Megérte Trumpra várni a 2025-ös költségvetéssel? Komoly fordulat készülhet a magyar gazdaságban

Nem kizárólag Donald Trump győzelmére várt a magyar kormány novemberig a 2025-ös költségvetési tervezet leadásával, hanem a gyorsan változó gazdasági helyzet is valamekkora óvatkosságra intett - ezt mondta a Pénzcentrumnak Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója és Rodic Ádám makrogazdasági elemző, mikor arról kérdeztük, miért várt eddig a kormány mindezzel. Szerinte nincsenek meglepő elemek a büdzsétervben, de a Kína-politikánk szöges ellentétben áll az amerikaival, és erre jó lesz oda is figyelni.

Ma délelőtt hosszas várakozást követően leadta az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetési tervezetet Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető leszögezte, hogy számos elem megmarad a jövő évi büdzsében is, amit már évek óta megszokhattunk: ezek között említette a családok támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését vagy a vállalkozások támogatását is. A késlekedés oka az volt, hogy a kormány meg akarta várni az amerikai választások eredményét.

Csakhogy a büdzsé állapota még így is igen gyenge, és erről már mi is több alkalommal írtunk a Pénzcentrumon. A hiány augusztusban elérte az arra a hónapra vonatkozó rekordot,és több olyan elem is van még, ami a gazdasági helyzetben rosszabbra fordulhat. Szakértővel jártuk körbe, miért kellett egyáltalán megvárni az elnökválasztás végét, illetve hogy milyen elemeket tartalmazhat a 2025-ös büdzsé tervezete.

Kamatcsökkentést vár a kormány, beleszámolták a büdzsébe is

Varga Mihály a rövid átadáson optimista kilátásokról számolt be, Trump megválasztását követően javuló európai folyamatokat említve, és hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság ismét növekedési pályára állhat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy új gazdaságpolitikára és gazdasági semlegességre van szükség, megígérte, hogy a nyugdíjak reálértékét megőrzik.

A kormány előrejelzése szerint 2025-ben 3,4 százalékos GDP-növekedés várható, ami jelentős javulás lenne az idei alacsony szinthez képest. Az inflációt 3,2 százalékra, a bruttó átlagkereset emelkedését 8,7 százalékra becsülik, miközben a kamatok csökkenésével számolnak. A tervezés során 397,5 forintos átlagos euróárfolyammal kalkuláltak. Az alábbi grafikonon a negyedévenkénti költségvetési hiányt láthatjuk, amelyet a kormány jövőre 4 százalék alá akar leszorítani.

Mire számíthatunk Trump győzelme után?

Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum igazgatója, valamint Rodic Ádám makrogazdasági elemző a Pénzcentrumnak azt mondta: természetesen nem egyedül az amerikai választás volt a késlekedés oka még akkor sem, ha a kormány erre gyakran utalt. Mint közölte: szerinte a kormány mindössze arra reagált, hogy a gazdasági helyzet igen gyorsan fordulhat egyik vagy másik irányba.

A magyar kormány a korábbi évekkel ellentétben jóval később adott csak le költségvetési tervet, ugyanakkor ez az amerikai elnökválasztás kimenetelének megvárása mellett amiatt is célszerű lehetett, mert egy tavasszal/nyáron beadott és elfogadott terv a jelenlegi, gyorsan változó gazdasági helyzetben nem lett volna igazán irányadó. Emlékezhetünk, hogy nemcsak a kormány, hanem még a piaci elemzők is 3% körüli gazdasági növekedési várakozásokat fogalmaztak meg idén év elején 2024-re, azonban ez jó, ha egyáltalán az 1%-ot eléri majd idén. Emellett persze az is igaz, hogy az Egyesült Államok gazdasági és politikai irányvonala jelentős hatással van a globális gazdasági környezetre, beleértve Magyarországot is. Donald Trump döntései befolyásolhatják a kereskedelmi kapcsolatokat, a nemzetközi biztonsági kérdéseket és a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek mind hatással vannak a magyar gazdaságra és így a költségvetési tervezési folyamatra is. Miközben a szigorú vámpolitika és más potenciálisan inflatorikus intézkedések magasabban tarthatják a nemzetközi hozamkörnyezetet, erősíthetik a dollárt és visszafoghatják az európai növekedést, a kormány láthatóan az új amerikai vezetéssel szorosabb gazdasági együttműködést remél, miközben azt is mondja, hogy Donald Trumpnak köszönhetően hamarabb véget érhet az orosz-ukrán háború, amitől pedig pozitív hazai gazdasági hatásokat remél

- fogalmaztak a szakemberek. Arra is kitértek, hogy azért természetesen a kormány okkal bízik az amerikai kormánnyal való jobb kapcsolatban.

Nem is feltétlenül arról van szó, hogy egyes pontokat át kellhet gondolni Donald Trump győzelme után a beadandó 2025-ös büdzsében, hanem inkább arról, hogy a későbbiekben egy esetlegesen közelebbi kapcsolat az amerikai adminisztrációval megnövelheti például az amerikai működőtőke-beáramlást, vagy katonai beszerzéseket jelenthet a tengerentúlról. A védelem területén például az elmúlt években jelentős kiadásokat eszközölt a kabinet, ez az amerikai elnökválasztás eredményétől függetlenül megmaradt volna. Az például igaz, hogy ha Trump elnöksége alatt háttérbe szorulna az európai szövetségesek katonai védelme, akkor ezt Európának önállóan kellene megoldania egy geopolitikai konfliktusokkal terhelt időszakban. Az elmúlt évtizedekben elmaradt európai katonai kiadások pótlására további költségvetési forrásokat kellene átcsoportosítani, amely feltehetően Magyarország költségvetését is érintené a következő években. Másik oldalról a már említett protekcionista kereskedelempolitikai intézkedések, amelyek korábban is jellemzőek voltak Trump elnöksége alatt, akár lassíthatják is a gazdasági növekedést, ami a büdzsé mozgásterét általánosságban szűkítheti valamelyest

- mondta Árokszállási Zoltán.

Bajban lehet Kína?

Ha elvonatkoztatunk Trump győzelmétől, akkor vajon mi lesz a büdzsétervben? Erről is kérdeztük az elemzőt, aki szerint túl sok meglepetést azért nem találunk majd benne.

Függetlenül Trump győzelmétől, a magyar kormány valószínűleg továbbra is prioritást fog adni a gazdasági növekedés ösztönzésének és a munkahelyteremtésnek. Ez magában foglalja az adókedvezményeket, a kis- és középvállalkozások támogatását, infrastrukturális beruházásokat és a digitális gazdaság fejlesztését is, amelyek a legújabb Gazdaságpolitikai Akciótervben is szerepelnek.

- mondta Árokszállási Zoltán.

Végezetül még arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon át kell-e értékelni a Kínához való hozzáállásunkat: közismert ugyanis, hogy Donald Trump elnökként eléggé más politikát folytat majd velük szemben.

Trump elnöksége alatt várhatóan folytatódhat a konfrontatív politika Kínával szemben, ami ellentétben állhat a magyar kormány általában barátságosabb, kölcsönös gazdasági előnyök által orientált megközelítésével Kína felé. Ez feszültséget okozhat a kétoldalú kapcsolatokban, és befolyásolhatja a magyar vállalatok kínai/amerikai piacra jutását vagy a további kínai beruházásokat Magyarországon. Ezért a kormánynak elővigyázatosnak kell lennie a gazdaságpolitika kivitelezése során, figyelembe véve a potenciális geopolitikai kockázatokat

- zárta gondolatatait az MBH Elemzési Centrum igazgatója.

