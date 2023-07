Sorra büntetik a magyarokat az Adriánál: alig ismert szabály miatt jöhet a 7 milliós bírság

Lakáskrízis, bírság, nyugdíjasok, létminimum, szegénység - lássuk, mik voltak a Pénzcentrum legolvasottabb cikkei június utolsó hetében!

Százezernyi magyar süllyedhet a létmimumum alá, de ha valaki el is tud menni nyaralni, mondjuk Horvátországba, annak is félnie kell, hogy esetleg megbírságolják. Ezen kívül lakhatási gondok, infláció és számos más egyéb gond is nyúzzha a magyarokat - és ahogy szoktunk, most is bőven írtunk erről a Pénzcentrumon.

Lehangoló a magyar valóság: ilyen lakást lehet ma bérelni Pesten átlagos fizetésből

Gyakorlatilag lehetetlen helyzetben van, aki egyedül szeretne lakást bérelni, és a minimálbérből kell kigazdálkodnia a költségeket. A Pénzcentrum által megkérdezett szakemberek szerint a nettó 154 ezer forintos havi keresetből maximum egy szoba jönne ki Budapesten, de vidéken sincsenek sokkal jobb esélyek - országszerte a hirdetett kiadó ingatlanok, szobák pár százaléka jöhet csak szóba ilyen kevés pénzből.

Súlyos döntés előtt rengeteg magyar nyugdíjas: ezzel kecsegtetik őket most a bankok, megéri?

Egyre több idős magyar veszi igénybe a hazai bankok internetes szolgáltatásait, derült ki a KSH adataiból. A 64 év felettiek majdnem fele már így intézi ügyeit, ez az arány jócskán megugrott az utóbbi években. Ugyanakkor még mindig több mint egymillió idős lehet az országban, akik fittyet hánynak a korszellemre, nemet mondanak a pénzintézetek legmodernebb szolgáltatásaira. Azt azért hozzá kell tenni, hogy a bankok sem árasztják el jobbnál jobb ajánlattal a nyugdíjasokat.

Indulhat a brutális roham a hazai üzletekbe: nincs tovább ilyen akció, sokan siratják majd

Pánikvásárlók tömegei lephetik el a magyarországi áruházakat az árstop kivezetése, augusztus elseje előtti napokban - ezt mondta a Pénzcentrumnak az agrárközgazdász, mikor arról kérdeztük, vajon számít-e vásárlói rohamra bő egy hónap múlva. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint azonban aki be akart spájzolni a most még árstopos termékekből, az már meg is tette, így ő nem számít durva rohamra július végén. De mik lesznek a gazdasági vonatkozásai az árstopok végének?

Itt az elemzők aggasztó jóslata: nem sok esély van rá, hogy 10% alá menjen az infláció idén

"Tavaly óta négyszeresére nőtt a megszűnő cégek száma Magyarországon" - árulta el a Pénzcentrumnak Üveges Judit, az Intrum értékesítési igazgatója. A szakember szerint ebből azt a tanulságot lehet leszűrni, hogy akik a bevételüket érdemben nem tudták növelni, viszont a költségeik megemelkedtek, azok jelentős része nem fogja, vagy csak nagyon nehezen tudja majd túlélni a jelenlegi gazdasági környezet nyújtotta kihívásokat. Üveges Judit azt is elárulta, hogy az Intrumnál nem tartják valószínűnek, hogy az év végére elérhetjük a kormányzat által áhított egyszámjegyű inflációt és a 2024-es év is az ideihez hasonló lehet, abból az ördögi körből pedig, amibe a vállalkozások és a fogyasztók kerültek még évekbe telhet majd, mire kilábal az ország.

22 perccel lassabb 2023-ban egy magyar IC vonat, mint 1991-ben: megéri inkább autóval menni?

Kiszámoltuk, hogy az ország kilencedik legforgalmasabb, Miskolc-Budapest vonalán, ami mostanában igen sokszor kerül az utazóközönség célkeresztjében, az IC-k által futott vasúti menetidó az 1991-es indulás óta 16-22 perccel lett magasabb 2023-ra. Ezt a lassulást ráadásul csak részben magyarázza, hogy korábban a vonatok sehol, most viszont van hogy a két nagyváros között 3 helyen is megállnak. Kiszámoltuk, hogy az időveszteséget figyelembe véve vajon vonattal vagy inkább autóval érdemes útnak indulni?

Sorra büntetik a magyarokat az Adriánál: alig ismert szabály miatt jöhet a 7 milliós bírság

Már most több mint 200 ezer forintnyi bírságnál és több mint 3 éves eltiltásnál jár a Balaton legelvetemültebb horgásza, akit rendre engedély nélkül kapnak el a magyar tengernél. Aki esetleg a horvátországi nyaralásán tervezne pecázni, az mégnagyobb büntetést kockáztat, ott ugyanis milliókba fájhat, ha valaki engedély nélkül horgászik a tengernél! Mutatjuk, mennyibe kerül 2023-ban az adriai horgászengedély.

Százezernyi magyar zuhanhat a létminimum alá: sokaknak már gyógyszerre is alig futja

Köszönőviszonyban sincs a bérnövekedés az infláció vágtatásával még akkor sem, ha a drágulás mértéke egyre lassuló tendenciát mutat. Ez azt eredményezi, hogy a magyarok fizetése egyre kevesebbet ér, és sokakat már a konkrét elszegényedés fenyeget. Az elemzők szerint decembernél hamarabb meglehet a 10% alatti infláció, de most még hónapokig spórolni kell, mert hirtelen kilábalás biztosan nem lesz. Hogy állunk EU-s összevetésben? Kiket fenyeget a szegénység, és mi lenne a minimum, ami egy dolgozó embert illet?

Magyarok tízezreit érte váratlanul az új különadó: csak így tudhatják biztonságban a pénzüket

"Most egy nagyon más helyzet van, mint mondjuk az elmúlt tíz évben, amikor extrém alacsony inflációs környezet volt" - árulta el az inflációs krízissel kapcsolatban a Pénzcentrumnak Kelemen Tamás. Az MBH Bank Lakossági termékmenedzsment vezetője szerint épp ezért a jelenlegi környezetben fontos, hogy megőrizzük megtakarításaink értékállóságát. A befektetésekre júliustól kivetett adóterhek azonban újabb kihívások elé állították a lakosságot. A szakember elárulta, milyen lehetőségeik maradtak az állampapíron kívül.

Eldobod az agyad! Ennyit keres 2023-ban egy frissáru pultos a Tescóban

Számos másik áruházlánchoz hasonlóan a Tesco-nál is volt bérfejlesztés idén, melynek keretében nem csak a fizetések, de a juttatási csomag is vonzóbbá vált. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hazánk egyik legnagyobb üzletlánca milyen fizetésekkel és egyéb juttatásokkal igyekszik behúzni és megtartani a munkaerőt. Elemzésünkben ezúttal a végzettséget nem igénylő frissáru pultos és áruházi munkatárs hirdetéseket vetettük össze.