Élesíti csodafegyverét az MNB: csúnya pofont kaphat a forintárfolyam, ha ezt meglépik

Megnyílt a tér a Magyar Nemzeti Bank előtt az újabb alapkamat-csökkentésre, ám az a veszély is fennáll, hogy újra növekszik majd az infláció, illetve a forint árfolyamára is negítav hatással lehet a lépés. Az is benne van jelenleg a pakliban, hogy a jegybank 100 bázisponttal csökkenti majd tovább az alapkamatot. Bukovszki András ugyanakkor úgy véli, hogy nem is annyira az alapkamat csökkentése, mint inkább a külső tényezők üthetik a héten amúgy is gyengélkedő magyar devizát.

Decemberben 5,5 százalék volt az infláció, a visszatekintő reálkamatok viszont 2006 óta nem látott szintre emelkedtek. Ez az elemzők szerint utat nyithat egy komolyabb alapkamat-vágásnak, azonban ennek komoly inflációs kockázatai vannak, illetve a forint árfolyamára is negatívan hathat - erről a Portfolio írt tegnap. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jegybank alelnöke egy szerdai eseményen még óvatosan fogalmazott, de azt elismerte, hogy a kamatcsökkentés reális célként lebeg a Monetáris Tanács előtt. Emellett az elmúlt hónapokban az MNB kiemelten kezelte a visszatekintő reálkamatot, mely hosszú évek után szeptemberben lett először pozitív. Azóta pedig folyamatosan hízik, a 10,75 százalékos alapkamat és a decemberi infláció különbségeként már 5,25 százalékon áll, ennél magasabbra pedig 2006-ban volt példa utoljára. Szakértőkkel tekintettük át, milyen hatásai lehetnek a kamatvágásnak, illetve a forint árfolyamát hogyan érintené. Jöhet az átmeneti gyorsítás? Virág Barnabás, a jegybank alelnöke a héten kimondottan pozitívan nyilatkozott arról, hogy a Monetáris Tanács hogyan áll az alapkamat csökkenéséhez. Mint elmondta, szerinte is jöhet az átmeneti gyorsítás, de azért nem olyan gyors tempóban. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján ugyanannyi érv szól amellett, hogy a január végi kamatdöntő ülésen 75 bázisponttal vagy 100 bázisponttal csökkentsük a kamatokat. A 100 bázispontos csökkenés esetében azonban azt hiszem, mindezt túl korai lenne megítélni, mert ez az adatoktól függ - fogalmazott az MNB alelnöke. Az alábbi grafikonon megmutatjuk, hogy alakult a jegybanki alapkamat többek között az elmúlt hónapokban, mikor az infláció csökkenése már megengedte az alapkamat vágását. Árfolyamromlás lehet, ha meglépik A jegybanki alapkamat csökkentése átalában együtt jár az infláció növekedésével és az adott ország devizájának romlásával. Beke Károly, a Portfolio vezető elemzője lapunk kérdésére azt mondta, hogy ez utóbbi most is bekövetkezhet. A kamatcsökkentés erősödése biztosan negatívan hatna a forintra, ezt látjuk az elmúlt napok árfolyammozgásából. Ugyanakkor drámai összeomlásra nem kell számítani, a jelenlegi 380 körüli szintről 385-390 környékére emelkedhet az euró jegyzése, ami nem biztos, hogy akkora probléma lenne a jegybank és a magyar gazdaságpolitika szempontjából - fogalmazott az elemző. Hozzátette azt is, hogy ő leginkább a 100 bázispontos csökkenést látja valószínűnek. Virág Barnabás jelzése után reális esélye van, hogy az eddigi 75 bázispontról gyorsít a kamatcsökkentés ütemén a jegybank január 30-án. Ez első körben 100 bázispontos lazítást jelenthet, vagyis a hónap végén 9,75%-ra csökkenhet az alapkamat - mondta lapunknak Beke Károly. 100 bázispont, de nem több Hasonlóan látja a helyzetet Bukovszki András, a CIB Bank elemzője is. Mint a Pénzcentrumnak küldött válaszában írta, tér ugyan van kamatot vágni, de a jegybanknak óvatosnak kell lennie. Az elmúlt hónapok inflációs adati jócskán alulmúltak a piaci várakozásokat, emellett pedig a globális befektetői hangulat is kifejezetten támogató volt az utóbbi időszakban. Ebből adódóan pedig megnyílhat a tér az MNB számára, hogy az eddigi 75 bázispontos lazítások után visszagyorsítson az 1%-os lépésközökre. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy maximum két-három ilyen kamatvágást tud a jegybank végrehajtani, utána kénytelen lesz lassítani, mert egy szabad szemmel jól látható pozitív reálkamatot kell egész évre vonatkozóan fenntartania. Ráadásul a tavaszi hónapokban a dezinflációs trend könnyen megtörhet és átmenetileg emelkedhetnek az inflációs mutatók, ez pedig óvatosságra intheti a döntéshozókat. 100 bázispontnál gyorsabb kamatvágásokra viszont nem számítunk, mert az már MNB hitelességét rombolná, ami pedig túlzott volatilitást eredményezne a piacon - írta válaszában az elemző. Szerinte a forint árfolyamát ugyanakkor nem annyira a kamatvágás, sokkal inkább külső tényezők befolyásolhatják - de azért a honi adatok is keresztbetehetnek. Az MNB kamatpolitikáját leszámítva rövid távon inkább a külső tényezők lehetnek dominásnak a forint rövid távú teljesítményével kapcsolatban. Az utóbbi hónapokban kifejezetten agresszív kamatvágási lépéseket kezdett el árazni a piac a nagy jegybankoktól. Ugyanakkor elég néhány csalódást keltő növekedési, inflációs vagy munkaerőpiaci adat és a kamatvárakozások azonnal felfele módosulhatnak, ami pedig nem tenne jót a feltörekvő devizáknak, így a forintnak sem - tette még hozzá Bukovszki András. Durva gyengülés azért nem lesz Nyeste Orsolya, az Erste senior makrogazdasági elemzője úgy látja, hogy bár az árfolyam kicsit megrogyhat, drámai gyengülésre nem kell számítani. A gyorsabb kamatcsökkentés ígérete már önmagában gyengítette némileg a forintot az elmúlt napokban úgy, hogy maga a lépés még be sem következett. Ez nem meglepő, hiszen prominens gazdasági szereplők megszólalásaira mindig reagál a piac. Persze a forint gyengüléséhez más tényezők is hozzájárultak (EU-s politikai zajok a magyar pénzek egy részének felszabadítása kapcsán, a dollár erősödése). A kamatvágások gyorsításának lehetősége tehát egyértelműen megmozgatta a hetek óta a 380-as szint környékén beragadó EURHUF-ot, és most gyengébb az árfolyam. Ez azonban nem drámai egyáltalán, mérsékelt forintgyengülést látunk. A nagy kép nem változott sokat: a kamatvágások még pár hónapig várhatóan folytatódnak, kezdetben nagyobb, később kisebb ütemben. Nem számítunk továbbra sem nagyon jelentős forintgyengülésre, hiszen a reálkamat megfelelően magas szintjére továbbra is kiemelten fókuszál a jegybank, emellett a külkereskedelmi mérleg jelentős többlete továbbra is támasztja a forintot - fogalmazott az elemző. Azt is megosztotta lapunkkal, hogy szerinte is inkább a külső tényezőkre kell figyelni. Nagyon sok globális feszültség van jelenleg a világban, ennek ellenére a piacok viszonylag optimisták, egyelőre nem nagyon romlott a kockázati étvágy. A külső tényezők közül az EURUSD mozgásait érdemes elsősorban figyelni, egy esetleges jelentősebb dollárerősödés a nemzetközi piacokon gyengítheti a forintot - tette még hozzá Nyeste Orsolya.

