Döntöttek a 9 órás iskolakezdésről: tényleg temérdek szülő rémálma válhat valóra?

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, biztosításokról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről.

Döntöttek a 9 órás iskolakezdésről: rengeteg magyar szülő rémálma válhat valóra?

A 9 órás iskolakezdésnek törvényi akadálya nincs, ugyanis Magyarországon a pontos időpontját nem határozza meg jogszabály, sőt a szakemberek szerint a gyerekeknek még jót is tenne, ha többet pihenhetnének. Úgy tűnik azonban, hogy a magyar szülők nem rajongnak az ötletért.

Sokkoló hírt kaptak, akik fával fűtenének 2023 telén: erre a legtöbb magyar háztulaj nem számított

Az utóbbi időszakban az inflációt meghalódó mértékben emelkedtek a fakitermelési díjak, de a tüzelőárak megállapításánál nemcsak ennek a költségét kell nézni - mondta a Pénzcentrumnak a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-helyettese. Sulyok Csaba hozzátette, ebből kifolyólag a hazai tűzifaárak legalább az infláció mértékével emelkedtek az elmúlt egy évben.

Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 30-an halnak meg emiatt a saját otthonukban

2022-ben összesen 1611 halálos otthoni baleset történt Magyarországon. Igaz, ez öttel több, mint amennyi 2021-ben, viszont 10 év távlatában leginkább csökkenő tendenciáról beszélhetünk, ami az otthoni halálos baleseteket illeti. A legfrissebb adatok azt is megmutatják, hogy a legtöbben esés, elcsúszás, botlás következtében veszítik életüket otthonukban. Egészen pontosan az összes 2022-es otthoni haláleset 65 százalékát ezek okozták. De évről-évre egyre többen halnak meg fulladástól is otthonaikban a magyarok.

Rengeteg magyar szalmonellás beteget találtak: így terjed most a kór, itt vannak a tünetek

Friss adatok szerint 2023 szeptemberéig jelentősen több szalmonellafertőzést igazoltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Bár az elmúlt pár év adatai azt mutatják, visszaesett a szalmonellás esetek száma, most hogy a pandémia elcsendesedésével ismét többet utazunk, kevésbé figyelünk a fertőzések elkerülésére, jobban ki lehetünk téve a szalmonellának is. Bár a betegség legtöbb esetben enyhe lefolyású, 10-12 haláleset átlagosan minden évben előfordult az elmúlt 10 év során, ezért nem érdemes félvállról venni a tüneteket. Mutatjuk, hogyan lehet jó eséllyel elkerülni a fertőzést, és ha ez mégsem sikerül, milyen tünet esetén kell mindenképpen háziorvost felkeresni.

Durva visszaesés jön a magyar autópiacon: kényszer hozta vissza a nullás hiteleket a szalonokba

Kényszerhelyzetben vannak az autókereskedők és a lízingcégek is, ezért jelentek meg nagyobb számban a 0 százalék THM-es finanszírozási ajánlatok a kereskedésekben - mondta a Pénzcentrumnak Zs. Nagy István. A Magyar Lízingszövetség elnöke szerint mindez anyagi szempontból óriási teher az autókereskedőknek, de mást nem lehetett tenni, mivel a piaci kamatok mértéke konkrétan eltántorította az ügyfeleket a vásárlástól, vagy kivárásra sarkallta őket - az autókészletek pedig egyre duzzadtak, azokat a kereskedők finanszírozzák. A szövetség nagyjából 50 százalékos visszaesést prognosztizál az autópiacon a következő hónapokra. A szakembert arról is kérdeztük, csökkenhet-e érdemben az autók ára Magyarországon. Interjú.

Miről beszél a magyar kormány? Nem a tranzitdíj miatt drágul a benzin, más okai vannak

A kormány kommunikációjában az elmlt napokban jelentps súlyt kapott, hogy Ukrajna megemelete a kőolaj tranzitdíját, és emiatt drágul folyamatosan a 95-ös benzin és a gázolaj. Pletser Tamás lapunknak azonban egyértelműen azt jelezte, hogy ennek nincs köze a benzináremelkedéshez, Grád Ottó szerint pedig inkább más tényezőkre érdemes ráfogni a drágulást.

Ide jutottunk: már a méregdrága szegedi őrölt paprika 60 százaléka is perui, bolgár őrlemény

Az elmúlt egy évben az egekbe lőtt ki az őrölt fűszerpaprika ára Magyarországon. 2023 nyár végén a termékek kilós átlagára már 8 000 forint felett jár, de az I. osztályú, dedikáltan magyar paprikából készült termékek ennél jóval drágábbak, a kilós átlagáruk 13 000 - 15 000 forint körül mozog. Az ágazat helyzete pedig nem egyszerű, a hazai gyártás nagyon drága a versenytársakhoz képest, és egyre több az import termék is. Sőt, találtunk olyan szegedi paprikát is, aminek a két harmada már perui, spanyol vagy bolgár őrleményből készül.Igaz ez a csomagoláson is látható módon fel van tüntetve, mégis sokak kérdés felmerülhet a hazai gyártás nehézségei kapcsán. Pláne úgy, hogy a Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény mellett bizony a Szegedi fűszerpaprika-őrlemény is hungarikum.

Borítékolva volt a húsbotrány a Lidl-nél? Kiderült a fájó igazság az olcsó import áruról

Kicsit sem váratlan, hogy a Lidl magyarországi boltjait olcsó német sertéshús lepte el, mert Németországban jelenleg komoly túlkínálat van, és azt el akarják adni - ezt mondják a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők arról, hogy vásárlói jelzések alapján egyre több helyen lehet találkozni a dömpingáruval. A folyamat azonban biztosan nem tesz jót a magyar élelmiszeriparnak, mert nem csak a feldolgozók járnak ezzel rosszul - viszont sertéshúsból nem vagyunk önellátóak, így biztosan nem is most látunk ilyet utoljára. De vajon rosszabb a német sertés a magyarnál?

Gyermekorvosok: sok szülő kamuzhat a tünetekről, így nem lehet "egészséges igazolást" adni?

A Pénzcentrum múlt héten megjelent cikkében azzal foglalkoztunk, hogy szemptember 1-jével pont került a szülők, iskolák/óvodák és gyermekorvosok vitájára arról, hogy kérhet-e az intézmény igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, tehát már közösségbe engedhető. Ez már régóta képezte vita tárgyát, amely igazán a pandémia alatt mérgesedett el. Ahogy írtuk, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 19. pontja kimondja, hogy "ha a nevelési-oktatási intézmény kérésére a gyermek, tanuló betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálaton vesz részt, a szülő vagy a tanuló kérésére ennek megtörténtét" és azt hogy a diák már látogathatja az intézményt, "az orvos igazolja". Erre a cikkre reagált most lapunknak küldött levelében a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöksége.