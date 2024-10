Aggasztó jelentés, egyre nagyobb bajban Németország: ezt mi is keményen meg fogjuk érezni

A német ipari megrendelések augusztusban jelentősen csökkentek, ami tovább erősíti az aggodalmakat Európa legnagyobb gazdaságának feldolgozóipari szektorával kapcsolatban. A vártnál nagyobb visszaesés arra utal, hogy a német gazdaság továbbra is nehézségekkel küzd, és a közeljövőben sem várható jelentős javulás.

A német szövetségi statisztikai hivatal hétfői közlése szerint az ipari megrendelések 5,8%-kal csökkentek augusztusban az előző hónaphoz képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított alapon. Ez jóval meghaladja az előrejelzett 2,0%-os csökkenést.

Ralph Solveen, a Commerzbank vezető közgazdásza szerint "a mai adatok megerősítik, hogy a német ipari termékek iránti kereslet tovább gyengült". "Ez arra utal, hogy a német gazdaság a legjobb esetben is stagnálni fog az év második felében".

Az augusztusi negatív eredményt részben a magyarázza, hogy júliusban rendkívül nagy megrendeléseket adtak le közlekedési eszközökre, például repülőgépekre, hajókra, vonatokra és katonai járművekre. Ha ezeket a nagy megrendeléseket nem vesszük figyelembe, az augusztusi új megrendelések 3,4%-kal voltak alacsonyabbak, mint júliusban - tudósított a Reuters.

A statisztikai hivatal felfelé módosította a júliusi adatot, amely a korábbi 2,9%-os növekedés helyett 3,9%-os bővülést mutat az előző hónaphoz képest. A korrekciót a vállalatok által késve bejelentett jelentős mennyiségű megrendelés indokolta.

EZ IS ÉRDEKELHET Hogy lesz ebből növekedés? Magyarországot is fojtogatja a német gazdasági krach Egyre komolyabb aggodalommal szemlélik a gazdasági elemzők Németország gazdasági teljesítményét, az ország ugyanis képtelen kilépni a stagnálásból.

A külföldi megrendelések 2,2%-kal csökkentek augusztusban. Az euroövezeten kívüli megrendelések 3,4%-kal nőttek, míg az euroövezetből származó megrendelések 10,5%-kal estek vissza.

Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza rámutatott, hogy a Németország gazdasága nagymértékben függ a külföldi megrendelésektől. "Ha ezek elmaradnak, az egész gazdaság szenved" - mondta Gitzel.

A legfrissebb adatok szerint Németország feldolgozóipara szeptemberben az elmúlt egy év leggyorsabb ütemében zsugorodott. A termelés, az új megrendelések és a foglalkoztatás erőteljes visszaesése miatt a feldolgozóipari beszerzési menedzserindex (PMI) is jelentősen romlott.

Az elemzők szerint a mutatók a következő hónapokban is gyenge keresletre utalnak, ami azt jelzi, hogy a német gazdaság továbbra is kihívásokkal néz szembe. Az élénkülés várhatóan csak jövőre indulhat meg, de az is valószínűleg szerény mértékű lesz.