkön és hajunkon is: fakóbbá, fénytelenebbé és szárazzá válik. A természet azonban kárpótol bennünket!

Az idegesítő, ragadós magja ráadásul koffeint is tartalmaz

Kevesen tudják, de a magjából, megpörkölve kiváló kávépótló készülhet – koffeintartalma jóval alacsonyabb, mint a hagyományos kávéé, de az íze meglepően hasonló.

A növény maga is ehető, bár nyersen a szára és levele tele van apró szőrökkel, ami elég kellemetlen. Főzve viszont simán fogyasztható. Faluhelyen libáknak, kacsáknak is előszeretettel adják – ők meg kifejezetten csemegének tartják. Régen matracok kitömésére is használták, a gyökeréből pedig vörös festéket vontak ki. Egy kis segítség a felismeréséhez:

Így készíts a ragadós galajból teát!

Hozzávalók:

1 teáskanál szárított ragadós galaj (föld feletti rész: szár, levél, virág)

2,5 dl forró víz

A galajt forrázd le a vízzel, majd fedd le, és hagyd állni 10-15 percig. Ezután szűrd le, és langyosra hűtve máris fogyaszthatod. Napi 1-2 csésze ajánlott 2-3 hétig egyhuzamban, majd tarts szünetet. A tea méregteleníti a nyirokrendszert, támogatja a máj és a vese működését, így segíthet belülről tisztítani a bőrt is.

Forrázata külső sérülések, bőrbetegségek ellen alkalmazható lemosó formájában. Hosszabb ideig történő használata jó hatással van a pattanásos bőrre. A ragadós galajból készített pakolás remekül bevethető mérges csípések és napégés gyógyítására is.