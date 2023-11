Óriási fordulat küszöbén: hamarosan megszületnek azok a magyarok, akiknek sosem kell meghalniuk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mozgalmas hét áll mögöttünk, iga csak 4 munkanapból állt, a november elseje ugyanis szerdára esett, ami munkaszüneti nap volt. A hét elején egy interjúban Oszkó Péter elemezte a magyar gazdaságot, majd megtudhattuk, az itthoni boltok helyett hol vásárolnak inkább a magyarok. De Dr. Rab Árpád, trendkutató, az NKE EJKK ITKI tudományos főmunkatársával is készítettünk interjút, akitől megtudtuk, hogy 20 éven belül megszülethetnek azok a magyarok, akiknek sohasem kell majd meghalniuk. Beszámoltunk a 44. héten a benzin árának alakulásáról, németországi álláslehetőségről, ami naponta 35 ezer forintot fizet, ahogy arról is, hogy végképp beütött itthon a nyugdíjkatasztrófa. Váratlan bejelentésként érkezett a hír a magyar benzinkutakról, meg is írtuk, hogy két napon belül életbe is lépett a változás. A Pénzcentrum vlogjában, a CashTagben pedig az természeti károsodásokat néztük át. És ez tényleg csak néhány az érdesebb híreink közül, ami idefért a bevezetőbe. Alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 44. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Címlapkép: Getty Images

