Megindult a roham a magyar bankokba: újra tarolnak a nullás számlák

Több, mint 100 ezren kezdik meg szeptembertől felsőoktatási tanulmányaikat, ami sokak számára egybeesik majd első bankszámlájuk megnyitásával is. Közülük sokan eshetnek abba hiábába, hogy felületesen szemlélve az egyes bankok ajánlatait igen hasonlónak könyvelik el. Ez azonban távol áll a valóságtól, ugyanis a kondíciókban igen komoly eltérések lehetnek és még az sem mindegy, hogy milyen céllal szeretnénk számlát nyitni. Egészen másik csomag lehet ugyanis a legkedvezőbb akkor, ha csak a diákmunkánk után járó fizetést érkeztetnénk ide, mint ha online vásárlásra, esetleg átutalásokra is gyakran használnánk a hozzá társított kártyát. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a hazai pénzintézetet diákszámláit, hogy összegezhesse azok legfontosabb jellemzőit.

Már csak egy napot kell várnunk a felvételi ponthatárok kihirdetésére, ami után várhatóan több mint 100 000 fiatal kezdheti majd meg egyetemi, vagy főiskolai tanulmányait. És bár a ponthatárok megugrásával a felsőoktatásba felvételt nyert diákok joggal érezhetik úgy, hogy a nehezén már túl vannak, még számos nehéz döntést meghozatala hárul majd rájuk. De ugyanez igaz a még középiskolába járókra, akiknek a tanév szeptemberi kezdete előtt szintén bokros teendőik vannak még.

Az egyik ilyen lehet első bankszámlájuk megnyitása. Ugyanis hiába evidens az, hogy válasszanak a fiatalok kimondottan diákoknak szóló számlát, az egyes bankok kondíciói között hatalmasak lehetnek a különbségek, ráadásul az idei évben egy fontos változás is életbe lépett az ilyen bankszámláknál. A Pénzcentrum ezért most kalkulátorunk segítségével összegyűjtötte, melyek a nagy hazai bankoknál elérhető legkedvezőbb ajánlatok és kinek lehet ajánlani őket.

Érdemes több szempontból mérlegelni

Mielőtt döntenénk életünk potenciálisan első bankszámlájának megnyitásáról, első körben azt érdemes végiggondolni, mire is fogjuk használni azt. Egész más számlával járhatunk ugyanis a legjobban akkor, ha csupán a diákmunkánkkal keresett jövedelmünk érkeztetésére használjuk azt, mint ha rendszeresen vásárolunk is vele, mondjuk az interneten, vagy ha esetleg készpénzben szeretünk fizetni.

Nyilván minden bankkártya használható az összes fent említett célra, de az, hogy a számlacsomagok által nyújtott kondíciók nekünk mennyire is kedvezőek nagy mértékben függ attól, hogy milyenek a pénzügyi szokásaink. Ezen felül fontosak persze az alapdíjak is. Hiába kedvezőbbek ugyanis a diákszámlák feltételei, mint a hagyományos társaiké, mind a számlavezetés, illetve a bankkártya költségeiben, mind pedig az egyéb díjtételek összegeiben komoly különbségek lehetnek. Ezért is fontos a szerződés megkötése előtt rendesen körülnézni a piacon és átböngészni az egyes bankok ajánlatait.

Érdemes még annak is utánajárni, hogy a választott bankok milyen extra szolgáltatásokat kínálnak, illetve hogy ezek járnak-e valamilyen költséggel. Az olyan tranzakciók, mint a kártyával történő fizetés például mindenhol ingyenesek, azonban egy ATM-es felvétel, vagy egy átutalás díjában már komoly különbségeket találni.

Legyünk körültekintőek a szerződéskötésnél

Bár 2014. február 1. óta havonta két ingyenes készpénzfelvétel 150 000 forintig, a 16 éven felüli számlatulajdonosoknak törvényileg biztosított, ez a kedvezmény nem jár automatikusan. Fontos, hogy amikor megkötjük a szerződést, nyilatkozzunk róla a bankunknak, hogy az adott számla esetében szeretnénk élni a lehetőséggel. A kedvezmény mindenkinek egyetlen számlájára jár ugyanis, ezen felül pedig feltétel, hogy rendelkezzünk Magyarországon állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, illetve hogy írásban nyilatkozzunk arról, hogy szeretnénk igénybe venni azt.

Van miből válogatnia a diákoknak

A Pénzcentrum nyolc nagy magyar bank diákoknak szánt ajánlatait vizsgálta meg, tapasztalataink szerint pedig abból a szempontból is nagy a változatosság, hogy a bankok milyen stratégiával győzik meg a szerződéskötésről leendő ügyfeleiket. Ezen kívül az általunk átnézett csomagok célközönsége sem minden esetben fedi egymást. Van bank, ami inkább a középiskolásoknak, mások az egyetemistáknak kínálják a kedvező kondíciókat, megint mások minden fiatalt igyekeznek megcélozni.

Az adott számlák anyagi vonzata persze csak egy szempont és mivel ezeknél a csomagoknál az egyes szolgáltatások díjait igyekeznek minimalizálni, nem is feltétlenül mindenkinek a legfontosabb. Sokan éppen ezért más szempontok szerint választanak az ajánlatok közül. A döntésükre olyan szubjektív tényezők is kihathatnak, hogy szüleik hol bankolnak, de sokat nyomhat a latba az is, hogy milyen az adott bankok fióklefedettsége, illetve mekkora számban és mennyire közel érhetőek el az ATM-jeik. Ez utóbbiak figyelembe vételét egyébként mi is ajánljuk.

Ettől függetlenül persze a számlavezetés költsége mindenképp fontos faktor. Bár ennek alapdíját a diákszámlák esetében a legtöbb bank elengedi, az egyéb díjtételek esetében akár kimondottan drasztikus eltérések is lehetnek. Arról sem érdemes ezen felül megfeledkezni, hogy ahogy betöltöttük a megszabott korhatárt (vagy adott csomagok esetén befejeztük tanulmányainkat) automatikusan áthelyeznek egy másik csomagba. Arra sincs garancia ráadásul, hogy az elérhető legkedvezőbb díjszabású konstrukcióba kerülünk át. Vegyük most sorra az elérhető diákszámlákat a legfontosabb szempontok szerint.

Ahogy a fenti grafikonon ábrázoltuk, az UniCredit Banknál 18 és 26 éves kor között lehet diákszámlát igényelni. Ennél a banknál viszont ehhez nem kérik a tanulói jogviszony igazolását. De az olasz pénzintézetnél támasztott 26 éves korhatár is barátibb a megszokottnál. Sok helyen ugyanis 24, vagy 25 évnél húzzák meg a határt, tehát egy-két évvel kevesebb ideig élvezhetjük csak ki a diákszámla által nyújtott előnyöket. A számlavezetési díj 242 forint, a telefonbank és az SMS szolgáltatás viszont ingyenes és a netbankért sem számolnak fel havidíjat. A bankkártya költségét nem csak az első, de a második évben is elengedik (a rendes ára 7721 forint), az átutalás díja belföldön 0,369%, készpénzt pedig 1,35 százalékos díjért cserébe vehetünk fel bankfiókban.

A CIB Banknál 24 évnél húzzák meg a felső korhatárt, számlavezetési díj viszont nincs. Az Eco ForYou névre keresztelt számlacsomagjuk mellé Mastercard típusú bankkártya dukál, ennek első éves díját pedig elengedik, de a második évtől is csak 5546 forintot kell fizetnünk utána. Az SMS szolgáltatás díja itt egyéni igényeinktől függően nagyon különböző lehet, a mobilbank viszont ingyenes. Belföldi átutalásokért 0,467% százalékot kell fizetnünk.

A Raiffeisen Banknál 18 és 24 év között igényelhető a Yelloo nevű számlacsomag, melynek havi számlavezetési díja nulla forint, ezen kívül az SMS értesítésért és a netbankért sem kell fizetni, és az első évben a bankkártyánk díját is elengedik. A második évtől a kártyáért évente 5226 forintot kell kifizetnünk. A 20 ezer forintos összeget meghaladó belföldi átutalások díja banknál 0,3 százalék, de maximum 10 000 forint lehet.

Az MBH Bank Diák számlacsomagja csak a tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára elérhető, ők viszont 14 és 25 év között élhetnek a kedvezményes kondíciókkal. A számlavezetésnek és az SMS szolgáltatásoknak itt sincs díja. Eseti átutalásoknál a tranzakciós illetéken felül 129 forintot kell fizetnünk és a készpénzfelvétel is jelképes 116 forintba kerül saját ATM-ből, idegen banknál viszont már 549 forintot kell fizetni utána. A bankkártya díja itt már az első évtől 8016 forint, tehát ebből az aspektusból viszont kevésbé tűnik vonzónak, mint a korábban ismertetett ajánlatok.

A Gránit Banknál Diákszámlája 18 és 26 év közötti fiataloknak érhető el, számlavezetési díj nélkül. Itt sincs külön költsége a netbanknak és az SMS szolgáltatásoknak sem, viszont utóbbi esetében csak iSMS-t tudunk használni. A belföldi átutalás díja 0,40%, maximum 8000 forint, és 26 éves kor alatt a számlacsomaghoz igényelhető Mastercard Neo bankkártya itt is ingyenes.

Az Erste Bank diákszámlája 14-26 év közti fiatalok számára elérhető, tehát az életkori megkötés elég szabad. Itt sincs díja a számlavezetésnek és netbanknak sem, az SMS szolgáltatásért azonban adott esetben fizetni kellhet. Belföldi átutalás esetén 0,156 százalékot számolnak fel a tranzakciós illetéken felül, készpénzt pedig saját fiókból 127 Ft + 1,27% + 0,6%-os díj mellett vehetünk fel. A bankkártya díját itt nem engedik el az első évben, viszont az évente csak 2692 forint.

A K&H ifjúsági számlacsomagok struktúrája kicsit bonyolultabb a többi bankénál, náluk ugyanis korosztályonként változnak a kondíciók. A havi számlavezetési díj minden korosztálynál 0 forint, ahogy az sms szolgáltatás havi díja is, bár az egyes sms-ek után 24 forintot fizetnünk kell. Belföldi átutalás esetén a bank 0,40%-ot számol fel, maximum 8000 forintig.

Az izgalmas rész a bankkártya éves díja. Ez az első évben a diák jogviszonnyal rendelkezőknek ingyenes. A második évtől viszont a 14-18 éves diákoknak csupán 4155 forint, míg a 18-26 éves fiataloknak 6232 forint. A már nem tanuló, pályakezdő fiatalok nem élhetnek az első éves kedvezménnyel és számukra a Mastercard kártya éves díja is a borsosabb 8310 forint.

Az OTP Bank Junior számlacsomagja 18 és 24 év közötti fiataloknak elérhető. Bár itt 949 forintos alapdíjjal és 104 forintos tranzakciós díjjal kell számolnunk, a netbank és az SMS értesítések ingyenesek. A bankkártya díja is egész baráti, az első évben ráadásul ezt a 2978 forintot is elengedik.

Az egyes bankok pontos kondícióinak ismeretén felül fontos arról is tudni, hogy 2023 július 1-től bevezetésre került az úgynevezett diákhitel számlák. A változás értelmében így diákhitelünket csak az Erste, a Gránit, az MBH és s az OTP Bank által forgalmazott bankszámlánkra érkeztethetjük. A Diákhitel1-szerződések száma egyébként a tavalyi év végén 108 ezerre rúgott, tehát ez a megkötés is rengeteg diákot érint.

Az ilyen típusú számlák esetében már kötelező elvárás néhány szolgáltatás ingyenessége, amik egyébként a legtöbb bank korábban ismertetett termékeinél is azok. Pontokba szedve a következők:

számlavezetés

netbank, mobilbank és telebank

tranzakciókról értesítés (sms vagy push)

bankkártya

kártyalimit-módosítás

folyószámla-megszüntetés

Ahhoz, hogy hol nyissunk számlát a fent felsoroltakon kívül sok dologgal érdemes lehet tisztában lenni, de a legfontosabbakat azért végigvettük. Nem érdemes megfeledkezni persze arról sem, hogy a fent felsorolt díjaknak gyakran minimum és maximum összegei. A részletesen ismertetett kondíciókon felül pedig nem érdemes megfeledkezni arról sem, hogy utánajárjunk az egyes bankok fiók- és ATM-lefedettségének, illetve hogy nyújtsuk be igényünket az ingyenes készpénzfelvételre a szerződés megkötésekor.