Ítéletet mondott a rangos pénzügyi elemző: így áll a magyar gazdaság világviszonylatban

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) londoni elemzőcég legfrissebb előrejelzése szerint az Egyesült Államok várhatóan megőrzi vezető pozícióját a világ legnagyobb gazdaságainak rangsorában a következő másfél évtizedben. A prognózis Magyarország helyzetét is vizsgálja, amely várhatóan a lista felső harmadában marad.

A CEBR minden év végén elkészíti a World Economic League Table (WELT) nevű elemzést, amely a világ gazdaságainak sorrendjét vetíti előre a következő 15 évre. Az idei, 189 országot rangsoroló WELT 2025 jelentés szerint a globális GDP értéke 2039-re meghaladhatja a 221 ezer milliárd dollárt, ami több mint kétszerese a jelenlegi 110 ezer milliárd dolláros szintnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az elemzők korábbi várakozásaikkal ellentétben most úgy látják, hogy Kína a következő másfél évtizedben nem fogja megelőzni az Egyesült Államokat a világ legnagyobb gazdaságainak listáján. Bár a kínai gazdaságélénkítő intézkedések már éreztetik hatásukat, ezek teljes kibontakozása hosszabb időt vesz igénybe. A prognózis szerint 2039-re az amerikai nominális GDP 53 457 milliárd dollárra nő, míg a kínai 44 768 milliárd dollárra emelkedik. India gazdasági fejlődése is figyelemre méltó a jelentés szerint. Az ország várhatóan 2025-re a világ negyedik legnagyobb gazdaságává válik, megelőzve Japánt. 2029-re pedig már a harmadik helyet foglalhatja el, Németországot is maga mögé utasítva. Az orosz gazdaság teljesítménye meglepte az elemzőket. A CEBR szakértői szerint: "Oroszország rácáfolt a várakozásokra, mivel gazdasága a háború és a szankciók ellenére erőteljes növekedési lendületet mutat." Bár a növekedés üteme lassulni fog, Oroszország várhatóan csak kis mértékben, a 11. helyről a 13. helyre csúszik vissza 2039-ig a legnagyobb gazdaságok listáján. JÓL JÖNNE 2,9 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 899 096 forintot igényelnél 6 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 55 762 forintos törlesztővel a K&H Bank nyújtja (THM 12,82%), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 56 914 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Magyarország helyzetét is értékelte a jelentés. Az ország az idén várhatóan az 56. helyet foglalja el a 189 országot tartalmazó listán a dollárban mért nominális GDP alapján. Ez a pozíció a következő másfél évtizedben enyhén javulhat, 2039-re az 55. helyre kerülhet hazánk. A CEBR számításai szerint a magyar nominális GDP a 2024-re várt 220 milliárd dollárról 2039-ig 462 milliárd dollárra emelkedett.

Címlapkép: Getty Images

