Brutálisan megdrágulhat a magyarok kedvenc karácsonyi fogása: fontos alapanyagból van hiány

Hiány alakulhat ki a káposzta piacán - írja a FruitVeb. Elemzők szerint még a hamarosan meglóduló import sem fogja jelentősen csökkenteni a rekordmagas káposztaárakat, annyira kevés a jó minőségű áru a piacokon.

Továbbra is messze az ötéves átlag felett, rekord szinten mozog a káposzta ára Lengyelországban, amit egyrészt az utóbbi 10 év legkisebb termése okoz, másrészt az eleve kisebb mennyiségű áru között is kevés a jó minőségű, jól tárolható tétel. Ez a nagybani piacokon egyelőre úgy jelentkezik, hogy a káposzta ára 1,10-1,50 PLN/kg (105-140 Ft/kg) között alakul, de a jó minőségű tételekért 1,3-1,5 PLN/kg (120-140 Ft/kg) közötti árat kell fizetni, tehát szétválnak a minőségi kategóriák.

A belföldi termésű káposzta magas ára nyilvánvalóan arra ösztönzi az importőröket, hogy akár nagyobb tételeket is nyereségesen szállítsanak a piacokra, és már meg is kezdődött a Németországból származó áru beáramlása – közvetlenül az importőröktől már 1 PLN/kg (95 Ft/kg) áron is lehet káposztát vásárolni. Ezeknek a külföldi tételeknek a mennyisége azonban egyelőre nem meghatározó, csak lokálisan, kisebb volumenben érhetők el.

Ha a rekordmagas árak továbbra is fennállnak, az az import erősödését idézheti elő, de mivel annyira kevés a káposzta a piacon, még az újévet követően sem valószínű, hogy az átlagár csökkenni fog, sőt, inkább további drágulás valószínűsíthető - írta a szakportál.

Már most megdrágult nálunk is a káposzta

Az alábbi grafikonon látható, hogy a KSH adatai alapján mekkora részét adta a lengyelországi a magyar importnak az idei év első 8 hónapjában. Az import friss fejes és vöröskáposzták 16%-a érkezett Lengyelországból nettó kg-ban:

A lengyelországi hiány a magyar piacra is hatással lehet, egyrészt mert csökkenhet a lengyel import, másrészt a magyar import jelentő (55%) része Németországból jön.

A hazai fejes káposzta árak alakulásán látszik, hogy fordulat következett be augusztusban. A KSH adatai szerint a 2024. szeptember havi átlagár már meghaladta a 2023. szeptemberit 9 százalékkal, miközben ebben az évben egészen júliusig a tavalyi árszint alatt maradt.

Sőt, a 2022. szeptemberi árak is magasabbak voltak, mint a tavaly szeptemberiek, akkor kezdett enyhülni a 2022 nyarán elszabadult káposztainfláció. Az idei évi árszint még így is jelentősen magasabb, mint a megelőző években és most újabb drágulás jöhet.

Karácsony előtt ez nem túl szerencsés, hiszen az egyik hagyományos magyar ünnepi fogás, a töltött káposzta nem nélkülözheti ezt az alapvető zöldségfélét. Érdemes lehet előre megvenni a karácsonyi sütés-főzés alapanyagait 2024-ben is (ahogy egyébként minden évben), hogy kivédjük a váratlan drágulást.