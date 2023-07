Felejtsd el a horvát Adriát: erre a tengerpartra özönlenek az élelmes magyarok 2023-ban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ismét eltelt egy hét, a Pénzcentrum pedig rengeteg érdekes, aktuális vagy sokakat sokkoló hírről számolt be az elmúlt egy héten. Ilyen volt, hogy megtudtuk, hogy mennyit is keres valójában egy dohánybolti eladó Magyarországon, vagy egy sajtgyári munkás Ausztriában. Ezen kívül utánajártunk annak is, hogy hova érdemes utazni, ha unjuk már a horvát tengerpartot, és hogy egyáltalán mennyiből tudunk elmenni külföldre nyaralni. Ráadásul mindezek mellett kiderültek az érettségi ponthatárok is szerdán, ami miatt megindult a roham az albérletekért, ingatlanokért és ezzel párhuzamosan a bankokban is, hiszen sokan most nyitják meg az első számlájukat.

Címlapkép: Getty Images

