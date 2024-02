Nem elég a kínai akkugyáraknak a magyar áram: saját erőműveket húznának fel az üzemek mellé

Legalább 2,5 milliárd dollár, vagyis 900 milliárd forint értékben telepítenének naperőműveket Magyarországra kínai cégek a következő években – írja a VSquare friss hírlevele alapján a Telex. Erre azért lesz szükség, mert ezek a naperőművek elégítenék ki a Magyarországra érkező akku- és elektromosautó-gyárak áramigényét. Hazánk áramigénye az akkugyárak miatt 15-25 százalékkal emelkedni fog.

Az áramnak körülbelül 30 százalékát ma is külföldről importáljuk, és ha nem pörgetjük fel néhány éven belül az áramtermelésünket, akkor még többet kell majd importálnunk, amihez a hálózatot is fejleszteni kell - írja a lap. A kormány tervei között a helyzet megoldására szerepel a Paks 1 üzemidejének meghosszabbítása, közben elvileg épül már Paks 2 - sőt már akár egy mini-Paks megépüléséről is szó lehet - és nemrég legalizálták a szélerőművek építését. Az is látható, hogy évek óta nagy ütemben épülnek napelemparkok.

Nemcsak az akkugyárak miatt, egyébként is nő az ország áramigénye. Egyre többen térnek át gázról villanyra, bezinről és dízelről áramra. A gyáraknak viszont hatalmas energiaigényük lehet. A VSquare forrása szerint a kínaiak belátták: a magyar kormány nem tud nekik annyi energiát biztosítani, amennyire szükségük lenne, ezért saját naperőműveket fognak építeni.

A beruházás értéke kb. 900 milliárd forint, mellyel a magyar kivitelezők is jól járhatnak. Bár az nem újdonság, hogy a kínai akkugyár napelemparkot telepítsen, hiszen ezt korábban a debreceni CATL, vagy a nyíregyházi Sunwoda és az Ácson katódgyárat építő Huayou is kommunikálta már, viszont a 900 milliárd forintos nagyságrend hatalmasnak tűnik - írták.