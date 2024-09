Szép napra virradtunk: csupa jó hírrel szolgált Orbán Viktor az árvíz kapcsán

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A miniszterelnök vasárnap reggeli tájékoztatóján bejelentette, hogy az előrejelzésekkel ellentétben a Duna legmagasabb vízszintje már kedden elhagyhatja Magyarországot, nem pedig csütörtökön. Bár várhatóan több területen csökken a védelmi fokozat, továbbra is szigorú figyelemre és fegyelemre van szükség. Jó hír, hogy nem várható jelentős csapadék, és a Mosoni Duna apadása is megkezdődött, így Győr környékén befejeződtek a védekezési munkálatok. Az árhullám apadása már Budapestnél is elkezdődött, de a budapestieket továbbra is óvatosságra intették, és arra kérték, hogy csak szükség esetén menjenek ki a Dunához.

"A legfontosabb, hogy nem csütörtökön, hanem kedden hagyja el a legmagasabb vízszint Magyarországot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fegyelem és a figyelem lazulhatna" - kezdte vasárnap reggel a miniszterelnök az operatívtörzs tájékoztatóján. "Holnapra várjuk azt, hogy számos terület kiesik a harmadfokú minősítésű védekezésből és alacsonyabb fokú védekezés is elegendő lesz. De a jó hír mindenesetre az, hogy szemben a számításainkkal, amelyek csütörtökről szóltak jó esély van arra, hogy kedden a déli irányba a legmagasabb vízállás elhagyja Magyarországot". A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A második jó hír, hogy továbbra sem várható olyan mértékű csapadék amely az árhullám levonulását érdemben befolyásolná. A harmadik jó hír, hogy a tegnapi nap délutánján kinyitottuk a Mosoni Duna torkolati vízművet és a Mosoni Duna apadása is megkezdett, és ezzel a győri ügyeket most befejezettnek tekinthetjük - tette hozzá a tájékoztatóhoz. A dunai árhullám tetőzése jelenleg Dunaföldvár térségében tart. Néhány adat a tetőzés kapcsán Mosonmagyaróvárnál a Lajtán a tetőzés óta 51 centit apadtunk, Nagybajcson a Dunán 188 cm, Győrnél 25-öt, Komáromnál 97-et, Esztergomnál 52-t, Vácnál 24-et és Budapestnél pedig 21-et, tehát megkezdődött az apadás Budapestnél is. Valamint továbbá arra is felhívték ismét a figyelmet, hogy a budapestiek csak akkor menjenek ki a Dunához ha feltétlenül muszáj. "Most a helyzet valamivel jobb, de továbbra is mindenkit óvatosságra szeretnék inteni, mert hogyha mégis valami baleset történik, és a védekezést meg kell kezdeni, esetleg töltés ázik át vagy csúszik meg, akkor ne legyenek láb alatt, úgyhogy tisztelettel kérek mindenkit, hogy továbbra is a védekezésnek adjunk elsőbbséget"- hangzott el vasárnap reggel. Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán

